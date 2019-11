Kongekrabbe-saken: Ny politiaksjon i Øst-Finnmark

Politiet har aksjonert mot en vareterminal i Tana, skriver Fiskeribladet. Terminalen driftes av et transportselskap politiet mistenker for ulovlig krabbefrakt.

Overfor Fiskeribladet bekrefter politiet at de fredag ettermiddag gjennomførte en politiaksjon mot et forretningsbygg i Tana.

Ifølge fagbladet er det vareterminalen til et transportselskap som i 2019 ble fusjonert inn i Bring transportsystemer, som politiet aksjonerte mot.

Pressesjef John Eckhoff i Posten, som eier Bring, sier at politiet allerede har vært i kontakt med selskapet om mulig etterforskning mot anlegget og selskapsledelsen i Tana.

– Vi er i dialog med politiet, men velger å ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til videre etterforskning, sier Eckhoff til avisa.

Han legger til at det ikke er grunn til å tro at flere deler av selskapet er involvert i saken.

Foto: Politiet