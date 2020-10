Kolonial.no til millionsøksmål mot Coop

SØKSMÅL: Karl Munthe-Kaas, administrerende direktør for Kolonial.no, mener det er utleiers ansvar at lokalene ikke var som det skulle da de tok over i 2016. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

Selskapet Kolonial.no saksøker Coop for 22 millioner kroner. Bakgrunnen er at selskapet måtte reparere gulvet etter at de tok over Coops lagerlokaler i 2016.

– Det er åpenbart at dette er utleiers ansvar, sier administrerende direktør Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no til E24/Aftenposten. Våren 2016 overtok de Coops lokaler i Lørenskog. Året etter mente Mattilsynet at lokalene ikke fylte bygningstekniske krav og trakk spesielt fram gulvet, som hadde mange sprekker. Les også: Raser over forskjellsbehandling: Trekker fram Freia og Orkla som to av verstingene Det kostet Kolonial 12 millioner kroner å utbedre manglene, og i tillegg til tapt omsetning krever selskapet nå 22 millioner kroner av Coop. Coop viser til den kommende rettssaken og ønsker derfor ikke å kommentere saken nå. Les også: Kiwi starter den største priskrigen noensinne: Kutter prisen på 500 varer Rettssaken starter i Nedre Romerike tingrett mandag i neste uke.

