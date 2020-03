Kommunen må ha kriseløsning etter sykdomsutbrudd: Stanses av MDG

Ordføreren ble sykmeldt og kommunen har foreslått en ny midlertidig varaordfører for å sikre beredskapen. MDG sier nei, og stopper dermed forslaget.

Oppdatering: MDG snur etter kritikken og stiller seg sammen med de andre partiene.

I Nittedal kommune en halvtime utenfor Oslo er det en litt uvanlig politisk situasjon. Samarbeidet består av Ap, SV, V, KrF og Frp.

Ettersom koronaviruset slår innover Kommune-Norge, har flere kommuner gjort grep for å sikre beredskapen og forberede seg på epidemien.

Etter at ordfører Hilde Thorkildsen fra Arbeiderpartiet ble sykmeldt av andre grunner enn koronaviruset, er det Inge Solli fra Venstre som har vært fungerende ordfører. Ettersom Thorkildsen er sykmeldt over en periode, har dermed kommunens flertall ønsket å sikre seg beredskap ved å nominere en ny varaordfører.

To kriser og sykmeldt ordfører

Alt av politisk aktivitet i kommunen er satt på vent. Dermed sendte fungerende ordføreren ut en e-post mandag kl. 10.35 til kommunestyrets medlemmer.

SYKMELDT: Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er for tiden sykmeldt av andre årsaker enn koronaviruset. Foto: Sigbjørn Høidalen (Varingen)

«Med henvisning til vedlagte saksutredning bes det om tilslutning til rådmannens innstilling samt at Helge Fossum konstitueres som varaordfører i en midlertidig periode» sto det i e-posten.

Ettersom behandlingen foregår på e-post er det nødvendig med et enstemmig kommunestyre i henhold til kommuneloven.

Arbeiderpartiets gruppeleder Hanne Børrestuen sier til Nettavisen at det er koronakrisen som gjør at kommunen må gjøre dette grepet.

– Vi har på en måte to kriser å håndtere, i tillegg til sykmeldt ordfører. Det er bakgrunnen for at vi har en sak ute for å få en konstituert varaordfører, sier Børrestuen.

BEREDSKAP: Gruppeleder Hanne Børrestuen fra Arbeiderpartiet håper MDG ombestemmer seg, så kommunen har beredskapen i orden. Foto: KS

Helge Fossum fra Fremskrittspartiet har allerede fått en utvidet rolle i krisestaben til kommunen etter et dramatisk ras.

– Vi har behov for å konstituere Helge Fossum som varaordfører i perioden Thokildsen er sykmeldt, sier hun.

Alle partiene i Nittedal kommune har samlet seg om forslaget, unntatt Miljøpartiet de Grønne.

– Det er bare MDG som sier nei. Rødt har også gitt sin støtte. Dette handler ikke om politikk, men om beredskap.

– Er det aktuelt å kalle inn til vanlig kommunestyremøte?

– Det er vanskelig. Nå er all politisk aktivitet satt på vent. Det er ingen aktivitet i kommunen bortsett fra å sikre beredskapen. Hele flertallet mener Fossum er den riktige personen. Han har kompetansen og sitter i krisestaben. Det handler om å ta det politiske ansvaret vi har, sier Børrestuen fra Ap.

Posisjonen får også støtte fra opposisjonspartiet Rødt. Atle Skift fra partiet skriver på Facebook-gruppen «Diskuter Nittedal» følgende:

– Det normale vil vel være at flertallspartiene foreslår sine kandidater til vervene. Nå foreslår de Helge Fossum og det er trygt innenfor reglene og sedvane, skriver han.

MDG sier nei

Anne Hilde Røsvik er kommunestyrerepresentant for MDG og jobber som seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun sier det var en vanskelig diskusjon for MDG, men at de har landet på å si nei til forslaget.

SIER NEI: Anne Hilde Røsvik fra MDG sier nei til å midlertidig oppnevne varaordfører Helge Fossum. Foto: Eric Francois Roualet

– Det har vært store diskusjoner innad i flere partier rundt dette. Vi har jo prøvd å ha en samtale med fungerende ordfører på telefonen i dag, for å se om det noe vi kan gjøre for å stemme for. Men vi har landet på at vi ikke kunne stemme for denne kandidaten, sier Røsvik til Nettavisen.

– Vi håper posisjonen kommer med en kandidat som vi kan oppleve som samlende og styringsdyktig.

– Alle samler seg utenom dere, hva tenker dere om det?

– Mange har vært i tvil og hatt store diskusjoner innad i partiene. Også er det litt tilfeldig at vi landet på det standpunktet. Og det står vi for. Men Helge Fossum har vår fulle støtte inn i kriseteamet. Det har vi full tillit til, sier Røsvik.

Hun mener posisjonen burde komme med en annen kandidat som de føler seg trygge på vil være samlende og sørge for at kommunen går i bærekraftig retning.

– Hvis fungerende ordfører skulle bli syk, ville vi føle oss tryggere med en annen kandidat, sier Røsvik.

– Beredskap ikke politikk

Les også: «Full lønn under permittering» er en bløff og mange kan tape titusenvis av kroner

Den foreslåtte kandidaten, Helge Fossum (Frp) sier selv til Nettavisen at dette handler om beredskap og ikke politikk.

FORESLÅTT: Helge Fossum fra Frp er foreslått som varaordfører i en midlertidig periode. Han synes det er trist at MDG stemmer det ned i disse tider. Foto: Privat

– Dette handler om beredskap, ikke partipolitikk. Egentlig synes jeg det er trist at MDG konstruerer en prinsippsak ut av dette. Situasjonen Nittedal står i nå handler om å sikre at vi har en fungerende kommuneledelse i en krise for landet.

– MDG og FrP har ulikt syn i en del saker burde ikke stå i veien for å sikre kommunen i denne vanskelige tiden. Det handler faktisk om å sikre bærekraftig styring av kommunen i en vanskelig tid. Da bør vi samle oss om de viktigste tingene nå, sier Fossum.

MDG snur

Etter kritikken har haglet på Facebook og fra andre partier, har MDG bestemt seg for å snu i saken. De har forsøkt å få en annen ordlyd i forslaget, og sikre en bestemt tidsavgrensning.

– Vi prøvde i ettermiddag å få til en bedre tekst, med en tidsavklaring, slik at vi etter en tid kunne hatt saken oppe på nytt. Det var ikke mulig å få til. Vi risikerte nytt møte på nett, men det ville vært en ekstra belastning på politikere og administrasjon.

– Det ville ikke vi være skyld i. Når det ble hardt mot hardt på denne måten, velger vi å ikke forårsake det, sier Røsvik til lokalavisen Varingen.