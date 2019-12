Konspirasjonsteoriene hagler etter internasjonale oppslag om Ari Behns død: – Det har klikka fullstendig for dem

Amerikanske medier omtaler Ari Behn som en «Kevin Spacey-anklager». Det får nettet til å koke over.

Det var onsdag kveld den tragiske beskjeden kom: Kunstner, forfatter og eks-mannen til prinsesse Märtha Louise hadde tatt sitt eget liv.

Norske medier har dekket saken nøye og det har vært store diskusjoner allerede om hvordan en slik sak med selvmord skal omtales.

I flere amerikanske medier har imidlertid Ari Behns dødsfall blitt vinklet helt annerledes enn her hjemme.

Kalles «Kevin Spacey-varsler»

KEVIN SPACEY: Mange amerikanske medier har omtalt Ari Behn som «Kevin Spacey-varsler». Behn insisterte på at det var en morsom historie om et nachspiel. Foto: Fox/RollingStone/CNN

Det internasjonale mediehuset CNN brukte tittelen:

«Kevin Spacey-varsler og eks-mann av norsk prinsesse dør av selvmord».

Fox News brukte tittelen:

«Kevin Spacey-varsler Ari Behn innrømte «ille» alkoholproblem før han døde av selvmord».

Også magasinet Rolling Stone omtalte saken likt.

Anklaget for trakassering

Skuespiller Kevin Spacey ble allerede i 2017 anklaget for å ha trakassert og klådd på vesentlig yngre menn. Den første anklagen kom fra Anthon Rapp om en hendelse som skal ha skjedd tilbake i 1986.

Ari Behn er ikke omtalt som Kevin Spacey-varsler i norske medier. Imidlertid ga Behn et intervju på programmet Michael Direkte på P4 i 2017. Der sa han følgende:

– Har jeg en liten #metoo-historie om Kevin Spacey? spurte Behn.

Han beskrev et nachspiel hvor Spacey var til stede.

– Vi hadde en god samtale, han satt rett ved siden av meg. Etter fem minutter så sier han: «Hey, let's go out and have a cigarette», også tar han meg midt på ballene under bordet, fortalte Behn.

Behn sa han tok situasjonen pent og beskrev kvelden som «strålende».

Med dette ble Behns historie, som ikke var ment som annet enn morsom, som en del av en større konspirasjonsteori.

ANKLAGET: Skuespiller Kevin Spacey har fått en rekke anklager for seksuell trakassering av andre menn. Foto: AP Photo/Steven Senne

Konspirasjonen tar av

Etter det tragiske dødsfallet var et faktum onsdag kveld, begynte flere på Twitter å insinuere at det var andre forhold bak. Bakgrunnen for konspirasjonen er at to varslere mot Kevin Spacey har gått bort det siste året.

En anonym Twitter-konto har fått over 25.000 likerklikk etter han skrev:

«I dag: Ari Behn, den fjerde varsleren er funnet død. Tror de virkelig vi er så dumme?»

Når Nettavisen gjør søk på nettet viser det seg at på det sosiale mediet Reddit er det postet en rekke meldinger og statuser hvor denne konspirasjonsteorien diskuteres. Twitter har også en lang strøm av folk som spekulerer i samme retning.

Konspirasjonsteorien bygger seg på en tidligere påstand om at skuespiller Kevin Spacey skal ha bidratt til at varslerne mot ham har gått bort det siste året.

Linda Culkin, en av varslerne mot Spacey, ble i mai drept i en bilulykke. Sjåføren av bilen ble ikke anklaget for noe, og ventet på åstedet frem til politiet kom.

En annen varsler hadde levert søksmål mot Spacey. Men vedkommende, som forblir anonym, døde i september. En annen varsler droppet søksmålet i juli.

Teoriene kobles spesielt opp til Kevin Spaceys julevideo som ble lagt ut for få dager siden. I videoen går han inn i rollen som Frank Underwood i House of Cards ved siden av en peis og iført julegenser, og avslutter den med alvorlig mine, og sier:

– Neste gang noen gjør noe du ikke liker, så kan du gå til angrep. Men du kan også holde igjen, og gjøre noe uforventet. Du kan drepe dem med snillhet. (Kill them with kindness). Videoen har 2,2 millioner visninger siden julaften.

– Det har klikka fullstendig for dem

Forfatter og MDG-politiker Eivind Trædal har reagert kraftig på teoriene, og legger mye av skylden på amerikanske mediers vinkling av saken.

SKREMMENDE: Forfatter og MDG-politiker Eivind Trædal mener det er skremmende og provoserende hvordan konspirasjonsteorier herjer på nettet etter Ari Behns dødsfall. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

– Det er absurd hvordan amerikanske og britiske medier konsekvent har vinkla dette tragiske dødsfallet på Spacey. Behn fortalte om at Spacey hadde klådd på ham som en morsom historie. Nå hagler konspirasjonsteorier om at Spacey fikk ham drept (!). Det har klikka fullstendig for dem, sier Trædal.

Nettavisen tok kontakt med Trædal, som sier det er «skremmende og provoserende» at dette blir spredd rett etter det tragiske dødsfallet.

– Det sier vel mye om tilstanden i amerikansk kultur, iallfall på ytterfløyene. Behn fortalte dette som en morsom historie, og jeg tror det er få nordmenn som snakker om ham som en «Spacey-varsler.» sier han til Nettavisen.

– Mener du det er amerikanske mediers feil?

– Ja. Når selv CNN fremstiller Behn først og fremst som en som har anklaget Spacey for trakassering, så legger de opp til slike spekulasjoner. Det er skremmende. Det virker som Epstein-saken har gjort amerikansk offentlig enda mer paranoid enn før, sier Trædal.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra CNN. De har ikke besvart våre henvendelser.

Med det sikter MDG-politikeren til konspirasjonsteoriene rundt selvmordet til finansmannen og kjendisen Jeffrey Epstein, som Nettavisen har omtalt tidligere.

Den kjente konspirasjonsteoretikeren Mike Cernovich, som tidligere har bidratt til spredningen av konspirasjonen «PizzaGate» om at daværende presidentkandidat Hillary Clinton drev en pedofiliring bak fasaden av en pizza-sjappe, har også spekulert i samme retning.

– Helt absurd

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk presseforbund reagerer kraftig på det Nettavisen legger frem for henne.

REAGERER: – Det er helt absurd, sier Elin Floberghagen i Norsk presseforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Dette er bare trist, og fremstår helt absurd. Dessverre får nok konspirasjonsteoriene bein å gå på når de kan henge seg på en flik av en historie. Derfor er det desto viktigere at mediene driver nøktern og etisk journalistikk, sier hun.

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i norsk redaktørforening mener mediene skal være varsomme med å spekulere rundt dødsfall.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne typen spekulasjoner og generelt vil jeg oppfordre mediene til å være varsom med å spekulere rundt årsakene til at Ari Behn tok sitt liv, sier hun til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Kevin Spaceys manager, som ikke har besvart våre henvendelser. Spacey har heller ikke kommentert Behns dødsfall offentlig.