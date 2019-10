Knuser forventningene: Kraftig vekst i fornybar energi fremover

Solcelle-boom gjør at strøm fra fornybar energi kan vokse 50 prosent, ifølge IEA.

- Fornybar energi er allerede verdens nest største strømkilde, men utviklingen må fortsatt akselerere hvis vi skal nå de langsiktige målene for klima, luftkvalitet og energitilgang, skriver IEA-direktør Fatih Birol i markedsanalysen Renewables 2019.

Fornybar energi-kapasiteten ser ut til å vokse med 50 prosent mellom 2019 og 2024, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Nye installasjoner av solceller står alene for 60 prosent av økningen, mens vindkraft på land står for 25 prosent. Vindturbiner til havs står vil stå for 4 prosent av økningen, ifølge prognosen.

VEKST: Verdens energisystemer står overfor en ekstrem omveltning de neste fem årene: Strøm fra fornybar energi kommer til å øke med 50 prosent. Grafene viser hvor veksten vil komme fra. 'Distributed PV' betyr strøm generert fra solcellepaneler på hustak. Foto: IEA

Den enorme økningen av solceller i løpet av de neste fem årene tilsvarer hele den amerikanske solenergi-kapasiteten i dag på 1.200 GW.

Kina raser forbi Europa

Solcellepaneler på private hus og leilighetskomplekser, næringsbygg og fabrikker kommer til å endre strømsystemene i verden betraktelig fremover, ifølge IEA. Når vanlige mennesker raskt får tilgang til å generere sin egen strøm, gir det både nye utfordringer og muligheter for strømleverandører og myndigheter verden over.

IEA-direktør Fatih Birol mener de neste fem årene er avgjørende for fornybar energi, men minner om at veksten må bli enda større om verden skal nå klimamålene. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Kina kommer til å stå for halvparten av veksten i solcelle-markedet, og ligger an til å overta Europas plass som verdensledende målt i installert kapasitet i 2021, skriver IEA. USA kommer også til å skru opp dampen: Nord-Amerika, ledet av USA, kommer til å installere dobbelt så mange solcellepaneler mellom 2019 og 2024 som på de siste fem årene. Sett bort ifra Kina, er det India og Sør-Korea som driver veksten i Asia sammen med Japan.

Til tross for et relativt lite marked, er også flytende solceller på vei opp og frem. I dette markedet er Ocean Sun en av to norske aktører som bidrar til utviklingen. Se videoen av de norske solcellene her:

Kostnadsnivået fortsetter å rase nedover

Kostnadene knyttet til solenergi har falt dramatisk de siste årene, og ifølge universitetet MIT falt prisene 99 prosent mellom 1980 og 2018. Oppskalering, effektivisering og forskning har vært noen av de viktigste driverne for priskuttene gjennom årene, og ifølge IEA kommer prisene til å falle med ytterligere 15 til 35 prosent innen 2024.

Ifølge energibyrået er det bedrifter og fabrikker som tørster etter lavere strømregning som kommer til å stå for den største delen av veksten innen solcelle-utbyggingen. Men også husstandene hiver seg på solcelle-boomen fremover, ifølge IEA: Rundt 100 millioner hustak kommer til å være dekket av solcellepaneler innen 2024. Den største veksten kommer i Australia, Belgia, Nederland, Østerrike og i den amerikanske delstaten California.

KOMMERSIELL VEKST: Selskaper og industrielle bygg kommer til å stå for størsteparten av veksten de nest fem årene, ifølge IEA. Men også antall nye solcellepaneler på hustak kommer til å mer enn dobles, ifølge IEA. Foto: IEA

Fortsatt kommer 94 prosent av verdens hustak ikke til å være dekket av solcellepaneler i 2024, så her er det fortsatt stort potensiale å ta ut, ifølge IEA.

- Dette er en avgjørende tid. Teknologier slik som solcelleanlegg og vind er sentrale i omveltningen som finner sted i verdens energisystemer. Veksten er essensiell for å takle klimagassutslipp, redusere luftforurensning og å utvide energitilgangen, sier IEA-direktør Birol.

FORTSATT LEDIG: Til tross for den enorme veksten som er ventet innen solenergi de neste fem årene, vil fortsatt bare 6 prosent av husene være dekket av solcellepaneler. Som tallene viser, er det fortsatt ledig plass etter 2024 også. Foto: IEA

