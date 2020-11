Koronakrise for Oslo Spektrum: - Vi vil ligge med brukket rygg lenge

Oslo Spektrum sliter økonomisk, men sjefen håper staten kan være redningen.

En rekke bedrifter rammes hardt av koronakrisen. Etter de nye innstrammingene som kom mandag sist uke, er det enda viktigere med nok støtte til de som rammes hardest.

Oslo Spektrum er én av dem. De har til vanlig konserter, konferanser, og andre arrangementer. Nå er denne virksomheten svært begrenset.

- Vi går i underskudd hver eneste måned når vi ikke har særlig inntekter, så det er prekært, sier administrerende direktør Per-Ole Moen i Oslo Spektrum.

Han er redd det vil ta veldig lang tid å komme tilbake på det nivået de var på før koronapandemien.

- Jeg frykter at vi vil ligge nede med brukket rygg veldig lenge. Om det ikke åpnes for arrangementer med en del flere enn 200 personer, eller kompensasjonsordningene forlenges utover i 2021, så vil det bli svært utfordrende for oss, sier han.

Ber om hjelpepakke før jul

Moen forteller at de har fått utbetalt penger fra regjeringens kompensasjonsordning for faste og uunngåelige kostnader - for mars og til ut august. Nå venter de på svar på søknaden til Kulturrådet for å få kompensasjon for kultursektoren for mai til august.

- Vi vet ennå ikke hva vi vil få utbetalt i støtte framover. Det er vanskelig å planlegge noe siden vi ikke vet hva vi får, sier Moen.

Kompensasjonsordningen for faste og uunngåelige kostnader til de som fortsatt sliter, mener han burde blitt videreført, for disse utgiftene forsvinner ikke.

- Vi kan vise til at vi har et kraftig inntektsbortfall, og det er ikke i tvil om at vi ikke har inntekter til å betjene de faste kostnadene over lengre tid, sier han

Nå har de noe inntekt fra utleie av kontorlokale, mens arrangementsinntektene er tilnærmet null kroner.

Hovedorganisasjonen Virke ber nå om en ny hjelpepakke før jul for hvordan regjeringen skal håndtere konsekvensene av nye innstramminger for næringslivet.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen mener det var feil å avvikle den generelle kompensasjonsordningen.

– På den ene siden forteller regjeringen oss at vi kommer til å leve med pandemien hele neste år og sannsynligvis godt inn i 2021. Samtidig velger de i sak etter sak å si at de skal vurdere videre tiltak, komme tilbake med kompensasjon i ettertid eller lage kortsiktige ordninger som bare varer i noen måneder. Det er umulig for næringene som er hardest rammet av pandemien å forholde seg til, sier han til Nettavisen.

Fakta Dette ber virke om: ↓ Ny hjelpepakke før jul for hvordan regjeringen skal håndtere konsekvensene av nye innstramminger for næringslivet. Det er nødvendig for å gi et snev av trygghet til et næringsliv som må forholde seg til drastiske tiltak som kan komme med to dagers varsel.

Kompensasjonsordningen for reiseliv, servering og messer bør kompensere 70 % av de irreversible faste kostnadene. I regjeringens forslag er satsen satt til 60 %.

Ordningen må forlenges så lenge restriksjonene forhindrer aktivitet, gjennom 2021.

Også store reiselivsrelaterte virksomheter som faller utenfor primærordningen må kunne søke til ventilordningen (i dag er den forbeholdt små og mellomstore virksomheter)

Reiselivsmomsen bør derfor holdes lav, på 6 prosent, gjennom 2021.

Håper stimuleringsordningen hjelper

Oslo Spektrum hadde relativt full kalender høsten 2020 og første halvdel av 2021. Nå har det endret seg, fordi koronapandemien fortsatt herjer og alt er usikkert.

Han håper at stimuleringsordningen til regjeringen også vil komme dem til gode - ved at arrangører faktisk velger å holde arrangement hos dem. Det er nemlig kun arrangørene - og ikke Oslo Spektrum som stiller med lokale - som kan søke på den nye ordningen.

Det er nemlig satt av 500 millioner kroner i støtte til dem som velger å avholde arrangement.

– Vi vil dreie støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer. Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding tidligere i oktober.¨

Det håper Moen i Oslo Spektrum vare.

- Vi håper dette stimulerer til aktivitet og får folk i jobb. Sammen med en kompensasjonsordning for tapte inntekter, for eksempel på bakgrunn av tidligere års inntekter, håper vi det vil hjelpe oss gjennom utfordringene vi nå står ovenfor, sier han.

