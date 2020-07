Koronasmell for SATS - mistet 35.000 medlemmer

Treningskjeden gikk på en stor koronasmell i andre kvartal som følge av stengte treningssentre. Flere tusen medlemmer forlot SATS i kvartalet.

Den børsnoterte treningskjeden la torsdag morgen frem tallene for andre kvartal og dermed første halvår. Og tallene viser at inntektene til SATS falt fra 1003 millioner kroner i andre kvartal 2019 til 744 millioner i samme kvartal i år.

Driftsresultatet i perioden falt fra et overskudd på 155 millioner i fjor til et driftsunderskudd i år på 36 millioner kroner. Resultatet etter skatt falt fra 74 millioner kroner til et underskudd på 114 millioner.

SATS oppgir i børsmeldingen at koronaviruset påvirket inntektene negativt med hele 520 millioner kroner i foregående kvartal. Det er før kompensasjonsordningen fra regjeringen.

Kostet 270 millioner

SATS anslår at koronaviruset ga en resultatsmell før avskrivninger på hele 270 millioner kroner. Nedstengingen av treningssentrene førte også til at 5 prosent av medlemsmassen forsvant.

- Den negative effekten av Covid-19 var betydelig, men jeg tror oppriktig at vi vil bli enda sterkere som et resultat av denne krisen. Betydningen av fordelen ved å holde seg i from er enda klaerere enn det var før koronakrisen, sier konsernsjef Sondre Gravir i SATS i børsmeldingen.

Han sier videre at de har sett at medlemmene vender raskere tilbake etter gjenåpningen enn de de hadde ventet. SATS vil til høsten prøve å ta igjen de tapte salgsinntektene fra i vår.

Det var for øvrig ventet røde tall av analytikerne, som spådde et driftsunderskudd i kvartalet på 50 millioner kroner. Treningssentrene ble usedvanlig hardt rammet av koronakrisen og nedstengingen av Norge og måtte holde stengt fra midten av mars til midten av juni.

Offerrolle

For å dempe de negative virkningene tilbød SATS i slutten av mars et heldigitalt medlemskap til 199 kroner per måned, som skapte reaksjoner. Medlemmene klaget på manglende kommunikasjon og beskyldte SATS for offerrolle og at man skulle synes synd på kjeden.

I første kvartal hadde SATS et driftsoverskudd på 23 millioner kroner, men et underskudd før skatt på 34 millioner kroner. I hele 2019 hadde treningskjeden et overskudd før skatt på 247 millioner.

SATS-aksjen fikk et voldsomt kursløft onsdag med en oppgang på over 7 prosent. Det sendte markedsverdien av den børsnoterte treningskjeden opp til 3,53 milliarder og begrenset kursnedgangen i år til 9,4 prosent. Siden børsintroduksjonen i oktober i fjor er aksjen ned 5,3 prosent (se grafen under).

FRA STUP TIL REKYL: SATS-aksjen falt fra nesten 30 kroner til drøyt 10 kroner som følge av koronakrisen, men har så hentet seg kraftig inn igjen. Foto: (Infront)

