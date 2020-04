Koronakrisen: Derfor er Norge bedre rustet enn de fleste andre til å holde hjulene i gang

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Vi er derfor bedre rustet enn de fleste andre til å holde hjulene i gang selv i disse krisetider.

Av Berit Svendsen, leder for Vipps' internasjonale satsing.

Her i landet har vi allerede utviklet gode løsninger for digitalt samkvem, og framover er det grunn til å forvente at kreativiteten på dette området skyter ytterligere fart.

Skaper kreativitet

Ifølge flere rapporter har nordmenn vært spesielt tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Og selv om Norge og resten av verden nå står overfor en svært krevende krise, finnes det noen lyspunkter som det er verdt å merke seg.

Den velfungerende digitale infrastrukturen her til lands gjør det mulig å holde hjulene i gang selv om mange av oss sitter hjemme. Vi behøver ikke møte opp fysisk for å få tilgang til de meste nødvendige tjenestene, og dermed er vi bedre rustet enn mange andre til å opprettholde normale samfunnsfunksjoner selv i krevende tider.

Det er kun noen få uker siden de strenge tiltakene som begrenser fysisk kontakt ble innført, men allerede nå etter så kort tid har nordmenns digitaliseringsvilje og -evne løftet seg merkbart.

Denne utviklingen vil antakelig forsterke seg ytterligere de nærmeste ukene, avhengig av hvor stor kreativitet som utfoldes når det gjelder nye tjenester på nettet. Kriser skaper kreativitet og gir mening til ordtaket «Nød lærer naken kvinne å spinne».

Summen av den digitaliseringen vi ser rundt oss nå om dagen, vil ganske sikkert bidra positivt i den totale tiltakspakken for smittevern ved at den fysiske kontakten mellom folk begrenses.

POSITIV: Berit Svendsen mener de digitale tjenestene Norge har å tilby demper smittepresset. Foto: Halvor Ripegutu (Nettavisen)

Nye løsninger

Det finnes for øvrig et vell av gode eksempler på at digitaliseringen øker både i offentlig og privat sektor. Helsedirektoratet lanserte nylig en tjeneste på nett hvor du ved hjelp av sikker innlogging via BankID kan melde fra om eventuelle sykdomssymptomer på et skjema.

Dette er ett av flere tiltak som settes i verk for å få oversikt over smitte i Norge, melder Folkehelseinstituttet som sammen med Norsk Helsenett står for denne selvrapporteringstjenesten.

Også kommunene følger opp med flere digitale tjenester. Nærøy kommune skriver for eksempel på sine hjemmesider at folk nå kan sende sensitive og taushetsbelagte dokumenter kryptert til kommunen via nettet gjennom deres eDialog-løsning.

Blant mye annet åpner dette eksempelvis for innsending av søknad om sosialhjelp.

Beklagelig nok har ganske mange nå mistet jobben eller blitt permittert som følge av virusepidemien. De som havner i en slik uheldig situasjon kan imidlertid søke om støtte eller arbeidsledighetstrygd digitalt gjennom NAV.

Dersom det hadde vært nødvendig for den enkelte å møte opp fysisk, ville denne prosessen blitt langt vanskeligere å gjennomføre. Med koronasmitte i samfunnet, er det jo fantastisk at vi kan løse det meste på nett.

Vi kan bestille og fornye resepter, snakke med legen over video på mobil eller PC, og ikke minst kan vi få ordnet med levering av medisiner og andre apotekvarer på døra eller i postkassa.

På denne måten reduseres smittepresset på apotek og legekontor, og risikoen for å smitte de som holder fortet og er hverdagshelter i helsetjenesten blir betydelig redusert.

Et godt eksempel på digital oppfinnsomhet i disse dager er sognepresten Leif Wikøren Nilsen i Bjerkreim kirke. Han har ikke noe ønske om å være digital prest, men han så allikevel at gudstjenester på nett kunne være et godt alternativ.

Mer enn ett tusen nettbesøk hadde sognepresten på gudstjenesten han holdt i kirken den første søndagen med koronastengte gudshus. For noen dager siden holdt han sin andre direktesendte gudstjeneste på nett, ifølge Dalane Tidende.

Enklere rutiner

Nylig ble skattemeldinger gradvis sendt ut digitalt, og det har tiltross for noe ventetid, gått bra. Men nå er det jo nettopp dette vi er blitt vant til. Digital er den nye normalen.

Det gjelder alt fra å levere selvangivelse digitalt til å søke om foreldrepenger hos NAV. Og for mange er det blitt en selvfølge å jobbe hjemmefra.

Innenfor de forskjellige delene av dagligvarehandelen i Norge finner vi svært ulik grad av digitalisering, men her blomstrer kreativiteten når det gjelder å finne nye måter å tjene penger på.

I handelsnæringa er det nå stor digital bevegelse. Mange butikkeiere har funnet ut at det kan være enklere å drive når de ikke behøver å ta imot alle kundene fysisk i butikken.

