Koronajulen: Slik skal reiseselskapene hindre at syke reiser hjem til jul

Redd for å ikke komme deg hjem til jul? Du kan faktisk risikere å bli nektet ombordstigning. Her er selskapenes korona-reiseregler.

Mange frykter nok at de ikke kan komme seg hjem til jul på grunn av koronaviruset. Foreløpig vet vi ingenting om hvordan situasjonen er om to måneder, og om det blir innført lokale restriksjoner.

Det vi imidlertid vet, er at mange bestiller fly- og togbilletter hjem til jul i god tid, og ikke alle har råd til å kjøpe nye billetter om de blir syke.

Og ingen vil vel sitte alene i julen, så hvordan skal selskapene hindre syke fra å reise, og hvordan skal de kompensere de som blir forhindret fra å reise på grunn av sykdom? Vi har snakket med SAS, Norwegian, Widerøe, Vy og SJ.

Widerøe:

I Widerøe har de valgt å sette en klar grense i et forsøk på å hindre smitte om bord. Siden deres personale ikke har medisinsk bakgrunn, og dermed ikke er kvalifisert til å kunne avgjøre hvert enkelt tilfelle, må de sette grensen et sted.

- Passasjerer som hoster eller viser tegn til sykdom før avgang, vil bli kontaktet av vårt bakkemannskap. Uten at det er en medisinsk årsak til dette, vil reisende med tegn til luftveisinfeksjon bli avvist og ikke tillatt om bord, sier Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe.

Det samme gjelder om en passasjer kommer om bord i flyet, hoster og viser tegn til luftveisinfeksjon. Da vil besetningen ta kontakt og kreve at vedkommende må gå av flyet.

- Om du har tegn til luftveisinfeksjon skal du ikke reise. Men er det for eksempel passasjerer som har kols, tillates dem om bord, påpeker Solli.

SKAL VÆRE TRYGT: Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe, forteller at de har fokus på smittevern så det skal være trygt å reise. Foto: Widerøe

Hun forklarer at passasjerer med eksempelvis kols eller astma må bevise dette i form av medisiner eller legeattest. Denne passasjergruppen vil kanskje heller ikke være i stand til å kunne bruke munnbind, og da kreves det legeattest om du er over 6 år.

- Reiserestriksjonene, slik de fremstår i dag, baseres på tillit. Vi informerer og minner våre kunder om smittevern og forventer at alle bidrar i dette dugnadsarbeidet. Vi håper og tror at reisende respekterer dette, sier Solli.

Solli anbefaler også at alle bruker munnbind på flyplassen, da det kan være dårlig ventilasjon og lite plass på flyplassene til flere av Widerøes destinasjoner.

Les også: Her er smittetrykket høyest: - Situasjonen ute i Europa bekymrer oss

Slik unngår du å tape pengene om du blir forhindret fra å reise:

- For flybilletter bestilt etter 12. mars og frem til 31. desember tilbyr vi gebyrfri ombooking for reise frem til 30. juni 2021. Blir du syk og må avstå fra å reise så kan du da endre reisedatoene til en reise senere, sier Solli.

Skal du kunne få hele beløpet refundert, må du imidlertid ha full flex og flex-billetter. For andre billettyper får du kun refundert flyplassavgiftene.

- I de tilfellene anbefaler vi kunden å ta kontakt med sitt forsikringsselskap der en har reiseforsikring for refusjon av billetten, sier Solli.

SAS:

John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier at de ikke har tenkt å innføre noen ekstra tiltak mot jul, enn dem de allerede har i dag, for å hindre smitte om bord.

Han forteller at de følger myndighetenes krav og retningslinjer fra Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå (EASA). Eckhoff understreker likevel at reisende har et ansvar for å forhindre smitte, i tillegg til tiltakene flyselskapet har iverksatt.

- Dersom man blir syk eller har symptomer på korona, skal man ikke fly. Du må alltid følge anvisningene fra vårt crew, og de kan avvise passasjerer de mener ikke er skikket til flyreise, sier han.

Ansvaret ligger først og fremst hos den reisende, da crewet ikke uten videre kan vurdere om en person er syk.

ANSVAR: Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at reisende har et ansvar for å hindre smitte om bord på flyet og flyplassen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Slik unngår du å tape pengene om du blir forhindret fra å reise:

- Hvis du ikke kan eller ønsker å fly, finnes det flere muligheter avhengig av billettvilkår. Dersom man har en refunderbar billett, kan man velge mellom voucher eller å få pengene refundert, sier Eckhoff.

Har du en ikke-refunderbar billett, er ikke pengene nødvendigvis tapt. Du slipper endringsgebyr om du har bestilt billett - uansett billett-type -mellom 5. mars og 30. juni. Da kan du endre billetten til et reisetidspunkt innen 16. august 2021, så lenge dette gjøres senest 30. november i år. Er den planlagte reisen før denne datoen, må det gjøres innen reisedato.

