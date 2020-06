Knuser rekorder: Koronakrisen gir kanonvekst for netthandelsgigant

Netthandelskonsernet Brandsdal Group hadde tidenes år i 2019, og 2020 ser ut til å bli mye bedre.

Konserntallene for Brandsdal Group viste en omsetning på 906 millioner kroner i 2019, opp fra 866 millioner i 2018. Driftsresultatet økte marginalt fra 38,2 millioner kroner til 38,8 millioner.

- Vi økte omsetningen ganske betydelig, mens driftsresultatet i fjor var knapt bedre enn i 2018. I 2019 hadde vi tidenes beste driftsresultat og tidenes høyeste omsetning, slår en fornøyd gründer og eneeier Einar Øgrey Brandsdal fast overfor Nettavisen.

Selskapet til kristiansandsmannen har slått seg opp på netthandel innenfor skjønnhetsprodukter.

Men bedre skal det bli, antakelig mye bedre. Mens mange sliter under koronakrisen, skaper krisen til dels eventyrlige muligheter for netthandelen.

Enorm vekst

- Nå er det en enormt bra vekst. Nesten samtlige butikker som driver med e-handel har en betydelig vekst på grunn av koronakrisen, spesielt de som driver med kosmetikk, sier Brandsdal.

Og det gjør selskapet hans. Nordmenn er et reisende folkeslag og handler mange varer på taxfree. 10 prosent av all kosmetikk handles nå på nettet, 90 prosent i fysiske butikker.

Med en reiselivsbransje nede for telling og i praksis et utenlandsforbud, blir det gode penger for Brandsdal, som er stor på kosmetikk og hudpleie nå som taxfreesalget er fraværende. Det lover godt for 2020-tallene.

- Vi ligger allerede godt over milliarden i rullerende tolvmåneders omsetning. Hvis ikke det skjer noe uventet, vil vi uten tvil få det beste året noensinne med en omsetning på langt over 1 milliard kroner, sier Brandsdal.

Stort trappetrinn

- Koronakrisen har gjort at e-handel løftes to-tre år frem. Hvis vi sammenlikner med en trapp, har vi med koronatrappetrinnet gjort et kjempehopp. I tillegg nyter vi godt av 350-kronersgrensen som ble fjernet april, vi har fått «stang inn» på alt, sier Brandsdal.

Den omstridte 350-kronersgrensen for toll- og momsfri netthandel var historie fra 1. april i år.

Brandsdal Group har nå virksomhet i syv andre land. Og selv om det har tatt litt tid, tjener Brandsdal penger i de fleste av disse landene, spesielt Finland og Polen. Det er der det er stor vekst, men ikke der konsernet tjener mest penger.

- Ja, det er i utlandet det virkelig er fart. I Norge har vi over 1 million nordmenn som kunder, men det er stort sett kvinner som handler, og det er 2,5 millioner kvinner i landet. Det blir derfor i utlandet at veksten kommer, sier Brandsdal.

I fjor stod den norske virksomheten for 68 prosent av den totale omsetningen.

Har snudd

- Hva er din holdning til fysiske butikker, dere har selv én butikk?

- For fem år siden var jeg motstander av fysiske butikker, nå har jeg en helt annen innstilling. Disse butikkene blir fremover mer som et slags utstillingsvindu og showroom, og de blir mer digitaliserte

- Og hva med marginene i konsernet?

- Vi jobber hele tiden for å få driftsmarginene opp og bør klare en margin på 6 prosent, svarer Brandsdal. I fjor var marginen på 4,3 prosent.

Med en bokført egenkapital på 132 millioner kroner, 45 prosent av den totale kapitalen, er Brandsdal godt fornøyd med kapitalsituasjonen. Han kan finansiere den løpende veksten over driften. Gjelden til banker utgjorde ved årsskiftet bare 35 millioner kroner.

Motstander

Men gründeren er opptatt av den særnorske formuesskatten. Den bør bort. Ligningsformuen til Brandsdal er på drøyt 140 millioner kroner, men bladet Kapital mener den reelle formuen hans ligger på 800 millioner.

- Jeg synes det er helt fantastisk at alle betaler skatt, skatt er ikke noe problem når ting går bra. Rike skal betale, jeg har ikke sans for skatteflyktninger. De som mest tjener, skal betale mest i skatt, sier Brandsdal.

- Men når det butter imot, slår formuesskatten veldig feil ut. La oss si vi har det bra i ti år, men så får et nullresultat. Da må vi ta ut enda mer i utbytte for å betale skatten. Vi bør heller øke selskapsskatten, øke momsen med 1 prosentpoeng eller finne på noe annet.

Startet tidlig

Brandsdal etablerte i en alder av 21 år sin første nettburikk. Nå driver 44-åringen flere nettbutikker, deriblant en av landets desidert største – BliVakker.no, i tillegg til den veltablerte netthandelen.no. Men sistnevnte selskap sliter, med et underskudd i fjor på 18 millioner kroner. Brandsdal har vurdert nedleggelse.

Gründeren har i dag cirka 200 på lønningslisten og er en arvelig belastet gründer. Bestefaren drev på 80-tallet mekanisk verksted i hjembyen Kristiansand med 800 på lønningslisten på det meste, inklusive innleid arbeidskraft.

- Min morfar var helt fantastisk og var en tid Kristiansands største private arbeidsgiver, skryter Brandsdal.

Privat stormet det imidlertid rundt gründeren i fjor høst. Brandsdal er selv tvillingfar. Han skrev i et innlegg på NRK at han er svært kritisk til fosterreduksjon.

Innvandringskritisk

Han har tidligere vært medlem av både KrF og Høyre og omtaler seg selv som kristen. Men Brandsdal har ifølge Dagbladet de seneste årene vist støtte til Tverrpolitisk Folkeliste.

En av de som reagerte sterkt på støtten, var skuespilleren, forfatteren og samfunnsdebattanten Ulrikke Falch.

- Jeg har handlet en del på blivakker, og for meg er det forferdelig å tenke på at pengene mine har gått til å finansiere en valgkamp for et parti med et nasjonalistisk verdigrunnlag. Det er ikke i nærheten av mitt eget verdisyn og politiske orientering, uttalte hun til Dagbladet i september i fjor.

Brandsdal avviser derimot at han har støttet innvandringskritiske Demokratene og sier dette er en vandrerhistorie.

Brandsdal har imidlertid ment at det omstridte kunstsiloprosjektet til påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen er et ran av skattebetalerne.