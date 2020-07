Korona: Dette får du dekket om Spania blir rødt i morgen

Spania kan i morgen bli definert som et rødt land av Folkehelseinstituttet. Da bør du vite hva reiseforsikringen din dekker.

Folkehelseinstituttet FHI har varslet at myndighetene fredag kommer med nye reiseråd til Spania. Det er et av nordmenns mest populære ferieland om sommeren og et land som 15. juli fikk tommelen opp fra FHI, altså grønt.

Rødt betyr at det er registrert mer enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de seneste 14 dagene. Allerede i forrige uke varslet FHI at smittespredningen i Spania har tatt seg opp.

Går landet tilbake fra grønt til rødt fredag, er det flere forhold reiseglade nordmenn må være klar over, skriver forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding torsdag. Fremtind er forsikringsselskapet til SpareBank 1-systemet og DNB.

Hjelp som normalt

- Om du har reist til et land som endres fra grønt til rødt av UD mens du oppholder deg der, så gjelder reiseforsikringen din fortsatt. Om det skulle skje noe med deg relatert til Covid-19, vil du få hjelp av oss som normalt inntil du har kommet hjem, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i pressmeldingen.

Hun presiserer at denne dekningen gjelder så fremt kunden har bestilt reisen når landet - som Spania - var grønt. Det har Spania vært i den korte perioden etter 15. juli og før 12. mars i år. Forsikringen dekker også evakuering hjem til Norge hvis Utenriksdepartementet (UD) har beordret det.

- Om myndighetene ber nordmenn komme hjem ved første anledning eller så fort de kan, er dette å anse som en beordring. Da må kundene kontakte flyselskapet for å booke nytt fly, og vi dekker mellomlegget de eventuelt må ut med, sier Nielsen.

Lokale bestemmelser

Men hun mener det er like sannsynlig at myndighetene ber nordmenn i Spania om å følge lokale smittevernsbestemmelser og bruke sin allerede planlagte returbillett hjem.

- Hvis ikke UD beordrer evakuering og du likevel vil hjem tidligere, må du dekke dette selv. Dette er en av risikoene reisende tar når smittesituasjonen er så usikker som den er nå, sier Nielsen.

Har du bestilt en reise til Spania eller et annet land som senere endres fra grønt til rødt før avreisetidspunktet ditt, dekker Fremtind og andre forsikringsselskap avbestilling av reisen.

Men kundene bør henvende seg til flyselskapet eller reisearrangøren først for å få klarhet i hva de refunderer før de melder sak til forsikringsselskapene.

Klare begrensninger

I dagens uklare koronasituasjon er det risiko forbundet mot å reise både til grønne og røde land som står oppført på UDs liste. Denne listen finner du her. Og ønsker du å reise til et land som er rødt, vil reiseforsikringen ha sine klare begrensninger.

- Om du bestiller reise til et rødt land som UD advarer mot å dra til, må du være obs på at du ikke får dekket avbestilling. Den dekker heller ikke Covid-19-relaterte hendelser, advarer Nielsen.

Reiseforsikringen dekker derimot ordinære hendelser i røde land, som tapt bagasje eller om du blir utsatt for tyveri.

- Vi kan ikke nekte folk å reise, men vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre en grundig vurdering av situasjonen i landet du skal til før du bestiller, selv om landet er grønt i dag, sier Nielsen.