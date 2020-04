Koronakrisen har gitt frisørkjeden 12,4 millioner i inntektstap: - Mye usikkerhet blant ansatte

Frisørsalongene har tapt mange millioner kroner på å måtte holde stengt mellom 13. mars og 26. april. Det har vært tøft for både bedriftene og ansatte.

Karoline Victoria Nielsen Ekeberg er en av dem som har fått kjenne permitteringene på kroppen. Hun er salongleder for Lean Barcode i Oslo, som er en del av Lean Frisør som eies av frisørkjeden Påhåret.

- De ansatte har opplevd mye usikkerhet, siden vi verken har visst når vi fikk begynne igjen, hva som skjer med kundene våre, lønninger og om vi har en jobb å komme tilbake til. Den største usikkerheten har altså vært hva som skjer videre, forteller hun til Nettavisen.

Mandag morgen åpnet landets frisørsalonger, men mange sitter igjen med et stort økonomisk tap.

Totalt sett har Påhåret-kjeden, med 22 Påhåret-salonger og to Lean-salonger, et omsetningstap på 12,4 millioner kroner i perioden 13. mars og 26. april.

- Det er et gjennomsnittlig omsetningstap på 63,5 prosent, sier Vibeke Giske Røisland, daglig leder for Påhåret-kjeden AS, som har 22 Påhåret-salonger og to Lean Frisør-salonger.

Ny måte å jobbe på

Nielsen Ekeberg forteller at både hun og hennes ansatte på Lean Frisør i Oslo gleder seg til til å være tilbake på jobb igjen, og sier de har fått god oppfølging fra ledelsen mens salongene var stengt.

- Hvordan er det med smittefrykt hos dere?

- Jeg opplever ikke at det er redsel for smitte, men alle er opptatte av smittevern og at vi skal følge smitterestriksjonene vi får. Vi tror også kundene respekterer det og avbestiller timen om de føler seg litt syke, sier hun.

Salongen vil kjøre to team fra og med mandag, og det skal være to på jobb samtidig den første delen av dagen og to andre ansatte resten av åpningstiden.

- Vi har også to inngangsdører, så teamene kan også benytte ulike dører å komme inn til salongen på.

- Vi tar hensyn så kundene og ansatte skal føle at det er trygt å være hos oss.

Salonglederen forteller at de allerede har begynt å kjenne på pågangen fra kunder som vil ha time, og både hun og de andre ansatte i salongen er innstilt på å være fleksible og ha stor arbeidsinnsats framover.

Mindre effektivitet når salongene åpnes

Røisland i Påhåret-kjeden sier at det er umulig å ta igjen den tapte omsetningen når salongene åpner igjen.

- Vi kan aldri ta igjen omsetningen vi har mistet disse ukene, for når kundene kommer tilbake til oss, farger og klipper de seg bare én gang - uavhengig av hvor mye håret har vokst, sier hun.

LEDER: Vibeke Giske Røisland, daglig leder for Påhåret-kjeden, som har 22 salonger og også eier to Lean Frisør-salonger. Foto: Påhåret

Samtidig trekker hun fram at smittevernsrestriksjonene fra myndighetene legger også begrensninger på driften fremover, og gjør at lønnsomheten vil synke.

- Vi kan antakelig bare ha kunder i annenhver stol, med én til to meters avstand, og må sette av tid til smittevask av arbeidsplassen mellom hvert kundebesøk. Dette gjør at effektiviteten blir laver, sier hun og forklarer:

- Litt avhengig av hvor lenge vi må forholde oss til disse påbudene, forventer vi en omsetningsnedgang for resten av året på cirka 25 prosent. Det er et forsiktig estimat i forhold til 2019-omsetningen.