Men mange kunder kommer naturligvis fortsatt til butikkene, og de ansatte, hverdagsheltene, tropper opp på jobb hver dag til tross for at de potensielt kan utsette seg for smitte. Salget gjennom hjemleveringstjenester som kolonial.no har eksplodert.

Mange har startet med hjemlevering gjennom salg på nett for å holde hjulene i gang. I Norge har netthandelen økt i forrykende tempo. I følge Norsk eHandel 2019 fra Dibs, økte det samlede forbruket på dette området med rundt 13 prosent på ett fra 2018 til 2019.

I Vipps opplever vi stor økning i henvendelser fra bedrifter som ønsker nye tjenester for å ta betalt uten å møte kunden fysisk. Disse bedriftene ønsker nå nye løsninger umiddelbart, og de er klare til å ta en beslutning når gode løsninger presenteres.

MATPAKKE: Flere matbutikker tilbyr levering av mat hjem til det norske folk. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Hindrer smitte

Både WHO og norske myndigheter fraråder nå bruk av kontanter fordi disse kan være smittebærere. Men også her er Norge godt stilt.

Med en kontantandel på bare ti prosent, er Norge et av verdens mest kontantløse land. Gode digitale løsninger har også gjort at vi i stadig større grad velger andre betalingsløsninger enn kontanter.

Vi bruker digitale betalingstjenester både fysisk i butikk og på nett, og for å omgå smittefaren, er det nå mange kunder som ønsker å betale uten å måtte berøre betalingsterminalen.

I butikkene ser vi derfor en sterk økning i kontaktløs betaling med kort. Du legger bare kortet oppå eller på siden av terminalen og slipper dermed i de fleste tilfeller å ta på betalingsterminalen.

KONTAKTLØS: Det norske ordet for kontaktløs betaling er "tæpping". Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Det nærmest gjennomdigitaliserte Norge bidrar derfor til at smitte i langt mindre grad overføres via betalingsmidler enn hva tilfellet er i andre land.

I følge Nettavisen har elektronikk-kjeden Elkjøp gjort betydelige tilpasninger under smittekrisen. De har innført tidligere åpningstider for eldre og andre mennesker i risikogruppene, de har gjort det mulig å hente varer på parkeringsplassen, og de legger større vekt på at betaling skal være kontaktløs.

De benytter seg av såkalt Live-shopping hvor kunden ved hjelp av lyd- og bildeoverføring får assistanse og veiledning på direkten fra butikkansatte.

Tjenesten kan bestilles på Elkjøps nettsider, og hvilken kategori varer kunden ønsker hjelp til, velges på forhånd.

Samfunn i endring

Et annet godt eksempel på butikker som har snudd seg rundt, er Traktøren på kjøpesenteret Byhaven i Trondheim. De holder fortsatt butikken åpen, men hver ettermiddag har de live-sending på Facebook.

Da kan kundene sitte hjemme og be om at ulike varer filmes. De kan legge inn kommentarer og sende meldinger.

Ved kjøp, kan kunden betale digitalt, og varene sendes hjem samme dag med hjemleveringstjenesten til Byhaven. Og det utrolige er at omsetningen har holdt seg på samme nivå som før krisen inntraff!

Butikken Kunstkolonialen i Lillesand har ifølge NRK endog klart å øke omsetningen i forhold til samme periode i fjor, til tross for at døra til butikken holdes stengt.

Fakta Fakta om koronautbruddet i Norge ↓ * 131 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 114 døde som var varslet til FHI mandag klokka 13, var 83 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 54 prosent av de døde er menn. * 6.488 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 48 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn. * 52 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 24 prosent er smittested ukjent. * I alt 204 koronapasienter var mandag ettermiddag innlagt på sykehus. * 148 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 20 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord. * 79 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 181 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 127.305 personer var søndag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag morgen er 1.276 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset. 510 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Butikkeieren sender live-sendinger ved hjelp av de mulighetene som ligger i Facebook. Dette gjøres kun ved hjelp av en mobiltelefon og gjerne et stativ. Butikkeier presenterer varene sine på sosiale medier, kunden bestiller og betaler digitalt før varen så blir sendt.

Eksemplene ovenfor understreker at nordmenn er bedre rustet enn de fleste andre til å holde hjulene i gang, og våre vaner har allerede på kort tid endret seg slik at vi er blitt enda mer digitale.

Det store spørsmålet er nå hvor mange av disse nye vanene som blir varige, og om næringslivet klarer å endre seg raskt nok for å holde følge med nordmenns digitaliseringsvilje og -evne.

Både det offentlige og varehandelen har skapt nye kreative løsninger de siste ukene, og flere vil helt sikkert komme. Dette kan bli et konkurransefortrinn for oss som vi også kan utnytte på den internasjonale arenaen.

