Kollaps for Celina Midelfart: – Tallene taler jo for seg selv

Celina Midelfart har tapt stort på Borr Drilling.

– Det er bare å krumme nakken, ta dagens realiteter innover seg og forsøke å være smartere fremover, sier Midelfart til Finansavisen.

Investeringsselskapet Midelfart Capital bokførte et underskudd før skatt på minus 24 millioner kroner i fjor, melder avisen. Nedgangen til tross, dette er fremdeles bedre enn 2018-tallene som viste et tap på nesten 85 millioner kroner.

– Tallene taler jo for seg selv med en nær kollaps i alt innen olje og energi, som har medført store tap for min del. Som følge av koronapandemiens konsekvenser for verdens energiforbruk og en stor kapitalflyt inn i ESG-investeringer globalt, har det resultert i nær kollaps for mine investeringer innen rigg/oljeservice, forteller hun til Finansavisen.

Borr Drilling

En av investeringene som Midelfart henviser til er Borr Drilling. Det kriserammede riggselskapet har falt 89 prosent på Oslo Børs det seneste året. Blant årsakene er et blytungt marked og tynnslitt finansiering.

NED 90 PROSENT: Borr Drilling falt nesten 90 prosent i verdi. Foto: (Infront)

Nettavisen omtalte fallet også i mars tidligere i år.

Aksjeverdien firedoblet seg i juni da Borr Drilling klarte å hente inn 300 millioner kroner i ny kapital. Det sendte aksjen opp 30 prosent igjen.

Siden den gang har imidlertid verdien falt igjen, og er nå nesten nede på nivået som den lå på før den nye kapitalen.

Arvinger

Midelfart-arvingene Hermine og Celina splittet sitt felles investeringsselskap i 2018. Etter det har storesøster Hermine tjent penger, mens lillesøster Celina har tapt, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig frykter begge økonomiske tap på grunn av koronapandemien, melder avisen.

«Selskapet er, som mange næringsdrivende selskaper, rammet av covid-19-utbruddet. Midelfart Capital as vil etter styrets vurdering bli påvirket av betydelige svingninger i aksjemarkedet. På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er det foreløpig ikke mulig å foreta et pålitelig estimat for hvilke konsekvenser dette utbruddet vil ha for selskapets økonomiske stilling», står det i årsberetningen til selskapet.

«Utbruddet av koronaviruset har skapt en betydelig oppbremsing i næringslivet. Usikkerhet er svært høy knyttet til hvor dyp nedturen i norsk og internasjonal økonomi blir.», står det i årsberetningen til Hermine Midelfarts investeringsselskap Pescara AS.

Nettavisen skrev i november at 2019 var et vanskelig år for superparet Celina Midelfart og Tor Olav Trøim.

Ifølge Folkeregisteret flyttet Midelfart hjem til Oslos beste vestkant i august 2019, mens Trøim fortsetter å bo i London. Ingen av dem besvarte den gangen Nettavisens henvendelser om saken.