Fakta Fakta om smitteverntiltak for frisører og hudpleiere ↓ Onsdag kom smittevernstiltakene frisører og hudpleiere må følge. For de ansatte: * Salongene skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten når man bestiller time. Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og hygieneregime skal være lett synlig ved inngangsparti. * Unngå kø. Hovedregelen er at man anbefaler avtalte timer og minst mulig ventende kunder og drop-in. Bedriften må lage rutiner slik at færrest mulig kunder som ikke er under behandling, venter i lokalet. * Det skal lages oppslag der man oppfordrer kunder til ikke fysisk å ta på salgsprodukter. * Salongene skal medvirke til kommunelegens smittevernsarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte. * Salongene skal ha rutiner for hvordan kunder kan kontaktes dersom det er nødvendig for smittevernsarbeidet. Salongene skal ha oversikt over kunder to uker tilbake i tid, inkludert kontaktinformasjon. * Salongene skal ha oversikt over hvilke kunder hver enkelt ansatt har hatt kontakt med. Det er viktig at bedriften har dokumentasjon og registrerer personalia på kunder med telefonnummer. Drop-in kunder skal fylle ut skjema med navn og telefonnummer der man gir egenerklæring på at man ikke har symptomer på covid-19. * Salongene blir hyppig rengjort. Det legges særlig vekt på rengjøring av alle berøringsflater. * Ordinære klippebehandlinger, farge- og kjemibehandlinger utføres med det verneutstyr som normalt brukes for denne type behandling. Det er foreløpig ikke avklart om avstand mellom arbeidsstasjoner skal være 1 eller minst 2 meter. Rene engangshansker benyttes i situasjoner der man normalt ville benyttet hansker. * Ved behandlinger som er særlig eksponert mot ansiktet, anbefales å gjøre en vurdering om det skal iverksettes tiltak som bruk av visir/munnbind. Det anbefales å vurdere om kunde bør utstyres med munnbind dersom behandlingen tillater dette. * Ansatte over 65 år frarådes å jobbe per 27. april fordi disse regnes som særlig utsatt for risiko. Andre ansatte i risikogruppe definert av FHI må ta kontakt med lege for å avklare sin situasjon. Ansatte skal ikke møte på jobb dersom de har luftveisplager eller koronasymptomer. * Salongene skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene er gjennomgått, og at prosedyrer er utarbeidet og følges. * Bedrift og ansatte anbefales å vurdere om det er mulig å jobbe på forskjellige tider slik at bedriften reduserer muligheten for lockdown dersom det kommer smitte blant ansatte. For kundene: * Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg dårlig, eller har luftveissymptomer, skal du ikke gå til behandling. * Vis hensyn og hold god avstand til andre kunder. * Alle kunder skal vaske eller rengjøre hendene med Antibac ved ankomst. * Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong. * Kunden må gi tilbakemelding til salongen om man blir smittet av covid-19. * Unngå kontant betaling. Betal med kort/vipps eller faktura. Kilde: NHO Service og Handel

Selv om kjeden får støtte fra regjeringens krisepakke, dekker ikke det så mye av de tapte utgiftene. For mars utgjør krisepakken en kompensasjon på omtrent 22,5 prosent av månedsomsetningen. April måned har ikke kjeden regnet på ennå.

- Det er flott at vi får dekket noen av de uunngåelige faste kostnadene. Likevel kom vedtaket om at bedriftene bare skal betale to varslingsdager og to arbeidsgiverdager i forbindelse med permitteringen først 19.mars - uten tilbakevirkende kraft, forteller hun, og forklarer:

- Vi som ble stengt ned 12. mars fikk derfor en ekstra lønnsbelastning som ikke har blitt kompensert i disse krisepakkene.

Tap på 38 millioner kroner

I midten av mars, like etter salongene måtte stenge, sa frisørkjeden Cutters til E24 at de estimerte et omsetningstap på én million kroner for hver dag de måtte holde stengt.

- Estimatet står fast. Vi har ikke hatt grunn til å endre det, sier Kristian Solheim, grunnlegger og daglig leder i Cutters, til Nettavisen denne uken.

Når de åpner 27. april har de hatt stengt i 38 hele virkedager, og det vil si at de har hatt et tap på anslagsvis 38 millioner kroner.

- Det hjelper at vi får økonomisk støtte fra regjeringens krisepakke, og det er helt nødvendig. Men det skal sies at det langt ifra vil dekke opp for de enorme tapene bransjen har hatt, sier han.

STORT TAP: Kristian Solheim, grunnlegger og daglig leder av Cutters, forteller om milliontapet de opplever på grunn av koronakrisen. Foto: Cutters

- Det viktigste nå er at det er trygt for både ansatte og kunder når vi åpner opp igjen. Vi håper også at vi kan komme tilbake som før så fort som mulig, og at flest mulig ansatte snart er på jobb igjen, sier han.

Kan aldri ta igjen tapt inntekt

I et intervju med NTB i slutten av mars snakket Nikita-gründer Inger Ellen Nicolaisen med NTB om hvordan koronakrisen påvirker dem.

– Staten har pålagt oss stenging, og nå står vi helt uten inntekter. Det vi sitter igjen med, er masse faste kostnader, sa Nicolaisen.

Håndverksbedrifter er helt avhengige av støtten, uttalte hun, og sa at de aldri vil kunne ta igjen den tapte omsetningen.

Nikita ønsker per nå ikke å uttale seg om hvor stort omsetningstap de har hatt på grunn av koronakrisen.

17. april vedtok Stortinget en kontantstøtteordning for koronarammede bedrifter. Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen.

Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene. Det er unngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner.