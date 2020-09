Korona-heksejakt på muslimer er farlig og kan gjøre smittesporing vanskeligere

I løpet av få uker har lokale arrangementer fått korona-pandemien til å blusse opp.

Det går hett for seg i debattfeltene på Facebook etter at ulike grupper har gjennomført arrangementer i klar strid med korona-regelverket. Irritasjonen er lett å forstå. Covid-19 er ikke til å spøke med, og mange har alvorlige bekymringer for egen jobb og privatøkonomi.

Flere tusen mennesker er i karantene etter smitteutbruddet som trolig begynte ved et arrangement i Al-Ghadir-menigheten i Skjeberg. Det har fått Sarpsborg kommune til å politianmelde det kommunen oppfatter som et brudd på smittevernloven.

Anmeldelsen gir selvsagt anti-islamister vann på mølla, men de fleste andre bør sitte på hendene sine før de kaster seg over tastaturet:

Ved Norges Handelshøyskole i Bergen er 120 studenter smittet av korona.

Sist helgs raveparty i en grotte i Oslo var neppe smittevern-fornuftig.

Fester på vestkanten i Oslo skapte også en lokal oppblussing av pandemien.

Med andre ord: Trossamfunnet i Skjeberg er ikke alene. For ikke mange ukene siden var det et smitteutbrudd i Moss med spredning til flere av nabobyene etter en serie arrangementer tilknyttet et bryllup.

Detaljene om miljøet Moss-utbruddet skjedde i, ble ikke offentlig kjent utover at det ble hevdet at festlighetene kun hadde kvinnelige deltakere.

Poenget er at koronaviruset verken kjenner kjønn eller religion, og at svært ulike grupper kan komme i skade for å oppføre seg i strid med smittevernreglene. Det er ille nok, men det blir enda verre hvis reaksjonene får folk som frykter at de kan være smittet, til å unngå helsehjelp av frykt for represalier.

Jeg har for lite kjennskap til saken i Sarpsborg til å ha en klar oppfatning av om det er riktig eller galt av kommunen å politianmelde menigheten. Ikke vet jeg om oppførselen til studentene ved NHH heller kvalifiserer som lovbrudd.

Det vi derimot vet er at smitte-shaming er noe av det farligste man kan drive med under en pågående epidemi. Eneste mulighet til å holde spredningen i sjakk er at folk frivillig bidrar til smitteoppsporing, og det blir vanskelig hvis man samtidig frykter å bli straffet.

Smittutbrudd i bryllup, religiøse arrangementer, studentfester og hjemme alene-fester, samt et gedigent raveparty, viser at informasjonen om covid-19 ennå ikke har nådd ut til alle grupper av samfunnet - her forstått som at informasjonen ikke bare er hørt, men forstått og tatt hensyn til.

MELDTE TILFELLER: Flest smittede i alderen 20-60 år, mens de fleste dødsfallene er i gruppen over 60 år.

På landsbasis tyder tallene fra Folkehelseinstituttet på at vi holder koronapandemien i sjakk. Stadig flere blir testet, og av de testede er rundt 1 % smittet av korona. Det går litt opp og ned fra dag til dag, men et anslag på rundt 100 nye smittede per dag går det frem av tallene.

Til sammelikning var bare 0,2 - 0,3 prosent av testene i juli positive, og nye smittetilfeller var nede i rundt 10 personer daglig.

Vi er altså på ingen måte ferdig med covid-19. Hvis vi slapper av, så risikerer vi både smitteutbrudd og mer hardhendte nedstengninger av lokalsamfunn og arbeidsliv. Med den skjøre økonomiske tilstanden mange bedrifter er i, vil noe sånt være en ulykke.

Det er forståelig at folk blir forbannet når det oppstår smitteutbrudd fra steder der man mistenker at smittevernet har vært så som så. Men som gjennomgåelsen viser er det ikke noen entydig gruppe som har skylden. Og det viktigste er å huske på at man gjør samfunnet en bjørnetjeneste hvis vi gjør det så skamfullt å være smittet at syke unngår å oppsøke hjelp og ikke bidrar i smittebekjempelsen.

