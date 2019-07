Kommune tar uvanlig grep: Fjerner bomringen og gir gratis parkering

Gratis parkering, ingen bompenger, kjapp saksbehandling, samarbeid og tilrettelegging. Den nye kommunen legger opp til å være en magnet i regionen.

Indre Østfold kommune ser dagens lys 1, januar når Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slår seg sammen. Olav Breivik er i dag ordfører (H) i Hobøl og en av de potensielle ordførerkandidatene for den nye kommunen. Han er ifølge en pressemelding ambisiøs på den nye kommunens vegne.

Bombetaling borte i 2021

– Indre Østfold kommune skal være en JA-kommune og vil jobbe for at alle bidrar til å gjøre hverandre gode. Vi blir en stor landbrukskommune med godt over 45.000 innbyggere og beboerne er avhengig av bil.

INDRE ØSTFOLD: Den nye Indre Østfold kommune fjerner bomringen og gir gratis parkering for å tiltrekke seg handel.

– Derfor skal vi ikke stenge omlandet ute, men tvert om legge forholdene til rette for vekst og bilbruk. Bombetaling blir borte i 2021 og da blir det gratis å kjøre bil i kommunen, og parkering skal fortsatt være gratis, understreker Breivik som er opptatt av å skape inspirasjon og entusiasme.

– Vi må sikre at flest mulig handler her og demmer opp for handelslekkasjen til Sverige. Jo flere som handler her, jo tryggere blir det med tanke på å beholde arbeidsplasser og sikre gode boforhold. Det vil legges til rette for at handelsområdene i kommunen skal ha best mulige forutsetninger for drift. Vi skal være raske på saksbehandling av byggesaker, og skal bruke ny, intelligent teknologi for effektiv kundebehandling, poengterer han.

Vekstpotensial

Midt i den nye storkommunen, mellom Askim og Mysen, ligger Morenen Handelspark som FagerStad Utvikling, Union Gruppen og NorgesGruppen står bak. De har lenge sett vekstpotensialet i regionen, og visjonen deres begynner å nærme seg en realitet.

– Totalt vil området snart huse 300-350 arbeidsplasser. Morenen Kjøpesenter leverer gode resultater, flere handelsaktører har bestemt seg for å etablere seg her, og flere er i pipe-linen. Vi er svært fornøyde med at kjøpesenteret hadde 4,8 prosent vekst fra 2017 til 2018, hvilket er langt over gjennomsnittet for slike, understreker prosjektutvikler Martin W. Røine i FagerStad Utvikling.

Han forteller også at Obs Bygg skal utvide butikken og at siste tilskudd er den danske byggevarekjeden jem&fix.

– McDonalds åpner sin nye restaurant over sommeren, T. Hansen skal nå bygge 1.000 kvadratmeter butikk og monteringshall, og flere spennende aktører er på vei. Scandic Hotell Brennemoen, som åpnet på andre siden av E18 for et halvt år siden, spiller også en viktig rolle i forhold til å utvikle området til en destinasjon, påpeker Røine.

Hotelldirektør Marit Bjørnland er overrasket over hvor mange forretningsreisende som overnatter.

– Det kommer et mye høyere antall enn vi først hadde regnet med. Vi nyter også godt av stor byggeaktivitet i område. Det står heisekraner overalt, og det er positivt for oss. Vi har mange besøkende til bedriftene i nærheten, sier hun.