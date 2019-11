Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop

Avslører at Norgesgruppen, konsernet bak Kiwi og Meny, får de samme varene over 15 prosent billigere enn konkurrentene. Konkurransetilsynet mener det kan føre til at du får høyere priser.

Saken oppdateres.

Konkurransetilsynet legger frem rapport om innkjøpsbetingelser i dagligvarebransjen.

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

Norgesgruppen er Norges suverent største dagligvarekonsern, og har kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar. Rapporten til Konkurransetilsynet tyder på at Norgesgruppen benytter størrelsen sin til å få mye bedre betingelser.

«I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», heter det i rapporten.

Store forskjeller

Det vil si at hvis Kiwi og Rema 1000 selger en vare til samme pris, kan Kiwi tjene over 15 prosent mer på varene.

Det gir dem dem en betydelig fordel mot konkurrentene og dessuten gjør at de kan beholde mer av pengene sine selv, i stedet for å kutte prisen som forbrukerne betaler. Det gjør det også vanskelig for nye aktører å etablere seg i bransjen.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven. Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i meldingen.

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører, inkludert varene til Mills, Nortura (Gilde), Tine, Orkla, Mondelez (Freia), Coca-Cola, Ringnes og Nestlé.

Fem over femten

Åtte av de kartlagte leverandørene har under 10 prosent forskjell mellom Norgesgruppen og Rema 1000. Tre av leverandørene gir mellom 10 og 15 prosent forskjell i priser. Hele fem leverandører gir over 15 prosent forskjell mellom Norgesgruppen og Rema 1000.

- Dette viser er at det er stor forskjell, men Norgesgruppen har best innkjøpsbetingelser hos alle leverandørene, sier Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet på pressekonferansen.

Han sier det er forskjell mellom Rema og Coop også, men at disse er betydelig mindre enn opp til Norgesgruppen.

Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

Ifølge rapporten viser Konkurransetilsynets undersøkelse stor variasjon mellom leverandørene, der noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har høye. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden, altså Norgesgruppen, som får de beste betingelsene.

Razzia

Dette kommer i kjølvannet av en en razzia hos store dagligvareaktører som Norgesgruppen; matgiganten bak Kiwi, Meny, Spar og Joker. Stein Erik Hagens matleverandør Orkla og Mondelez, som står bak Freia, de to ledende selskapene innen henholdsvis hygieneprodukter og sjokolade, var også gjenstand for en razzia.

Norgesgruppen har i lang tid vært mistenkt av konkurrentene for å få bedre innkjøpsbetingelser enn sine konkurrenter Rema 1000 og Coop. Det skyldes at Norgesgruppen har rundt 43 prosent av markedet gjennom sine diverse kjeder. Mistanken er at Norgesgruppen bruker størrelsen sin til å få varene sine billigere, og kan dermed tjene mer på å selge de samme varene til samme pris.

Razziaen hos Orkla var rettet mot selskapet Lilleborg, som har noen av de aller mest populære merkevarene i norske dagligvarebutikker. De inkluderer Jordan tannbørster, Solidox tannkrem, Lano såpe og andre hygieneprodukter som Blenda, Omo, Jif, Sun, Zalo og Milo.

Næringsministeren skal se på

Et generelt forbud mot prisforskjeller har ikke tilsynet mandat til å innføre, og det er heller ikke vurdert i denne sammenheng. Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal drøfte dette spørsmålet. Gruppen skal etter planen avgi sin innstilling til departementet i januar 2020.

– Konkurransetilsynet har gjort en grundig jobb. Uavhengig av hvordan forskjellene i innkjøpspriser beregnes, viser kartleggingen at Norgesgruppen får bedre betingelser enn de andre kjedene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding.

– Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).