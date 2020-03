Koronapandemien: Advokatfirma i USA saksøker Kina

Mener Kina har skylden for at viruset har spredd seg i så stor grad, noe som blant annet har ført til enorme økonomiske tap.

LOS ANGELES (Nettavisen): Advokatfirmaet Eglet Adams i Las Vegas opplyser at de har saksøkt kinesiske myndigheter på grunn av deres håndtering av koronaviruset, skriver lokalkanalen KTNV Las Vegas.

Advokatfirmaet skriver i en pressemelding at de går til søksmål på vegne av «små forretninger» i USA.

Eglet Adams hevder at mer enn én million små forretninger og selskaper i USA har blitt nødt til stenge eller drastisk redusere virksomheten som følge av koronavirus-utbruddet. De skriver videre at flere hundre milliarder dollar har gått tapt for små forretninger i landet.

Gunnar Stavrum: Kina må betale for koronavirusets fatale spredning og dødsfall over hele verden

Advokatfirmaet hevder i søksmålet at Kina har gått ut med en rekke løgner og feilinformasjon med formål om å dekke over alvorligheten av virusutbruddet.

- De startet en kampanje der de skremte og arresterte kinesiske leger, forskere, advokater og/eller journalister som prøvde å varsle publikum om dette farlige, «nye» koronaviruset, står det i søksmålet, ifølge Las Vegas Rewiev-Journal.

Les også: Professor gjorde oppdagelse da han så på tall fra Kina. Nå kommer han med positiv korona-spådom for resten av verden

Eglet Adams hevder at denne kampanjer har ført til at viruset har utviklet seg til en pandemi som har ført til store økonomiske tap, noe som ifølge advokatfirmaet bare vil eskalere.

Tirsdag skrev Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i sin leder at «Kina må betale for koronavirusets fatale spredning og dødsfall over hele verden»

Stavrum påpeker at selv om nyheter fra Wuhan tilsier at ting er i ferd med å gå tilbake til normalt i den kinesiske byen, må vi spørre oss om vi kan stole på nyheter fra landet som blant annet truet med å arrestere legen Li Wenliang da han forsøkte å slå alarm.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

«Nettopp mangelen på åpenhet og ytringsfrihet har etter alt å dømme kostet tusenvis av mennesker livet i en virusepidemi som fikk vokse ukontrollert de første ukene, og spre seg til resten av verden.»

KRITISK: Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Nettavisens sjefredaktør skriver i lederen at koronapandemien må få konsekvenser for Kina.

«Når koronaviruset er nedkjempet, må Kina ta sin del av regningen for de ekstreme kostnadene landet har påført resten av verden. Og aller viktigst; vise at Kina har lært en lekse om at åpenhet og ytringsfrihet er avgjørende i kampen mot dødelige virus.»

Over 407.000 personer i 196 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. 18.250 smittede er døde, mens tilstanden for 12.500 er alvorlig eller kritisk, ifølge NTB.

Les også: Tirsdagens korona-måling: Så mange nordmenn har hatt korona-symptomer den siste uken