Les også: Universiteter og høyskoler avlyser utveksling utenfor Europa

SAS har også gjort et «koronaunntak» på SAS Plus Smart-billettene sine, om du bestiller mellom 1. juli og 31. oktober. Da slipper du endringsgebyret om du må flytte på reisedatoene om du blir syk.

Det er andre regler for utenlandsreiser. Har du bestilt billett på eller etter 20. oktober, kan du endre reisen senest 72 timer før avreise uten å betale endringsgebyr.

Eckhoff oppfordrer også til å ta kontakt med reiseforsikringsselskapet dersom du blir syk før reise.

Norwegian:

Christer Baardsen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, sier at det skal være trygt å reise hjem til jul om du flyr med Norwegian.

- Helsen og sikkerheten til våre kunder og kolleger har alltid høyeste prioritet, derfor har vi innført en rekke tiltak for å ytterligere redusere en fra før svært lav smitterisiko om bord på fly, sier han.

PASSASJERENE HAR ANSVAR: Christer Baardsen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, er passasjerene selv har et ansvar for å vise smittevernhensyn. Foto: Privat

Holder du deg ikke hjemme om du er syk, kan Norwegians personale ta grep.

- Dersom du har symptomer på covid-19, kan du bli nektet ombordstigning. Uansett er vårt klare råd å unngå å reise om du føler deg syk eller har symptomer, sier Baardsen.

Det viktigste du kan gjøre om du er frisk nok til å reise, er imidlertid å være nøye med håndhygiene, bruke munnbind og holde avstand når man er ute og reiser.

Les også: 42 Gardermoen-fly rammet av koronasmitte de siste to ukene – én destinasjon peker seg ut (+)

Slik unngår du å tape pengene om du blir forhindret fra å reise:

Blir du syk før reise, gjelder det å ha riktig billett.

- Standard vilkår og regler gjelder for avbestillinger av LowFare- og LowFare+-billetter. Med Flex-billett kan du endre billetten uten kostnad, eller be om refusjon, om du ikke kan reise, sier Baardsen.

Vy:

Skal du ta toget hjem til jul, eller dit du skal tilbringe juleferien? Da er det greit å vite hvilke regler som gjelder om du blir syk.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, påpeker viktigheten av at alle følger helsemyndighetenes råd.

- Vi er prisgitt at hver enkelt borger følger de rådene som gjelder i samfunnet vårt, sier han.

Blir du syk, skal du ikke reise. De har imidlertid ikke tenkt å innføre noen tiltak for å kontrollere dette, men frykter ikke at det blir noe problem rundt jul, da det har gått greit hittil i pandemien.

- Vi har hatt veldig få tilfeller med koronasmitte på tog. Det viser at folk tar hensyn og blir hjemme, og ikke reiser når de er syke, sier Lundeby, og legger til:

- Det er bare å skryte av folks evne til å tilpasse seg og tenke på både seg selv og andre.

AVSLAPPET: Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy er avslappet med tanke på korona og juletrafikken. Han opplever at reisende er flinke til å ta smittevernhensyn. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

En del bruker også munnbind på togreiser. Samtidig har Vy tatt grep for å hindre smitte ved å blokkere seter. På Bergensbanen selger de kun midtseter, mens på lokale tog er det kun seter i nærheten av dører og andre steder hvor mange beveger seg at setene er blokkert.

Slik unngår du å tape pengene om du blir forhindret fra å reise:

- Hvis du kjøper en fleksibel billett, kan du endre den eller få pengene igjen om du er forhindret fra å reise, sier Lundeby.

Les også: Slik klarte Ingrid (29) å spare én million kroner: Her er hennes beste tips (+)

NORD/SJ Norge:

SJ Norge er et svensk transportselskap, som i hovedsak kjører persontrafikk med tog, og har overtatt flere reiseruter for Vy i Norge. Derfor har vi også naturlig å høre med dem om hva de gjør for å hindre reisene fra å ta toget om de har koronasymptomer, eller er syke.

- Vi planlegger ingen konkrete grep på toget dersom passasjerer hoster eller lignende, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør for SJ Norge.

FRYKT: Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge, sier at deres største frykt til jul er en eventuell superspreder som reiser med ett av deres tog, og som potensielt vil kunne smitte både reisende og ansatte om bord. Foto: SJ Norge

Dersom det blir akutte sykdomstilfeller vil SJ forholde seg til eksisterende retningslinjer som omhandler sykdom i toget, og iverksette tiltak i henhold til dette.

- Vi selger munnbind om bord i fjerntogene og vil anbefale reisende på de andre de korte strekningene å bruke munnbind dersom de kjenner seg utrygge, sier hun.

Nesteby sier at de selger kun 50 prosent av kapasiteten, som et smitteverntiltak.

Slik unngår du å tape pengene om du blir forhindret fra å reise:

Hvis du blir syk like før en bestilt og planlagt reise, må du ha en refunderbar billett.