Korona-kommunikasjonen skurrer - og dugnadsånden står for fall

Vi har vist myndighetene tillit, men denne tilliten har ikke blitt forvaltet godt nok.

Da koronakrisen traff oss i mars viste Norge hvor godt at vi kan samle oss og samarbeide når det gjelder.

Vi fulgte myndighetenes råd til punkt og prikke, selv når vi ikke alltid forstod logikken bak tiltakene.

Nå er dugnadsånden virkelig på vippepunktet, og myndighetenes presisjonsnivå må forbedres mange hakk om vi skal holde ut i den lengste dugnaden.

At det er nødvendig å kalle inn til en ny pressekonferanse for å forklare forrige pressekonferanse er utrolig.

De store spørsmålene må stilles

Dette gjør at flere stiller store spørsmål om tiltakene er riktig, og om vi får rett informasjon.

Det har aldri vært viktigere med kritisk journalistikk - og mot - til å stille spørsmål om logikken i de største inngrepene i våre liv i fredstid.

Siden 11. mars har jeg ukentlig hatt digitale møter med ledere i næringslivet. En ting er at det er en del av jobben min, men jeg har også et sterkt engasjement for arbeidslivet og de endringene vi står ovenfor.

Stort jobbengasjement

Jobben er viktig for folk, og covid-19 har vist at alle har et stort engasjement for arbeidsplassen sin.

Norsk næringsliv har en stor grad av flat struktur og en kultur for involvering. Og da krisen traff oss i mars, satte alle seg i kriseberedskap og involverte de ansatte og HR - for først å sikre liv og helse - så sikre produktivitet og arbeidsplasser.

- Ingen vil være Hurtigruta

HR-folk ble raskt tatt inn i kriseberedskap og toppledergruppen.

Bedriftene har vært opptatt av å ta vare på individene. De har sett på hvem som sliter på hjemmekontor, og må få komme inn på kontoret. Smittevernet har blitt håndtert profesjonelt. Det finnes selvsagt unntak, men jeg opplever at det er veldig få som vil sette økonomisk gevinst foran liv og helse.

Ingen vil være Hurtigruta.

Nå sender Oslo kommune alle arbeidsplasser på hjemmekontor for å hindre at smitten skal spre seg ukontrollert. Men motivasjonen er ikke lenger på topp, slik den var i mars.

Moral-boosten trengs

Vi har holdt på med dette lenge, og vi ser ikke logikken i de tiltakene myndighetene innfører. Folk unngår kollektivtransport, det er sykkelkøer i hele Oslo, de kommer på jobb utenfor kjernetiden, de kombinerer hjemmekontor med kontor og de trygler om å få være noe på kontoret.

For mange er jobben og kontoret det eneste sosiale livet de har, nå som vi ikke skal møte andre.

Det er viktig at vi holder skoler og barnehager åpne av mange åpenbare grunner. Det er også viktig at vi gir medarbeidere mulighet til å møte hverandre, og ledere mulighet til å ta vare på sine ansatte.

- Ingen god løsning

Å legge ned et totalforbud mot kontorer er ingen god løsning. Det virker ikke gjennomtenkt eller fornuftig.

Vi er over vippepunktet nå. Arbeidsfolk, HR-ansvarlige og ledere har tatt mye ansvar. De forventer det samme fra myndighetene. Fremover vil det kreves bedre kommunikasjon og logikk bak smittetiltakene enn det vi opplever nå.

Vi kan ikke ha flere tilfeller der anbefalinger og regelverk mistolkes. Vi kan ikke ha flere episoder der svake grupper blir ofret, slik som for eksempel VG har avdekket.

Vi kan ikke ha flere episoder som at myndighetene blir overasket over at smittesporing er tidkrevende, eller at en ikke har bemannet opp informasjonstelefoner og helsestasjoner, eller være overrasket over at det nå kommer en ny runde med smitte.

Knestående

Nå blir det fra i morgen klokken 12 forbudt å dra på kontoret i Oslo for veldig mange, og kultur- og restaurantnæringen står i knestående.

Men klesbutikkene fortsetter som før. Du kan handle på Ikea som om ingenting har skjedd. Hvis man ønsker kan man jobbe fra kafé-kontor; bare ikke sitt eget kontor.

Samtidig har næringslivet allerede innført strenge restriksjoner, og i flere måneder kombinert kontor med hjemmekontor og møter i friluft. Dette er et næringsliv som kan ta individuelle vurderinger og tilpasse seg både smittevern, helse og psykisk helse for medarbeidere.

Ønsker å fortsette dugnaden

Vi er alle klare for å holde ut, vi ønsker alle klare å fortsette dugnaden, men vi må kunne kreve et høyere presisjonsnivå av våre ledere i både regjeringen og i kommunene i den største krisen vi har stått overfor.

Alle vil ta i et tak for å hindre at koronaviruset tar flere liv enn nødvendig, men vi forventer at tiltakene som pålegges oss er grundig gjennomtenkte, egnet til å faktisk hindre smitten - og kommunisert på en måte som vi forstår.

Det er det ikke i dag.