Koronakrisen snudde opp ned på Carolines (26) økonomi: Da fant hun ny jobb på Instagram

Da Caroline Naterstad måtte slutte å jobbe på grunn av koronakrisen, sto osteopaten helt uten inntekt. Så tok hun grep for å redde egen økonomi.

Til vanlig jobber hun som osteopat på en klinikk i Oslo. Som selvstendig næringsdrivende står hun nå helt uten inntekt etter at Helsedirektoratet ville stenge klinikkvirksomheter midlertidig for å hindre smitte.

- Jeg tenkte på hvordan dette skal gå. Jeg skjønte jo at vi måtte holde stengt i mer enn to uker. Som selvstendig har man ikke så mange rettigheter, og selv om staten sier at vi skal få dekket noen kostnader, tar det tid før vi får pengene, sier hun til Nettavisen.

Hun er redd hun må holde stengt ut april eller mai.

- Jeg tenkte mye på det i starten, men så kom jeg fram til at jeg må gjøre det beste ut av situasjonen, sier 26-åringen, og legger til:

- Det er vel ikke bare jeg som kjenner på hvor psykisk tungt det er.

Fikk midlertidig stilling

Da det dukket opp en stillingsannonse på Instagram, hvor Kiwi søkte etter ringevikarer, bestemte hun seg for å søke.

- Jeg synes det var fint å kunne ha noe å gå til for å få til en rutine i hverdagen, og så er det jo greit å få penger på kontoen, forteller hun.

Mens klinikken hennes fortsatt holder stengt, må Naterstad foreløpig belage seg på å leve av sparepenger og lønna fra vaktene hun får på dagligvarebutikken framover.

- Det krever en omstilling i hodet. Alt har skjedd så fort, for jeg er jo egentlig osteopat, men plutselig skal jeg jobbe på Kiwi, sier hun.

Tirsdag har hun første vakt på Kiwi i Sorgenfrigata på Majorstua tirsdag.

Selv om hun har jobbet i butikk tidligere, hadde hun ikke trodd at hun skulle gjøre det igjen etter endt utdanning og midt i en oppstartet yrkeskarriere. Likevel er hun glad for å få en jobb, slik at hun forhåpentligvis slipper å bruke opp alle oppsparte midler på å få ting til å gå rundt under denne krisen.

Tror det påvirker jobben etter krisen

Ingen vet hvor lenge koronaviruset vil herje i Norge, og hvor lenge mange nå stengte bedrifter er nødt til å vente før de kan starte opp igjen. Naterstad tror krisen vi er i nå, også vil påvirke jobben hennes når hun får lov til å åpne for pasienter igjen.

- Jeg jobber selvstendig, men i en klinikk med andre, så jeg tror jeg klarer å starte opp igjen. Men jeg ser for meg at det kan gå sakte i starten, sier hun, og forklarer:

- Det er stor arbeidsledighet i Norge nå, og det koster jo å gå til osteopat og andre behandlere.

Selv om det er en tung tid nå, vet hun at det er en midlertidig situasjon. Hun råder også andre som står uten inntekt eller som er permitterte til å prøve å tenke slik.

- Prøv å finn deg noe annet å gjøre. Det er jo en midlertidig situasjon, og det er mange som trenger hjelp i dagligvare- eller helsebransjen. Du må prøve å gjøre det beste ut av situasjonen, og gjøre det som er riktig for deg, råder hun.

Over 5000 søkere

Naterstad er ikke alene om å plutselig stå uten inntekt. På bare halvannen uke har Kiwi mottatt 5641 søknader fra nordmenn som ønsker å jobbe hos dem.

- Det er ikke tvil om at dette er en krevende og tøff situasjon for mange, også økonomisk. Vi har opplevd stor økning i antall søknader, og er glad for at mange vil bidra, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun forteller at de vil trenge ekstra arbeidskraft også framover.

- Det er svært travelt i mange av butikkene. En del butikker har også hatt medarbeidere i karantene, og det kan jo skje framover også. Så det er bra at mange søker og vil jobbe hos oss. Det er mange butikker som ansetter i disse dager, sier hun.

De siste to ukene har Kiwi ansatt 758 nye medarbeidere på butikker spredt rundt i landet.

