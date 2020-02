Konkurrentene tar kraftig inn på Rema 1000

Det blir stadig verre for Rema 1000. Men Extra har grunn til å juble.

Nedturen fortsetter i fullt monn for Norges største dagligvarekjede, Rema 1000. I 2019 falt omsetningen med 400 millioner kroner i Norge, mens den økte med en milliard for Coop og to milliarder for Norgesgruppen, konsernet som allerede er Norges klar største.

Det viser rykende ferske tall fra Nielsen.

Rema 1000 er også den store taperen også i form av markedsandeler, og faller 0,5 prosent. Kun Coop Prix, som har gitt mange av sine butikker til Extra i løpet av året, faller mer av kjedene i 2019. Extra er på sin side vekstvinner, med en fremgang på hele 1,4 prosent.

– Jeg får gåsehud av disse tallene. Nå ringer vi i den extra store bjella for å markere nok et heftig år, sier Christian Hoel, kjedesjef i Extra, i en kommentar til Nettavisen.

Mest fram

Extra-kjeden teller nå 478 lavprisbutikker over hele landet. Det er en historisk høy vekst etter åpningen av sin første butikk i Halden så sent som i 2016.

– Ikke bare har Extra-kjeden vokst til rekordhøye nivåer på omsetning, antallet butikker og kjennskap i markedet. Kundenes tilfredshet med butikkene og deres ansatte er også på all time high i 2019. Dette er vi virkelig stolte av, og er et fantastisk utgangspunkt for videre vekst, sier Hoel.

Den andre store vinneren i markedet er Kiwi, som øker sin andel med 0,5 prosent. Kiwi har nå en markedsandel på 21,8 prosent, og puster nå for alvor Rema i nakken. Rema 1000 er Norges største dagligkjede med 23,2 prosent av markedet. Extra er på tredjeplass med 14,7 prosent.

- Kiwi har hatt uavbrutt vekst i omsetning og markedsandel siden vi ble etablert, og veksten fortsatte i 2019. Det er mange årsaker til Kiwis vekst. Først og fremst har vi Norges beste butikksjefer og medarbeidere. Har man fornøyde medarbeidere, kommer veksten av seg selv, skriver Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy,

Tøff konkurranse

På konsernnivå har Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker, Spar) klart mest fremgang med 0,5 prosent, mens Coop trekkes ned av de andre kjedene enn Extra og ender med en vekst på 0,1 prosent. Rema er altså ned 0,5.

Rema 1000 Norge-sjef Trond Bentestuen sier i en kommentar til DN at han opplever konkurransen i norsk dagligvare som urettferdig. Det ble avslørt i høst at Norgesgruppen har opp til mer enn 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn Coop og Rema.

– Konkurrentene har våknet, ingen tvil om det. Men det er klart at når premissene for å konkurrere er så dramatisk forskjellig som det Konkurransetilsynet viste i høst, er det ingen tvil om at det har preget utviklingen i 2019, sier Bentestuen til DN.

Bjørn Takle Friis i Coop er også bekymret for veksten til Norgesgruppen.

- Gleden over å ta rotta på Rema 1000, overskygges fullstendig av at Norgesgruppens vekst som bare vil forsterke forskjellene i innkjøpsbetingelser som er blitt avdekket, men vi skal fortsette å satse og konsentrere oss om oss selv, sier han til Nettavisen.