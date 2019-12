Kollaps i svensk flytrafikk - 1,75 millioner passasjerer borte i år

Flyskam og en svak krone gjør at svensk flytrafikk er kraftig ned så langt i år. Nå kutter flyselskapene ruter og legger ned flybaser i nabolandet.

Fallet i flytrafikk ser ikke ut til å ha noen ende i Sverige, der innenrikstrafikken er ned hele 11 prosent i november.

Det viser tall fra Swedavia, det statlige selskapet som eier de største svenske flyplassene, lagt frem mandag.

På årsbasis er antallet passasjerer ned ni prosent innenriks, tilsvarende 1,2 millioner. Tar man med fly utenriks, er nedgangen på 1,75 millioner passasjerer.

Klar tendens

Dette er svært sjelden kost i luftfarten, som de siste tjue årene har hatt en eksplosiv vekst. Bare i Sverige har antallet flypassasjerer steget fra 31,5 til 42,0 millioner passasjerer fra 2011 til 2018, med en sterk oppgang hvert eneste år. Denne trenden blir nå ettertrykkelig brutt i år, drevet i betydelig grad av svenskenes utbredte flyskam.

Den mest profilerte representanten for flyskam i Sverige er klimaaktivisten Greta Thunberg, som har krysset Atlanteren to ganger med seilbåt i år, fordi hun nekter å ta fly.

- Tendensen er klar og ingenting tyder på at denne nedgangen slutter med det første. Nå ser vi også klar tegn til at utenrikstrafikken faller. Innenrikstrafikken er ned over en million passasjerer. Det tilsvarer alle som flyr med SAS fra Arlanda, sier Hans-Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair, til Nettavisen. Arlanda er Sveriges hovedflyplass, tilsvarende Gardermoen i Norge.

Kutter ruter

Utenrikstrafikken har holdt seg langt bedre enn innenrikstrafikken så langt i år, men i november er også den ned kraftig ned, hele sju prosent.

En følge av dette er trolig at flere store flyselskaper nå tar grep ved å redusere kapasiteten i Sverige. Norwegian legger ned ruten mellom Stockholm og Malmø og kutter ut langdistanseavtanger fra Stockholm. Ryanair har varslet at de legger ned basen på Skavsta flyplass utenfor Stockholm, som er Sveriges tredje største. Med det forsvinner også halvparten av avgangene til lavprisselskapet.

- Vi ser at tilbudet til svensk flyreisende raser. Det er en følge av at betydelig færre flyr og det er en utvikling jeg er helt sikker på at fortsetter. Jeg ser ingen lys i enden av tunnelen, sier han.

Ved siden av flyskammen, peker Elnæs på en svak svensk krone og økte skatter og avgifter fra svenske myndigheter som drivende for nedgangen.

Elnæs peker også på at ikke bare fritidspassasjerer, men også forretningsreisende i stadig større grad dropper å fly.

- Vi ser at også business-reisende går fra luft- til bakkebasert transport, og det settes krav til at jobbreiser skal gjennomføres på andre møter enn fly hvis det er mulig. Det får konsekvenser, sier han.

Flere grunner

Finansdirektør i SAS, Thorbjørn Wist, advarer på sin side mot å tro at hele nedgangen i Sverige skyldes flyskam.

-Det blir for enkelt å si at det er den eneste grunnen til at trafikken er ned. Flyskam er nok en bidragsyter, men det er vanskelig å si hvor viktig det er, sier Wist, som viser til at SAS' egen trafikk i Sverige er stabil.

FINANSDIREKTØR I SAS: Thorbjørn Wist

- Det handler nok om at vi har mange forretningsreisende, men jeg mener det også handler om at vi har tatt en god posisjon når det gjelder holdbarhet, slik at vi er mer attraktive for de som er mest opptatt av det, sier han.

Tidligere Avinor-sjef og leder for regjeringens luftfartsutvalg, Sverre Quale, og sa til Nettavisen i forrige uke at han tror flyskammen snart kommer til Norge også. Wist ser ingen tegn til det.

- Vi ser at mange ønsker å tvinge dette konseptet inn i flere land enn Sverige, men nedgangen i trafikken til Europa tror jeg handler mer om valutabevegelser enn skam for å fly. Jeg har ikke noen indikasjoner på at kommer, men uavhengig i det er vi nødt til å ta vår del av ansvaret, sier han.