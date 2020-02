Komplett.no legger ned i Oslo sentrum

Kaster inn håndkleet etter åtte år: - Årsaken er innlysende, sier daglig leder i Oslo Handelsstandsforening.

Komplett.no legger ned utstillingsbutikken og hentepunktet i Oslo sentrum, like ved Oslo rådhus. Tre stykker mister jobben.

Det bekrefter Komplett.no overfor Nettavisen.

Butikken har vært brukt av kunder i hovedsstadsområdet til å hente varer bestilt på hjemmesiden til Komplett.no og andre nettsteder i åtte år.

Butikken ligger på hjørnet Fridtjof Nansens plass/Kronprinsesse Märthas plass, i den såkalte Borggården bak Oslo rådhus. Det er et område som har fått mye oppmerksomhet etter som det var et av første stedene i Oslo sentrum der byrådet fjernet alle parkeringsplassene.

- I forbindelse med at vår leieavtale på Kronprinsesse Märthas Plass nå utgår har vi besluttet å legge ned vårt pick-up-point i hovedstaden, skriver kommunikasjonssjef Kristin Hovland til Nettavisen.

- Trist



Komplett.no vil ikke si noe mer om grunnen til at de legger ned. Leder i Oslo Handelsstandsforening, Bjørn Næss, mener det er innlysende at fjerning av parkeringsplassene utenfor hentepunktet har bidratt til beslutningen.

- Det er umulig å kjøre bil inn der nå, så de tyngre varene kan ikke kundene hente lenger. Jeg tror det er så enkelt som det, sier Næss til Nettavisen.

Han sier at de aller fleste som skal benytte punktet har måttet gå og ta bussen de siste årene.

- Det er trist, men det er nok bedre å ha et hentepunkt som du kan kjøre til med bil. Uten parkeringsplasser er det ganske uegnet. Mye av sortimentet til Komplett er ofte tunge ting, som TVer og hvitevarer, sier Næss.

SER ENDRINGEr: Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF). Foto: (OHF)

Ny avtale



Hovland i Komplett.no vil imidlertid ikke si hvorvidt parkeringsplassene har bidratt til beslutningen om nedleggelse.

- Har dessverre ingen ytterlige kommentar, skriver Hovland i en kommentar.

Hovland understreker at de skal gi kundene mulighet til å få levert varene på andre måter.

- Vi har inngått et samarbeid om hjemlevering av varer med Porterbuddy som et fullgodt alternativ til utlevering ved Oslo Rådhus. Vi vil følge godt med på hvordan våre kunder opplever dette, og skulle behovet vise seg å være til stede vil vi løpende vurdere å etablere et nytt pick-up-point og da må vi eventuelt gjøre en god vurdering av lokasjon og tilgjengelighet, sier hun.

Nedgang for tung faghandel



Næss i Oslo handelstandsforening sier at såkalt «tung faghandel», som elektronikk og møbler, i stadig større grad har forsvunnet vekk fra Oslo sentrum de senere årene.

- De som selger varer som må transporteres med bil har ikke gode rammevillår i Oslo senturm lenger. Elkjøp og Power har utstillingsbutikker i sentrum, men legger opp til at de får varene kjørt ut et annet sted. De har vært flinke til å legge opp til hjemleveranse og henting på et sted man kan kjøre bil til, sier han.