Kongen får solcellepanel på Slottet: – Arbeidet er i gang

Etter flere år med utredninger, blir Kong Harald endelig den nye solkongen.

Allerede i 2017 ble det klart at Det kongelige hoff vurderte å etablere solcelleanlegg på taket av Slottet i Oslo.

Nå har Nettavisen fått bekreftet at Det kongelige slott er i gang med arbeidet for å sette opp solcellepanel på taket av Slottet.

Vellykket

– Pilotprosjektet med prøvefelt har gitt tilfredsstillende resultater, skriver assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen i en e-post til Nettavisen.



Slottet har siden starten av prosjektet sagt de vil utvide antallet solcellepaneler dersom prøveprosjektet var vellykket.

Nå har Statsbygg fått oppgaven med å undersøke hvor mye taket på det 171 år gamle bygget tåler.

– Statsbygg har igangsatt et arbeid med å undersøke hva taket på Det kongelige slott tåler av tilleggs-last, opplyser Gjeruldsen.

Samtidig understreker han at koronasituasjonen vil kunne føre til at arbeidet tar ekstra tid.

Sommeren 2018 etablerte Det kongelige hoff et mindre testanlegg på taket av slottet som et prøveprosjekt. I mars i år kunne Slottet bekrefte at prosjektet var gjennomført og under evaluering.

TESTANLEGG: I 2018 ble testanlegget satt opp. Resultatene har vært positive, og nå gjenstår det å finne ut hvor mye taket på slottet tåler. Foto: Svein Barmen (Statsbygg)

– Vi har behov for å gjøre utredninger basert på de erfaringene vi gjorde oss i prøveperioden. Det vil nok ta noe tid før vi konkluderer, sa kommunikasjonssjef Guri Varpe på slottet til NTB.

Glad i solceller

Kongeparet er begeistret for solcelleteknologi. Under det norske statsbesøket til Jordan i starten av mars, tok kongeparet med seg noen av Norges fremste eksperter og bedrifter innen solcelleteknologi.

Landet har ønsket å satse tungt på solcelleteknologi.

Allerede har svenskekongen installert 1000 kvadratmeter med solcellepaneler på taket av slottet i Stockholm.

Arbeidet med solcellepanel er en del av klimaplanen «Det grønne slottet» som ble bestemt i 2016. Målet var både å redusere strømforbruket, men også å gjøre slottet til et plusshus. For eksempel har en av slottets heiser blitt erstattet med en strømproduserende heis som genererer strøm når den går ned.