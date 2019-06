Kobberhuset nærmer seg prisrekorden i oljehovedstaden

- Hvis man summerer et stort hus som dette med et langt basseng med tilhørende jacuzzi, brygge og naust, så er det klart at det koster en del, sier megler.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Nylig kom en meget spesiell bolig for salg i Stavanger. Ved turstien på Sunde i Stavanger ligger et kobberkledd hus som siden 2011 har vekket interesse blant turgåere i området.

Eieren, som i flere år jobbet i stålbransjen, kjøpte tomten for 7,2 millioner i 2008 og reiste et mer eller mindre vedlikeholdsfritt hus tre år senere. Kvalitetene ved huset er det ingenting å si på, ifølge megler Espen Eide i Eie Stavanger.

- Det er unikt å kunne bo så nærme sjøen. For mange er det ikke nok å bare være nær sjøen - de vil også ha plass til båten sin, og da er det perfekt med et romslig naust og en stor brygge med plass til båter av en viss størrelse. Småbåter er én ting, men det er få som kan ha skikkelig store båter liggende ved huset sitt, sier Eide.

Uforutsigbart i det øvre sjiktet

Ingen eneboliger i Stavanger er solgt for mer enn 30 millioner kroner. Det skjedde da rederdatter Cathrine Hermansen kjøpte Orknøygata 18 i 2014. To år senere kjøpte investor John Arild Ertvaag det som per i dag er Stavangers dyreste leiligheten til 37 millioner kroner fra milliardær Hjørdis Kluge Smedvig.

Det kobberkledde huset er ikke mange millionene unna prisrekorden for en enebolig, og ligger i dag ute for 25 millioner kroner.

- Vår erfaring med eiendommer på dette prisnivået er at det er veldig uforutsigbart. Vi har flere eksempler på eiendommer i denne prisklassen som blir solgt umiddelbart, og vi har noen eksempler der vi ikke har kommet i mål, sier megler Eide.

Fasilitetene er det lite å si på: Ved det 12,5 meter lange bassenget finner man en nedfelt jacuzzi. Foto: Eie Stavanger

- Hva er det som gjør at dette huset koster 25 millioner kroner?

- Huset er svært romslig og har gode tekniske kvaliteter. Utvendig er det kledd med kobber, som er vedlikeholdsfritt og har en helt ekstremt lang holdbarhet. Hvis man summerer et stort hus som dette med et langt basseng med tilhørende jacuzzi, brygge og naust, så er det klart at det koster en del. Men det koster også å bygge det. En kjøper må derfor verdsette kvalitetene som eier har valgt, sier Eide.

Kledningen endrer farge etter været, og kan på regntunge dager være mørk - men på tørre dager være lys grønn. Eieren har valgt store vindusflater vendt mot stranden, og har brukt heltre eik og naturstein i interiøret.

Innvendig har eieren lagt både eikespiler i taket og et lekkert tregulv. Foto: Eie Stavanger

Vil være tålmodig

Men hvem er det som kan punge ut 25 millioner kroner for et slikt hus på Sunde? Kjøperne av denne typen boliger finnes det mange av, ifølge megler Eide - men da gjelder det å treffe med tidspunktet huset blir lagt ut for salg på.

- Av og til så er den rette kjøperen i kjøpsmodus, og da er mange raske i beslutningen. Problemet er at disse kjøperne allerede bor ganske godt, så det må passe med tidspunktet, sier Eide, som ikke legger skjul på at selger kan måtte smøre seg med tålmodighet.

Det er få eiendommer i Stavanger som kan skilte med såpass stor båtplass som kobberhuset på Sunde kan. Foto: Eie Stavanger

Boligprisene i Stavanger steg nominelt med 0,6 prosent i mai, mot 0,7 Norge generelt. Samtidig er antall salg høyere enn på mange år. Direktør Terje Buraas i DNB Eiendom sa denne uken til Nettavisen Økonomi at det er en helt annen positivitet i markedet nå enn under oljenedturen. Den oppfatningen deler megler Eide.

- Arbeidsmarkedet er fundamentalt annerledes enn for få år siden. Dersom folk er usikre på arbeidsplassen sin, så skaper det passivitet i boligmarkedet. En viss omløpshastighet kommer først når folk er trygge på sin egen arbeidsplass og på privatøkonomien sin, sier Eide.

