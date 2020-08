Konkurransetilsynet varsler stans av oppkjøp

Konkurransetilsynet vil vurdere å stanse fusjonen av Sport 1 og Gresvig.

Konkurransetilsynet sendte fredag varsle om at de vurderer stanse fusjonen mellom Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS og deler av virksomheten i Gresvig Retail Group AS mfl.

– Gresvig og Sport 1 vil etter en foretakssammenslutning bli den største aktøren i det norske markedet for salg av sportsutstyr. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at Gresvig og Sport 1 er nære konkurrenter i markedene for salg av sportsutstyr, både nasjonalt og i en rekke lokale markeder, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering, vil redusert konkurranse i markedet kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser eller dårlige kvalitet.

Petter Schouw-Hansen i Sport Holding, som er det nye selskapet etter fusjonen mellom de to sportskjedene, vil ikke uttale seg om hva de tenker om varselet og hva som skjer videre.

- Nå har vi mottatt et varsel, og nå må vi bruke tid på å gjennomgå det varselet, og så vil vi komme med en uttalelse på et senere tidspunkt. Det er et omfattende dokument, sier han til Nettavisen.

Dagens varsel om mulig inngrep er ikke et endelig vedtak. (se saksgang under):

FRIST 2. OKTOBER: Innen 2. oktober må Konkurransetilsynet bestemme seg endelig for om de stanser sammesnslåingen mellom G-Sport og Sport 1.

Kan gi økte priser

Sport 1 og Gresvig er de to største leverandørene av franchisegiver- og grossisttjenester til sportsbutikker i Norge.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.



Høiland sier til Nettavisen Økonomi at foreløpige vurderinger fra Konkurransetilsynet gir grunnlag for inngrep. Til sammen vil de to fusjonskameratene få en markedsandel på om lag 50 prosent.

- Er den høye markedsandelen et viktig moment for å stoppe sammenslåingen?

- Nei, ikke markedsandelen i seg selv, men vi er bekymret for at de to er nære konkurrenter i markedet nasjonalt og lokalt, svarer Høiland.

Konkurransetilsynet har nå hatt 70 dager på å behandle fusjonen. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Fusjonerte

I februar ble det kjent at Intersport- og G-sport-eier Gresvig, eid av Olav Nils Sunde, meldte oppbud. Konkursen kom etter en snøfattig vinter, som bidro til at konsernet gikk konkurs.

Det betydde imidlertid ikke slutten for konsernet, for i slutten av februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten overtar konkursboet sammen med Olav Nils Sunde.

Det nye selskapet, Sport Holding, eies 50/50 av Sunde og Gjelsten. De to kjedene - Intersport og Sport 1 - skal drives som hvert sitt selskap med samme eier.

En rekke butikker måtte imidlertid legges ned, og flere hundre ansatte mistet jobben.

- Vi har en god løsning som kan opprettholde i overkant i 1500 arbeidsplasser i Gresvig-konsernet av de 2000 jobbene som ble med i konkurs-boet, men det nøyaktige tallet vil avhenge av Konkurransetilsynets behandling. Ved siden av det blir det en halvering av administrasjonen, sa Lars Kristian Lindberg i Gresvig til Nettavisen i februar.

Stor markedsandel

- Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sa Bjørn Rune Gjelsten i en melding i vinter.

Til sammen vil Gresvig og Sport 1 ha rundt 350 butikker, skrev Nettavisen i februar.

Fusjonen er imidlertid ikke helt uproblematisk når det gjelder konkurransen i sportsbransjen. De får nemlig en høy markedsandel.

Ifølge Norsk Sportsbransjeforening hadde Gresvig ved utgangen av 2019 en markedsandel på 29,14 prosent mens Sport 1 hadde 21,9 prosent. Til sammenligning hadde XXL en markedsandel på 30,52 prosent, noe som vil tilsi at Sport Holding vil ha mye høyere markedsandel enn XXL.

XXL-aksjen er notert på Oslo Børs, og aksjen har steget noe i markedet etter at nyheten ble kjent.

