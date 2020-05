Koronasmell for DN-eier: - Glad banken og eierne stiller opp

Dagens Næringsliv-eier NHST må spytte inn penger for å komme gjennom koronakrisen.

Rapporten for første kvartal av 2020 viser at koronapandemien har hatt store konsekvenser for Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) sine inntekter, særlig innen salg av annonser og konferanser.

Styret foreslår for generalforsamlingen å styrke konsernets egenkapital og likviditet gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner.

– Det er svært gledelig at aksjonærene våre og banken stiller opp for å bidra til at NHST-konsernet kommer gjennom Covid-19-krisen på en måte som sikrer konkurransekraften og innovasjonsevnen vår videre, sier Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef i NHST Media Group, i en pressemelding mandag.

Kostnadsreduksjon på over 100 mill.

- Eiernes støtte vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapene våre og beholde viktige posisjoner som markedsleder i årene fremover. Jeg vil benytte anledningen til å takke NHSTs medarbeidere for deres innsats i en krevende periode, og spesielt for deres evne til å levere god journalistikk og positive brukeropplevelser fra hjemmekontorer i ulike deler av verden, sier hun videre.

Konsernet har iverksatt et omfattende spareprogram under koronakrisen, som skal gi kostnadsreduksjoner på over 100 millioner kroner med effekt i 2020, melder de i pressemeldingen.

«Tiltakene skal sikre at NHST Media Group kan satse videre på kvalitetsjournalistikk, videreutvikle produktene og investere i medarbeiderne, tross krevende markedsforhold. Styret foreslår at det i tillegg gjennomføres en aksjekapitalutvidelse som vil reise 50 millioner kroner (brutto)», skriver de.

Svake resultater i 20 år

Tidligere i mai skrev Nettavisen at vi har gått gjennom regnskapene og resultatet til NHST Media Group AS, som er det formelle selskapsnavnet, på hele 2000-tallet. Tallene var ikke lystige om vi holder flaggskipet Dagens Næringsliv (DN) utenom, som hele tiden har vært pengemaskinen og reddet bunnlinjen.

NHST har hatt svake resultater i 20 år. Uten Dagens Næringsliv er tallene helrøde.

Nettavisen gjennomgåelse av årsrapportene viser blant annet at: