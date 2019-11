Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong

HONGKONG KASTER SKYGGER OVER HANDELSSAMTALER: Begge kamre i Kongressen i USA har vedtatt et lovforslag som støtter demonstrantene i Hongkong. Her flagger en demonstrant med den amerikanske flagget i finansdistriktet i Hongkong onsdag. Foto: Foto: Kin Cheung (AP / NTB scanpix)