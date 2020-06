Koronaviruset ga rekordtidlig skosalg

Sentrumshandelen har lidd som følge av koronakrisen, men nå begynner det å ta seg opp igjen. Mange har imidlertid store lager med varer som de må få ut.

På Lille Vinkel Sko i Grensen i Oslo sentrum har de vært nødt til å starte skosalget rekordtidlig i år.

- Vi starter vanligvis salget 1. juli, men i år måtte vi starte 15. juni. Vi har aldri før startet så tidlig, forteller butikksjef Anne Kleveland til Nettavisen.

Salget i butikken i Grensen kom som en følge av at butikkene i Bogstadveien, hvor Lille Vinkel Sko også har en butikk, ble enige om å starte salget tidligere enn vanlig i år.

- Vi har mye sko på lager på grunn av koronakrisen, som vi må få ut, i tillegg til at vi håper salget trekker kunder, sier hun.

De har riktignok hatt noe salg siden mars, men det er først nå det store salget med 40 prosent har startet.

- Vi trenger jo pengene. Vi har gått ned 50-60 prosent i omsetning i mars-mai, sammenlignet med normalen. Vi er ganske langt unna normalen nå, sier Kleveland.

Mangel på turister i byen gjør også at det er vanskelig å få nok kunder i butikk.

- Vi har omtrent 40 prosent nedgang i antall kunder i butikken, sier hun.

Hun er likevel optimistisk, og tror at dette vil gå bra.

SALG: Lille Vinkel Sko måtte starte skosalget tidligere i år enn de vanligvis gjør på denne tiden av året. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Hjemmekontor gir alvorlig nedgang

Bjørn Næss, leder av Oslo handelsstandsforening (OHF), forteller at mange i tekstil- og skobransjen i Oslo har pratet om at de må starte salget tidlig i år.

- Vi hører at det er større behov for å tømme lagrene i år enn det som er vanlig på denne tiden. Dette er etterdønninger av koronakrisen, sier han.

- De er sesongavhengige, og når vi nærmer oss høsten kommer det et nytt parti med varer. For å få tømt lagrene med sommervarer i tide, må de starte salg i rett tid, sier han.

ENDRING: Bjørn Næss er administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, og sier han har sett en endring i sentrumshandelen etter koronakrisen slo inn. Foto: Oslo Handelsstands Forening

Det er hovedsakelig i sentrum av Oslo, og delvis også i andre store norske byer, at handelen lider.

- Sentrumshandelen lider sterkt på grunn av at mange har hjemmekontor, og reiserestriksjonene som gjør at få er i sentrumsgatene. Handelen er flyttet til utkantene av byen hvor mange folk bor, sier Bror William Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke, til Nettavisen.

- Det har vært lite mennesker i sentrum helt siden mars, og det er alvorlig. Butikkene overlever ikke slik over tid, påpeker han.

Virke er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

For klesbransjen er juni den nest største omsetningsmåneden, mens for sko varierer det gjerne når det er størst omsetning. Manglende folk i gatene gjør det derfor veldig tøft for sentrumshandelen.

- Handelen i Oslo sentrum ligger på rundt 60-70 prosent av normalen, og det er ikke til å leve med, sier han.

Bør lette på tiltakene

Stende tror det stemmer at flere har startet salget tidligere i år, men det er samtidig helt normalt å starte salget i slutten av juni.

- Jeg tror imidlertid mange starter salget tidligere nå, fordi etter 1. juli vil det være enda roligere i sentrum når folk drar på ferie. Selv om sentrumshandelen er hardt rammet, tror jeg likevel at handelen i Norge totalt sett kommer til å tjene på at det blir færre utenlandsreiser på nordmenn i år, sier han.

MÅ GJØRE TILTAK: Bror William Stende, bransjedirektør i Virke, mener det må gjøres noen tiltak som får fart på sentrumshandelen i Oslo. Foto: Virke

Likevel påpeker han det er viktig at det legges til rette for at flere kan dra til sentrum for å handle.

- Det må legges til rette for å kunne sette fra seg bilen i sentrumsgatene, for å hjelpe handelen. Vi har jo fått restriksjoner på reise med kollektivtransport, og da må det åpnes for fleksibilitet på andre områder, sier han.

- Som normalt

I likhet med Lille Vinkel Sko, har også Bianco i Grensen i Oslo salg for tiden. Men regionsjef for Bianco i Oslo-området, Ida Karlsen, forteller til Nettavisen at de ikke har startet salget tidligere enn normalt.

- Vi bruker å starte salget rundt 17.-19. juni. Det går kjempebra nå, sier hun til Nettavisen.

SALG: Flere skobutikker kjører salg nå for tiden, her hos Bianco i Grensen i Oslo. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Men også de ser en viss nedgang på grunn av mangel på turister og kontorarbeidere i sentrum, og omsetningen ble naturligvis preget av at de måtte stenge butikkene i fire uker i april og mai.

- Vi ser imidlertid nå at salget går som normalt, slik salget var i fjor på denne tiden, sier hun.

Bjørn Næss i Oslo handelsstandsforening (OHF) forteller at også de ser at det begynner å ta seg opp og gå tilbake til normalen igjen.

- Vi ser at det begynner å ta seg opp og normalisere seg nå, og vi er inne i en positiv trend. Vi så en endring da restaurantene åpnet igjen, og når flere kunne gå tilbake på kontoret som vanlig, forteller han til Nettavisen.

- Nå er åpningstidene stort sett som de vanligvis er, og selv om det går litt dårligere for mange enn normalt, så går det riktig vei, påpeker han.