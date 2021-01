Koronavaksinen må gis til dem som trenger den mest - resten kan vente

Koronavaksineringen går skandaløst sent fordi alle skal behandles likt, uansett om de trenger vaksinen eller ei.

Mens Oslo snart er i stand til å vaksinere 100.000 innbyggere i uken, går arbeidet sakte rundt om i kommunene. Naturlig nok, siden det er litt plundrete å distribuere små glass med fem doser i beholder med 70 minusgrader til den ytterste knaus.

Ikke er det så tidskritisk mange steder heller. Rundt 260 norske kommuner har null eller nesten null koronasmitte.

Andre steder er tiden dyrebar. Folk dør av covid-19 nesten hver eneste dag, og både dødsfall og sykdom er mest utbredt der det er mest smitte - naturlig nok. Heldigvis er disse områdene også de enkleste å massevaksinere.

Men i stedet for å vaksinere først der det er mye smitte, skal vaksinen smøres tynt utover i hele landet. Mens hundrevis smittes hver eneste dag i områder med mye smitte, prioriterer vi å vaksinere mennesker der det ikke er vaksine. Det er helt uforståelig.

Nesten like uforståelig er at regjeringen og Helsedirektoratet overstyrer faginstansen Folkehelseinstituttet i stedet for å vaksinere de som trenger det mest så fort som mulig.

Egentlig burde prioriteringen være svært enkel: Du vaksinerer først de som har størst sannsynligvis for å dø hvis de blir syke - i de områdene hvor det er størst sannsynlighet for å bli syke. Grunnlaget burde altså være sannsynligheten for å bli smittet ganger sannsynligheten for å dø.

Risikogruppene er allerede utpekt, og geografien er heller ikke spesielt vanskelig. Oslo har vært episenteret for smitten helt siden pandemien kom til Norge i mars i fjor - og alt tyder på at Oslo blir et episenter også de nærmeste ukene.

På Stovner og i Søndre Nordstrand er det rundt 500 smittede per 100.000 innbyggere.

Andre kommuner har tilnærmet null smitte, og Nordland fylke ligger på 1/10 av Oslos verste bydeler.

Til alt overmål er det mye enklere å vaksinere folk som bor i tettbebygde strøk siden vaksinene må oppbevares i frysebokser med 70 minusgrader, og vaksinen må tas fort for ikke å gå til spille.

Statistikken viser at det dessverre går sent og ineffektivt, og at mange kommuner står med fem - 5 - vaksinerte. De har altså fått et glass med vaksinen fraktet til kommunen, og setter sprøytene på de eldre - uansett om det er smitte i kommunen eller ei.

Tempoet på vaksineringen avhenger av to ting:

a) hvor mye vaksine Norge får kjøpt fra utlandet

b) hvor fort vaksinene kan settes på folk

Det første er komplisert og uoversiktelig, det andre handler om smarte valg og handlekraft. I en krise som denne er det egentlig ingen unnskyldning for ikke å vaksinere i så raskt tempo at vaksinene knapt rekker å lande i Norge før de blir brukt.

Slik er det dessverre ikke.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet er til å gråte over.

Nøyaktig hvor mange vaksiner Norge får fra dag til dag er ukjent, men tallet skal ligge på minst 40.000 Pfizer-vaksiner i uken. I tillegg har vi fått 4.000 doser Moderna.

Flere land, som USA og Storbritannia, har godtkjent bruk av Oxford/AstraZenica før den offisielle godkjennelsen, men der venter Norge på den formelle EU-godkjennelsen. Også det er et helsepolitisk valg, men den vurderingen er vanskeligere å overprøve for lekfolk.

I praksis burde Norge ligge på 8.000 vaksiner per hverdag, eller 40.000 i uken. Med en resolutt politikk skulle minst 40.000 vært vaksinert med første dose nå - ikke bare drøyt halvparten (21.211 personer).

De offisielle tallene er trolig feil fordi det nasjonale vaksineregisteret (SYSVAK-nett) var nede på mandag. Heldigvis kan det være flere vaksinerte enn de som til nå er registrert. Den som lever, får se.

Det er uansett en mager trøst.

Etter jul har Norge fått rundt 4.100 nye smittetilfeller i uken, og godt over halvparten av dem er i Viken og Oslo. I samme tidsrom har Troms og Finnmark under 150 nye smittetilfeller, og Møre og Romsdal drøyt 200.

Av en eller annen grunn bruker vi altså mye krefter på å vaksinere mennesker som bor i områder der det er lite smitte, og lar smitten fortsette å være høy i Oslo og Viken.

Noen argumenterer med at vi ikke kan la vaksinen følge smitten siden vi ikke vet hvor det kommer smitteutbrudd i neste uke. Det er et svakt argument når episenteret for covid-19 har vært Oslo og Viken helt siden i mars.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er kritisk, og mener at regjeringen bør prioritere steder med høyt smittetrykk - en strategi han selv ønsker å følge i Oslo.

- Vi ønsker å bruke denne logikken i Oslo, fordi det er svært mye høyere smittetrykk i Stovner og Søndre Nordstrand enn Holmenkollen. Jeg tror hele Oslo vil skrive under på at det er viktig å beskytte innbyggerne der det er størst sannsynlighet for å bli smittet, sier han til VG.

Så sent som vaksineringen går nå, stiller regjeringen seg lagelig til for hugg. For hver tapte dag øker sannsynligheten for sykdom og dødsfall. Og tapt tid i starten av vaksineringen kan bety lengre tid å vente på åpningen av samfunnet igjen.

Ifølge TV 2 stod 66.805 doser på lager i forrige uke i stedet for å bli sendt ut til kommunene. Fra 26. desember til 5. januar leverte Pfizer tilsammen 88.725 vaksinedoser til Norge, ifølge kanalen. Denne uken kommer ytterligere 43.875 doser fra Pfizer.

Noen land har valgt å bruke alle de første dosene til 1. runde med vaksinering, og ta sjansen på at den neste runden kan gjennomføres med nye leveranser. Fordelen er at også 1. runde med vaksine ser ut til å ha en effekt. Ulempen er at man risikerer stopp i de planlagte dosene.

Valget mellom disse to strategiene hviler på medisinske vurderinger, men tempoet og strategien om hvor man vaksinerer først, er politisk og etisk.

Selv med saktestrategien burde 44.000 allerede vært vaksinert første gang, og ytterligere 22.000 i løpet av de neste dagene. I stedet er altså det offisielle tallet 21.000 vaksinerte. Man skulle nesten tro at det ikke haster.

