Kokk for de superrike gjør «narkohandler» med kolleger på parkeringsplassen

Privat kokk forteller om «krigstilstander» og «narkohandler».

NEW YORK (Nettavisen): De rike rømmer New York etter at byen er blitt hardt rammet av coronaviruset. Så langt er rundt 16.000 personer døde i byen og over 200.000 personer er smittet.

Les: Ferske tall om hvem som blir smittet av koronaviruset overrasker

Ferske tall viser nå at rundt 420.000 av de rikeste i byen har flyktet fra byen mens koronaviruset har herjet i New York. Data fra smarttelefoner viser at nesten 40 prosent av beboerne fra rikeste områdene i byen, som Upper East Side og West Village, har forsvunnet.

Utgjør fem prosent av innbyggerne

Ifølge tall publisert i New York Times utgjør de 420.000 fem prosent av innbyggerne i byen. De skal ha forsvunnet fra New York i perioden mellom 1. mars og 1. mai. På det verste døde det rundt 800 personer daglig i New York, mens rundt 3000 ble innlagt på sykehus.

De siste ukene er dødsraten gått kraftig nedover og den tredje uken er tallet på antall døde nede på i overkant av 100, med en foreløpig bunn på 106 dødsfall på mandag, det laveste tallet siden begynnelsen av mars.

Det er spesielt i de rike bydelen som Upper East Side, SoHo og West Village Morningside Heights, Financial District, Midtown, Gramercy og Brooklyn Heights at folk har forsvunnet. Her er rundt 40 prosent av beboerne borte.

På hele Manhattan har rundt 20 prosent av beboerne stukket fra byen.

Les også - Disse sexdukkene kan forandre alt

Tjener mer en 100.000 dollar

Det som har flyktet fra byen er, ifølge data gjengitt av Daily Mail, beboere som har månedsleie på mer enn 2000 dollar og som tjener med en 100.000 dollar, det vil si rundt en million kroner.

Data fra undersøkelsen stammer fra mobildata hentet inn av selskapet Descartes Labs. De bruker geolokasjon for å sjekke hvor beboerne var i februar og hvor de har vært de siste ukene. Selv om data fra smarttelefoner ikke er perfekt, gir det likevel en god indikator på om folk har forlatt byen eller ikke.

Tallene viser at de bare var små drypp av folk som forlot byen mellom 1. og 15. mars mens at tallet eksploderte etter at borgermester Bill de Blasio bestemte seg for å stenge skolene i midten av mars.

De aller rikeste tjener 2,2 millioner dollar

Tallene fra New York Times viser også at 25 prosent av de aller rikeste, de fem prosentene som tjener aller best i byen, har dratt fra stedet. Når det gjelder de aller rikeste, topp 1 prosent i New York City, så har hele 35 prosent av dem flyktet fra byen.

Denne prosenten er personer som tjener rundt 2,2 millioner dollar i året, altså godt over 20 millioner kroner. De øverste fem prosentene tjener i gjennomsnitt rundt 480.000 dollar i året, i underkant av fem millioner kroner, ifølge CNBC.

15 ganger høyere dødsrate i områder med fargede

Ferske tall fra Reuters viser også hvordan det er de fattigste områdene i New York City som er rammet hardest av koronaviruset.

Tilsynelatende endeløse matkøer er et av mange triste syn man nå møter i New York, som er den hardest koronarammede byen i USA. Dette er foto av en matkø i Queens i New York City, tatt for noen uker siden av Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

I den velstående, og for det meste hvite enklaven av Gramercy Park på Manhattan, er det ifølge Reuters en frekvensen på 31 dødsfall per 100 000 innbyggere, mens det i fattigere områder som Far Rockaway, i Queens, som består av mer enn 40 prosent svarte og 25 prosent latinoer eller latinamerikanere, er en dødsrate som er nesten 15 ganger høyere, med 444 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Les: Koronaen skaper massive matkøer i New York: - En krigssone - de sloss om maten

Flykter til The Hamptons

Mens flere New Yorkere har dratt til Florida og andre varme deler av USA, har også veldig mange av de rikeste dratt ut til Long Island og The Hamptons.

Flere beboeren ute på Long Island har klaget over at de rikeste har tatt over området og tømt butikkene for matvarer.

Ifølge tall Daily Mail henviser til har utleieprisene på Hamptons gått i taket, fra rundt 5000 dollar i måneden til rundt 30.000 dollar, noen som tilsvarer rundt 300.000 kroner.

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

Kokk forteller om «krigstilstander» og «narkohandler»

Business Insider har nylig intervjuet et kokk som lever i lockdown på Long Island.

Kokken forteller at han lever i lockdown med sine sjefer under luksuriøse omgivelser ute på Hamptons. Han forteller at han må handle mat i noe han beskriver som en krigssone, og at han må gjøre narkohandler med gjær og mel på parkeringsplassen for å få laget mat for til sammen 17 personer, fordelt over tre forskjellige boliger ute i luksusområdet.

The Hamptons er kjent for å huse de rikeste. Dette bildet er tatt ved en strand ved Southampton ute på Long Island. Foto: AP Photo/John Minchillo

Les også: Lærerinne (30) hadde sex med fem elever på eliteskole

Den mannlige kokken, som er blitt intervjuet anonymt, sier til Business Insider at han daglig lager lunsj og middag for en familie på fem, men at han også må lage mat til to andre husholdninger på til sammen seks personer hver. Han forteller også at han ikke har fått noen lønnsforhøyelse, selv om arbeidsmengden har økt betraktelig.

Han får heller ikke bevege seg fritt og har fått beskjed om at han ikke får forlate boligen bortsett fra når han må gå for å handle mat. Han handler mat to ganger om dagen, om morgenen og etter lunsj.

Kokken forteller at sjefene fortsatt forlanger den samme maten de hadde fra før koronakrisen kom, men at det nå kan være vanskeligere å få tak i alle matvarene, men men at han likevel må levere. Han forteller om stor mangel av spesielt mel og gjær og at han derfor møter andre kokker på parkeringsplassen ute på Hamptons hvor de forskjellige kokkene i området gjør rene «narkohandler» for å sørge for å kunne levere brød og bakst til sine sjefer.

- Behovene til klientene har ikke forandret seg, sier kokken.

Les også: - Dette var tiårets beste investering

Lager mat for tre familier

Den mannlige kokken forteller også at de fire andre husholderskene i boligen nå sitter hjemme i sine egne boliger i karantene, og at han derfor å har måttet påta seg mange andre oppgaver i huset, som rydding og desinfisering av alle nye ting og pakker som kommer inn i huset.

Les: Kona til Tom Hanks sier hun ble slått ut av malariamedisin etter koronasykdom: - Ekstreme bivirkninger

I tillegg til å lage lunsj og middag til eget hushold, lager han også mat til to andre familier, hver av dem på til sammen seks personer, familier som er venner av sjefen. Etter å laget maten til disse to husholdningene, legger han den i matboksen som så blir hentet opp av representanter for de to andre husholdningene.

Han forteller til Business Insider at ingen av disse familiene betaler ham for arbeidet, selv om han likevel fikk en flaske tequila av den ene familien ved en anledning - som takk.

Arbeidsdagen til kokken er ifølge ham selv fra 09 om morgenen til 21.30 på kvelden.