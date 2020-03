Korona-epidemien gjør at nordmenn strømmer til nyhetsmediene - det er nå vi kan vise vår styrke

Kraftig økning i antall lesere viser at Nettavisen og de andre nyhetsmediene aldri har vært viktigere enn nå. Det burde myndighetene også forstå.

Også i mediebransjen er det krisetider.

Her i Nettavisen jobber de fleste på hjemmekontor for tiden. Det betyr ikke at folk slapper av, heller tvert i mot. Dugnadsånden er levende, og for enkelte blir det mer et spørsmål om å klare å logge av enn å slappe av, når nyheter som må videreformidles presser på.

Resultatene lar da heller ikke vente på seg: Fredag rundet Nettavisen for første gang den viktige milepælen på 1 million daglige lesere.

Også i lokalavisene i Amedia-systemet har veksten vært svær - torsdag denne uken var den samlede trafikken hele 66 prosent høyere enn torsdagen før, og også andre mediekonserner rapporterer om sterk trafikkøkning.

Hovedårsaken er selvsagt at informasjonsbehovet blant leserne våre om korona-viruset er enormt.

Alle søker til nyhetsmediene for å få vite siste nytt, og det er også her du finner nyttige råd om hvordan du skal forholde deg til de siste rådene og påleggene fra myndighetene.

En annen årsak er nok også at vi lager en bedre avis. Alle journalister skjønner at det er nå vi må vise hva vi er gode for, for det er i krisetider at selve samfunnsoppdraget blir glassklart:

Å gi uavhengig, presis og nyttig informasjon. Samt å legge til rette for debatt slik at beslutningstakerne har et best mulig grunnlag å styre på.

Derfor er det underlig at presseorganisasjonene før helga var nødt til å skrive brev til helseminister Bent Høie (H) og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Her skriver de at de:

«... har med undring registrert at nyhets- og aktualitetsmediene ikke er med på den listen over samfunnskritiske virksomheter som Folkehelseinstituttet har vist til, og som det ble referert til i forbindelse med presentasjonen av regjeringens forsterkede tiltak mot den pågående koronaepidemien.»

Vi får håpe at det er bare er en forglemmelse. De fleste vil se at myndighetene ville vært hjelpeløse uten medienes dype og gjensidige kontakt med Norges befolkning. Særlig i tider der mange må holde seg hjemme. Om dette heter det:

«Gitt det enorme behovet for informasjon til publikum som epidemien utløser, mener vi det er åpenbart at de redaktørstyrte, journalistiske mediene har en svært viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av faglig fundert, kritisk og uavhengig informasjonsformidling. At mediene har en slik funksjon, har vært anerkjent av norske myndigheter helt fra andre verdenskrig.»

Myndighetene hadde vært hjelpeløse uten mediene som informasjonsformidlere. Her Camilla Stoltenberg i FHI, helseminister Bent Høie (H), statsminister Erna Solberg (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Vi kan legge til at det er nå de redaktørstyrte mediene viser sin virkelige styrke. Enkelte ynder å bruke det lett ironiske skjellsordet «MSM» - eller mainstream media - om Nettavisen og de andre store riksavisene - ut fra en slags teori om at vi «holder tilbake» eller «vrir» på informasjon.

Forholdet er stikk motsatt:

En av de viktigste jobbene til ansvarlige medier i disse dager er å kvalitetssikre «råd» eller meldinger som blir flittig delt på sosiale medier eller såkalte «alternative» nettsteder.

Mye av dette viser seg å ikke være korrekt. Dette er det nå vår jobb å ikke formidle videre, eller advare mot.

De redaktørstyrte mediene kommer også med viktig tilleggsinformasjon. Et godt eksempel her er VGs daglige oppdateringer på antall smittede (som er langt raskere enn myndighetenes).

Så er det selvsagt avgjørende at vi i mediene består denne prøven.

At vi skjønner alvoret, og forstår at vår oppgave nå er å gi størst mulig del av befolkningen mest mulig korrekt informasjon på kortest mulig tid. Slik at vi kommer sterkest mulig ut av det på den andre siden alle sammen.