Kan bli dårligere arrangement

Får ikke Oslo Spektrum god nok støtte fra regjeringen, kan det få konsekvenser også for nordmenn som er glad i kulturliv.

- Det er ikke sikkert alle i bransjen kommer seg gjennom krisen. Da kan det bli færre arrangementer i Oslo Spektrum, og kanskje blir de også dårligere enn det vi er vant til, sier Moen.

Hvor store konsekvensene kan bli på sikt om støtteordningene ikke er gode nok, har ikke Moen tenkt på ennå. Han sier de fokuserer på å komme seg gjennom situasjonen de står i på kort sikt, og håper at det løser seg.

- Perspektivet flytter seg hele tiden, og det er vanskelig å vite sikkert hvordan ting blir framover, sier han

Han er imidlertid redd for at de får en kompetanseflukt, hvor permitterte ansatte med svært god kompetanse, finner seg en ny jobb.

- Den kompetansen vi, sammen med mange andre i bransjen har opparbeidet oss vil være vanskelig å erstatte. For Oslo Spektrums del gjelder det først og fremst kompetanse i arrangementsteknisk gjennomføring, drift av arenaen, publikumshåndtering og sikkerhet på store arrangementer, sier han.

Ønsker flere enn 200

Moen håper samtidig regjeringen vil vurdere å åpne opp for at flere enn 200 personer kan delta på arrangement samtidig, i lokaler hvor det er mulig uten at det øker smittefaren.

- Vi har kapasitet til å ta inn flere grupper med 200 personer i hver, som kan sitte i ulike soner - langt nok unna andre grupper til at det er innenfor smittevernsreglene, sier han.

- For oss som er så store er det håpløst å få det til å gå rundt økonomisk ved å gjennomføre arrangementer når vi kun kan ha opptil 200 personer samtidig.

Dette går utover økonomien, som igjen påvirker de ansatte. Nå har Oslo Spektrum kun tre personer i fulltidsstilling på jobb. 20 personer er helt eller delvis permitterte.

Lønnstilskuddet regjeringen tilbyr, er på kun 15.000 kroner per ansatt. Det hjelper lite når Oslo Spektrum ikke har høye nok inntekter til at de kan dekke mellomlegget til de ansattes lønn.

- Feil å demontere ordningen

Virke-sjefen mener kompensasjonsordningen til regjeringen for event-, reiseliv- og serveringsbransjen er for dårlig tilpasset nåværende smittesituasjon.

- Pandemien eskalerer, og det skaper stor usikkerhet i bransjen. Også sentrumshandelen blir rammet enkelte steder. Pandemien gir en begrensning på næringslivet, og det vil den trolig gjøre i lang tid, sier Kristensen.

- Dette viser med all tydelighet hvorfor det var feil av regjeringen å demontere kompensasjonsordningen som fungerte så godt i første fase av pandemien, sier han.

Han forteller at regjeringen sist fredag senket kravet om omsetningsfall knyttet til koronakrisen, fra 40 til 30 prosent. Det betyr at dersom tapte inntekter er mer enn 30 prosent sammenlignet med normalen, får man dekket faste utgifter. Dekningsgraden ble hevet fra 50 til 60 prosent.

- Vi mener det bør være minst 70 prosent dekning av irreversible kostnader, som for eksempel husleie. I vår var dekningsgraden 80 prosent for dem med omsetningsfall, og 90 prosent for dem som ble pålagt å stenge, sier Kristensen.

Stimuleringsordningen til kulturlivet, nevnt tidligere i saken, mener han imidlertid er god.

SJEF: Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke, og mener kompensasjonsordningene til virksomheter i event-, reiseliv- og serveringsbransjen må bli bedre. Foto: Virke

Forventer bedre forutsigbarhet

Kristensen sier at Virke forventer at regjeringen klarer å gi bransjen gode og forutsigbare kompensasjonsordninger - som følger smittesituasjonen og restriksjonene som kommer.

- Regjeringen må være på forskudd, slik at man slipper å måtte søke om støtte i ettertid, men få pengene når man trenger dem, sier han, og legger til:

- Virksomhetene trenger forutsigbarhet. Og det er jo kun nødhjelp til faste utgifter de trenger, slik at de kan komme seg gjennom denne krisen.

Konsekvensene for dårlig støtte fra regjeringen kan være ganske store - for både bedriftene og samfunnet.

- Risikoen er at vi mister virksomheter som i utgangspunktet har livets rett. Arbeidstakere mister jobben og går inn i ledighetskøen. Vi vet at det tar lenger tid å få folk ut i arbeid igjen enn det tar å holde liv i levedyktige bedrifter, sier Kristensen.