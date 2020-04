Koronakrisen har ført til ekstrem vekst i salget av trampoliner

Salget av trampoliner og sykler har økt kraftig etter at stadig flere nordmenn er blitt tvunget til å bruke mer tid hjemme.

Etter koronakrisen inntraff Norge har nordmenns kjøpemønster endret seg.

Finn.no ser en tydelig trend når det gjelder hva folk søker mest på hos dem. Sykkel, skrivebord, hagemøbler, playstation og trapoline er noen av varene som er på topplisten.

- Det er en liste som helt tydelig viser den tiden er inne i, og gjenspeiler situasjonen mange befinner seg i med hjemmekontor og barn som skal underholdes, sier Adele Cappelen Blystad, kommunikasjonsrådgiver i Finn.no.

På tiendeplass i listen over hva folk flest søker på når de er på Finn.no, finner vi trampoline. Det er overraskende, mener Blystad.

- Mellom 12. mars og 30. mars har i underkant av 20.000 personer søkt på trampoline. Etterspørselen har eksplodert, sier hun.

Tidligere har hun ikke sett at trampoline er såpass etterspurt så tidlig i vårsesongen.

- Det er helt tydelig at det er noe nordmenn nå er interesserte i, sier hun.

Blystad kan imidlertid ikke si noe om hvordan salget har vært, for det er ikke noe hun har oversikt over.

Vekst på 800 prosent

Hos Coop-kjeden Obs merker de en voldsom etterspørsel av trampoliner etter 12. mars, selv om salget varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er det fortsatt snø mange steder, men lenger sør i landet er interessen for hopping på trampoline stor.

- Samlet har vi en vekst på over 800 prosent på trampoliner. Vi startet salget litt tidligere i år, men sist uke tok saget helt av. Det gjorde bokstavelig talt et kjempehopp og vi solgte nærmere 600 stykk på en snau uke bare på Sør-Norge, forteller Harald Kristiansen, kommunikasjonsjef i Coop Norge.

Han forteller det har vært en kraftig økning på Østlandet og Vestlandet, som trolig henger sammen med godt vær og at våren har gjort sitt inntog tidlig i sesongen.

- I Midt-Norge er det økende salg, mens i nord er det nok litt tidlig, sier Kristiansen.

Doblet salget

Hos Europris går også salget så det suser for tiden, og har økt etter 12. mars.

- Sammenlignet med samme tid i fjor er salget av trampoliner doblet, sier Boye Borgersen, kommersiell direktør i Europris.

Han forteller at salget vanligvis tar seg opp i april og mai, og at salget og salgsøkningen trolig vil jevne seg ut utover i sommersesongen.

- Vi har samtidig hatt en god vekst i salget av både uteleker og inneleker, som sikkert har en sammenheng med at mange har hjemmekontor og har barna hjemme, sier han.

Hos sportskjeden XXL selges det også en del trampoliner for tiden.

- Vi ser at våre kunder ønsker å aktivisere seg, og det er vi glade for. Folk handler mye hjemmetreningsutstyr, og vi ser samtidig en dobling i salget av trampoliner, sier Marthe Ramuz Eriksen, fungerende pressekontakt i XXL.

- Vi tror og håper at vi har nok på lager, men fortsetter denne trenden, kan lageret gå tomt tidligere enn beregnet, tilføyer hun.

Hos trampolinebutikken Jumpking, som har butikk i Bærum i Viken, har pågangen vært ekstrem de siste ukene. De har hatt økning i salg, men de har foreløpig ikke noen tall på hvor stor økningen har vært sammenlignet med normalen.

- Unødvendig risiko bør begrenses

Lege og daglig leder i Legevisitt, Harald Dobloug, sier at han støtter de fleste fritidsaktiviteter, og at alle som skader seg kommer til å få hjelp som før.

Likevel oppfordrer han til å være forsiktig.

- Unødvendig risikoaktivitet bør begrenses for å ikke utsette helsevesenet for mer stress enn det allerede utsettes for, sier han, og legger til:

- Trampolinehopping er ikke veldig farlig, men kanskje man bør vente med å lære seg nye spektakulære triks til helsevesenet kan operere med normal kapasitet igjen.

Nettavisen har ikke lykkes med å få kommentarer fra legevakten i Oslo.

Flere vil ha sykler

Det har vært stor etterspørsel også etter treningsutstyr de siste to ukene, etter at treningssentrene stengte. Hos Finn.no ser de at spesielt sykler er etterspurt.

Mellom 12. mars og 25. mars var det nesten 26.000 søk på sykkel, og det toppet dermed listen over flest søk i den perioden.

Økt interesse for sykler merker Coop-kjeden Obs blant sine kunder.

- Som regel er det største etterspørsel av sykkel uken etter påske, men i år hvor mange skal tilbringe påsken hjemme, regner vi med at trykket starter denne uken, sier kommunikasjonssjef Kristiansen i Coop.

Bare den siste uken passerte de en omsetning på én million kroner på sykkelsalg.

- Nå som alle treningssenter har stengt dørene, ser vi også en kraftig økning i salget av hjemmetreningsutstyr, som så langt har økt med 125 prosent. Turutstyr øker med 25 prosent, sier han.

Også hos XXL går sykkelsalget unna, men Ramuz Eriksen sier at mange begynte å kjøpe sykler tidligere enn normalt allerede før koronakrisen slo ut i Norge.

- Nå har salget forsterket seg, og fram mot påske tror vi det vil bli ytterligere økning i salget. Vi ser at mange kjøper sykler til barna sine, sier hun.

Salget av tilleggsutstyr, som for eksempel hjelmer, skjermer og sykkellåser, har også økt.

- Vi ser en eksplosiv økning i antall salg av sykkelvogner, opplyser Ramuz Eriksen.