Konsulentselskap kommer med sjokktall om norske julegaver

Nordmenn sier de skal bruke mindre penger på julegaver - tvert imot hva handelstanden påstår.

To av tre nordmenn hevder å ha spart penger under koronakrisen. Likevel oppgir de fleste at de ikke skal bruke overskuddet på julegaver, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Capgemini.

38 prosent oppgir at de forventer å bruke mindre enn vanlig på juleshopping i år. Kun 14 prosent oppgir at de planlegger å bruke mer i år enn tidligere. Med andre ord: Det kan bli langt færre julegaver under norske juletrær i år:

– Vi må skille mellom kroneverdi og antall, og antall har vi ikke undersøkt. Men det kan jo tenkes at dette blir dette året da voksne gjør alvor av å ikke kjøpe like mange gaver til andre voksne, og heller fokusere på gaver til barna og mer på ting man mener at barna faktisk trenger, sier Christian Haune hos Capgemini Invent til Nettavisen.

Noen som har undersøkt antall er Norsk koronamonitor fra Opinion. I en spørreundersøkelse publisert 20. november svarte kun 4 prosent av respondentene at de kom til å handle mer i år sammenlignet med tidligere. 27 prosent svarte mindre, mens 63 prosent sa det samme som før. Resten visste ikke.

– Tross spådommer om historisk vekst i julehandelen i år, så vil nok korona legge en demper på at nordmenn går mann av huse i årets julehandel, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Handelsstanden, med Virke i front, er helt uenig. En fersk rapport viser at butikkhandelen i uke 47 (forrige uke) hadde en vekst på 18,8 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor:

– Man må ikke se på hva folk sier, men på hva folk gjør, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, til Nettavisen.

– Det folk gjør er å handle mer enn noen gang. Det er fasiten så langt i 2020, og i julehandelen. Vi regner med at det også blir det endelige utfallet, en rekordsterk vekst i julehandelen.

Virke spådde tidligere i november at de kom til å få en historisk vekst i julehandelen.

– Og vi er i rute, og vel så det, slår direktøren fast.

Det er likevel tidlig i julehandelen, og Capgemini står på sitt:

– Undersøkelsen vår viser at norske forbrukere ser ut til å ville være mer forsiktige med å bruke penger i år. Usikkerheten knyttet til pandemien gjør naturlig nok at mange bekymrer seg mer enn vanlig. Dette påvirker åpenbart både forbruk og handlevaner, og forsterker trenden med økt netthandel, sier Haune.

Han vedgår samtidig at nordmenn har spart opp penger på færre reiser og restaurantbesøk, og at det er forskjell på forbrukernes intensjon og faktiske forbruk:

– Vår undersøkelse viser at intensjonen er måtehold, sier han om julehandelen.

Jachwitz Andersen i Virke Handel mener det ikke er noe negativt i at nordmenn, ifølge deres tall, nå bruker penger de har spart opp:

– Julehandelen er to veldig viktige måneder for den norske handelsstanden, som igjen, på grunn av at den er så omfattende, har stor betydning for norsk økonomi. Akkurat som vi er flinke til å delta i den store dugnaden med tanke på å hindre smittespredning, så er det faktisk viktig at vi alle bidrar, i henhold til det vi har økonomisk rygg til, å holde hjulene i norsk økonomi i gang. Derfor skal man heller ikke ha dårlig samvittighet for å handle julegaver.

