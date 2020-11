Kommer med ellevill aksjespådom for 2021

Flere analytikere har virkelig tro på 2021.

NEW YORK (Nettavisen): Flere analytikere ser nå svært positivt på 2021 og aksjemarkedet i USA.

En analytiker i Credit Suisse sier til CNBC at han regner med at den brede børsindeksen S&P 500, som er en aksjeindeks over 500 store amerikanske selskaper, vil øke med 12 prosent i løpet av neste år.

Årsaken er at de ser for seg at den amerikanske økonomien vil normalisere seg etter koronapandemien i løpet av 2021 på grunn av de nye vaksinene.

Markedsstrateger i banken, ledet av aksjestrategen Jonathan Golub, tror at aksjene innenfor teknologi og bank vil gjøre at S&P 500 passerer 4050 poeng ved slutten av 2021, melder CNBC. Finansgiganten Morgan Stanley tror på sin side at S&P 500 skal opp 8 prosent i 2021, melder Business Insider.

Dow Jones opp over 35 prosent

Når det gjelder indeksen Dow Jones er analytikerne derimot enda mer optimistiske. Her ser Patrick Spencer, som er aksjesjef i investeringsbanken Baird, for seg at Dow Jones kan passere 40.000-merket neste år.

- Vi snakker kanskje om 40.000-nivået på Dow neste år, fordi den indeksen handler mer om verdi enn vekst, sier Spencer til CNBC.

Da aksjemarkedet stengte på tirsdag, lå Dow Jones på 29,783 poeng. Dow Jones har ifølge CNBC hatt en oppgang på fire prosent så langt i 2020, til tross for pandemien.

Om spådommen om at 40.000 merket brytes neste år slår til, betyr det at Dow Jones vil få en oppgang på nærmere 35 prosent målt mot dagens nivå.

Holder et øye på «B.E.A.C.H»-aksjene

I en rapport fra investeringsbanken Bard heter det at man i tillegg til industri og teknologi aksjer, holder et øye på de såkalte «B.E.A.C.H»-aksjene, som står for bookings, entertainment, airlines, casinos/cruise lines, og hotels.

Årsaken er at de ser for seg at disse industriene trolig vil tjene på at vaksiner blir tilgjengelig neste år og at vi derfor får en slutt på alle restriksjonene og nedstengningene.

- Markedet ser alltid fremover. Og det markedet nå sier, er at de ser mye mer lovende ut fremover enn det gjør akkurat nå. Vi kommer til å være på et mye bedre sted neste år, sier Spencer i investeringsbanken Baird til CNBC.

Han viser også til at hele 6500 milliarder dollar, en sum forøvrig seks ganger større enn oljefondet, fortsatt er investert i renter og kontanter, som gir mye dårligere avkastning enn aksjer. Spencer mener dette er penger som potensielt kan bli satt inn i aksjemarkedet neste år.

- Jeg tror dette vil overraske alle, med en oppside, sier Spencer i intervjuet med CNBC.

