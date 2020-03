Konkurrentens grep fikk DNB-kundene til å rase: Nå snur storbanken

– At DNB sliter med systemene for å kunne gjøre dette, sliter jeg med å forstå eller akseptere, sa NHH-professor. Nå forteller banken at de vil gi kundene rentekutt allikevel.

SISTE: Mandag ettermiddag snudde DNB og fortalte de ville gi kundene rentekutt senest 5. april.

Flere politikere og kunder har lagt press på bankene med oppfordring om å følge etter Norges Bank og kutte renten.

Mandag gikk Huseiernes Landsforbund knallhardt ut mot delvis statseide DNB. Styringsrenten til Norges Bank er nå på 0,25 prosent, etter at sentralbanken i to omganger kuttet renten med til sammen 1,25 prosentpoeng. DNB og flere andre banker fulgte etter, men kundene fikk ikke nyte godt av kuttet før 2. mai.

Sbanken kuttet imidlertid renten alle boliglånsrenter med 0,5 prosentpoeng mandag, og sendte samtidig avgårde et stikk til de andre bankene.

– Dette er ikke tiden for strategisk spill og taktikkeri. Nå handler det om å stå sammen i en krise, skrev daglig leder Øyvind Thomassen i en pressemelding.

Les mer: Sbanken kutter umiddelbart boliglånsrenten - DNB skylder på systemene

Hørte på kundene

Det fikk DNBs kunder til å øke presset mot egen bank.

– Bør ikke dere som Norges største bank være med på dugnaden? Det er i aller høyeste grad dere som kan bidra til at samfunnet går rundt fremover, skrev en kunde på DNBs Facebook-profil.

Og tirsdag ettermiddag valgte DNB å fire på kravene sine og gir nå kundene rentekutt senest 5. april.

- Vi har kuttet rentene våre to ganger de siste ti dagene, og det er en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Dato for når renteendringen trer i kraft er viktig for mange av kundene våre i situasjonen vi nå står i, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB i en pressemelding.

DNB jobber nå med å finne tekniske løsninger for å få fremskyndet de to rentekuttene. Hittil er ikke løsningen klar enda, men banken hevder at den «skal sørge for at de to rentekuttene gjelder fra senest 5. april».

– Hver dag snakker rådgiverne våre med tusenvis av kunder som har kommet i en vanskelig situasjon. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, med for eksempel avdragsfrihet og andre tiltak. Vi ber om at kundene våre som lurer på hvilken rente de får, nå venter til de får det endelige brevet fra oss før dere kontakter oss med spørsmål, sier Blekeli Spiten.

Les mer: DNB senker boliglånsrenten

Truet med å bytte bank

Flere kunder mente at DNB ikke bidro til dugnaden:

– Under en storstilt dugnad hvor alle bidrar og hjelper hverandre, benytter dere anledningen til å dra inn ekstra penger ved å ikke senke renten tilsvarende og dra ut tiden for kundene deres... Skuffende, skrev en av kundene.

–Mangel på bidrag og den åpenlyse engstelsen for å ikke tjene penger på deres lån er i ferd med å skape et svært dårlig rykte for DNB. Nå må dere på banen, skrev en annen kunde.

Les også: Norges Bank kutter styringsrenten med 0,75 prosentpoeng

Andre kunder skrev at dette kunne bety slutten for deres kundeforhold med DNB:

– Får jeg et bedre tilbud andre plasser, så bytter jeg på dagen. Ringerunde i morgen. Tror det ordner seg greit. Håper flere gjør dette, skrev en kunde.

– Bare trist at en bank er så kynisk og grådig. Det her er slutten etter mange år. Vi er flere i familien som nå skrifter bank, skrev en annen kunde.

Les mer: Slik påvirker koronaviruset din lommebok

NHH-professor: – Tonedøvt av DNB

NHH-professor Tor Wallin Andreassen har tidligere vært skeptisk til storbankene, og har blant annet slaktet kundeservicen til DNB. Andreassen mener mange har et inntrykk av DNB som en bank som er raskest til å sette opp utlånsrenten og tregest til å sette den ned.

NHH-professoren viser til at finansloven gir bankene seks uker på seg til å sette opp utlånsrenten, og åtte uker på å sette ned innskuddsrenten.

– Begge tidsfristene er satt for å beskytte kundene for eventuelt negative konsekvenser og for å gi dem tid til å tilpasse seg. Det finnes ingen tidskarantene for implementering av vilkår som bedrer situasjonen for kundene, sier Andreassen til Nettavisen Økonomi.

Les også: Sjokktall fra NAV: 291.000 arbeidsledige - ledigheten over 10 prosent

KRITISK: NHH-professor Tor Wallin Andreassen tror DNBs manglende grep vil koste banken mange kunder fremover. Foto: (NHH)

Når Norges Bank i krisetider sette ned styringsrenten to ganger på kort tid, er det for å avlaste presset på bedrifter og kunder.

– Det er derfor tonedøvt av DNB, statens bank, å ikke respondere på signalet om å hjelpe aktørene i privat sektor. Inntrykket som danner seg er at de primært er opptatt av egen bunnlinje uten sideblikk til effekter for sine kunder. Det er grådighet fremfor dugnad, sier Andreassen.

– DNB har skyldt på utlånsystemene for hvorfor de ikke kan sette ned rentene tidligere?

– At DNB sliter med systemene for å kunne gjøre dette, sliter jeg med å forstå eller akseptere. Spesielt når en annen mindre bank evner å gjøre det straks, sier Andreassen og fortsetter:

– Man ville tro at DNB, med sine ressurser, hadde tilgang på den beste kompetansen enten i eget hus eller ved å kunne kjøpe fra markedet til å fikse det over natten, svarer Andreassen.

Les mer: Tiltakene hjelper ikke, varsler NHO: – Bedriftene i krise får ikke lån

NHH-professoren tror kundene kommer til å merke seg det han omtaler som «DNBs egoistiske handlinger», og at flere vil flytte lånene sine til andre banker.

– Strategien for alle virksomheter nå er å overleve sammen med kundene. Det kommer en hverdag etterpå. Det DNB glemmer, er hva det vil koste dem å erstatte de mange frafalne kundene som nå forhåpentligvis sier at «nok er nok».

– Regnestykket er enkelt, men tydeligvis for komplisert for DNBs økonomer, sier Andreassen.

Les også: Hallgeir Kvadsheim: - Du bør vente med å kjøpe aksjer

Jobber intenst

Nettavisen Økonomi har forelagt påstandene fra Andreassen og kommentarene på Facebook for DNB. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB uttaler i en e-post at de skjønner at mange kunder som nå er i en krevende situasjon har behov for å få ned de månedlige utgiftene sine raskt. Derfor jobber DNB intenst for å ta unna alle søknadene om avdragsfrihet, skriver Nyheim.