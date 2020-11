Koronasjokk for Tesla-Musk: Tok fire tester på én dag

- Noe svært merkelig er på gang.

NEW YORK (Nettavisen): Tesla-grunderen og mangemilliardæren Elon Musk skaper overskrifter etter at han nylig la ut en Twitter-melding om sine egne koronatester.

Musk skriver at han tok fire tester på én og samme dag, men at han endte opp med to forskjellige resultater.

Les også: Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

- Noe svært merkelig er på gang. Jeg ble testet for covid fire ganger i dag. To tester kom tilbake negative, to kom tilbake positive. Samme maskin, samme test, samme sykepleier. Rask antigentest fra BD, skriver Musk på Twitter.

- Hvis det skjer med meg, så skjer det med andre også

På spørsmålet om tilsvarende falske positive tester som dette kan bidra til den ekstreme økningen man nå ser i USA, svarer Musk:

- Hvis det skjer med meg, så skjer det med andre også. Jeg får PCR-tester fra separate laboratorier. Resultatene vil ta omtrent 24 timer, skriver Musk.

Les også: Lege fikk sparken av Trump - nå får han toppjobb av Biden

Elon Musk opplyser at han har opplevd mindre symptomer som en svak forkjølelse.

Ifølge Bloomberg tok Musk en serie raske antigentester som gir resultater innen 15 minutter og som er billigere, men mindre pålitelige enn andre tester. Musk venter nå på resultater fra sistnevnte type test, som det tar lengre tid å behandle.

Les også: - De fire skammelige årene til en forb... rasist er over

Lege prøver å forklare

Legen Eugene Gu har forsøkt å komme med en forklaring på hva som kan ha skjedd.

- Det har noe å si i hvilken rekkefølge du mottok resultatene. Hvis de to første svarene var negative og fra tester tatt tidligere på dagen, og de to som ble tatt senere på dagen, var positive, kan det bety at du i mellomtiden hadde passerte terskelen for å oppdage koronaviruset, mens det utviklet seg i kroppen, skriver legen Eugene Gu på Twitter.

NTB har tidligere omtalt problematikken rundt falske positive tester i USA. Fordi hurtigtester er mer utsatt for falske negative svar og noen ganger krever omtesting, sier de fleste helseeksperter at de bør registreres og analyseres separat fra andre tester.

I midten av oktober var det kun ti delstater som gjør dette og legger resultatene ut på nettet, ifølge COVID Tracking Project.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot