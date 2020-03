Koronaviruset: Slik fikk eliten testet seg for 55.000 kroner

Eliten i New York fant en bakvei for å få testet seg selv for koronaviruset.

NEW YORK/LOS ANGELES (Nettavisen): To kilder opplyser til Reuters at rundt 100 toppsjefer og andre personer i New York i forrige uke fikk gjennomført egne tester for å sjekke seg selv for koronaviruset. Det skjedde i en periode hvor tilgangen til koronatester var svært begrenset i storbyen.

Alltid oppdatert : Her er siste nytt om korona-krisen

På det tidspunktet uttalte New York guvernør Andrew Cuomo at hele staten bare hadde kapasitet til å teste noen få hundre pasienter om dagen.

- Catering av koronatester til de velstående

De to kildene opplyser til Reuters at eliten i byen fikk tilgang til de svært lukrative testene gjennom en lite kjent legetjeneste som drev med catering av koronatester til de velstående.

Disse personene skal ha bestilt et årlig medlemskap på 5000 dollar, eller rundt 55.000 norske kroner, for tilgang til en concierge legetjeneste i New York som heter Sollis Health. De jobbet igjen med et selskap som heter Enzo Clinical Labs Inc som drev og testet sine medlemmer for COVID-19, opplyser kildene til Reuters.

På denne måten kunne medlemmene, som ifølge Reuters inkluderer personer innenfor finans, underholdning, reklame og media, få tilgang til å ta koronatester i sitt eget hjem. Ingen av de to kildene ønsker å gå med ut med navnene på noen av personene som fikk kjøpt seg tilgang til testene.

På Facebook skriver Sollis Health følgende om seg selv:

- Du har sikkert sett noe av det i pressen i det siste, om alle problemene som offentlige akuttmottak står overfor: lange ventetider, tynt med bemanning av leger, fokus på fortjeneste over pasienter. Dette er nøyaktig grunnen til at Sollis ble opprettet, som en kur for alle disse tingene. Med rolige legesentre, uten ventetid, som er bemannet 24 timer i døgnet, med et eksklusivt nettverk av spesialister og leger som til og med kan komme rett på døra, Sollis viser at akutt omsorg kan være enkelt, stressfritt og mest av alt: personlig.

Over 4000 smittet i New York

Over 14000 personer er nå smittet av koronaviruset i USA, og over 200 personer er døde. Bare i New York City er over 4000 personer nå smittet av viruset, og 26 personer er døde.

New Yorks ordfører Bill de Blasio sier på fredag at New York er episenteret for koronaviruset i USA, og sier at de nå vurderer å gjøre hotell i byen om til sykehus, melder Daily Mail.

- Vi ser en eksplosjon av tilfeller her i New York, sier de Blasio.

Han viser til at 30 prosent av alle koronatilfeller så langt i USA er fra New York City, og 70 prosent av koronatilfellene i staten kommer også fra byen.

Stenger New York og California

Offentlig og privat ansatte i New York som ikke har samfunnskritiske oppgaver, skal holde seg hjemme for å hindre smittespredning, sier guvernør Andrew Cuomo.

– Alle må i så stor grad som mulig holde seg innendørs, sa Cuomo fredag og kom samtidig med en klar advarsel om at påbudet vil bli håndhevet og at det vil vanke bøter for dem som blir tatt i å bryte det.

– Dette er det mest drastiske vi kan gjøre, la han til, og oppfordret samtidig New Yorks innbyggere til å unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre.

– Delstaten New York settes nå på pause, vi er alle i karantene nå, slo Cuomo fast.

Også i California, som har 40 millioner innbyggere, er folk bedt om å holde seg hjemme. Delstaten huset storbyene San Francisco og Los Angeles, og tiltakene har allerede påvirket økonomien og levemåten i delstaten.

Arbeidsledigheten er nå på et nivåe som ikke er sett siden depresjonen på 30-tallet, og det er en enorm økning i søknader om arbedsledighetstrygd, skriver Los Angeles Times. Vanligvis er det i snitt 2000 søknader om trygd i delstaten. Torsdag mottok California 80.000 søknader, opplyser guvernør Gavin Newsom.

- Vil få flere positive tilfeller

Demokraten Cuomo har holdt daglig pressekonferanse siden koronakrisen oppsto, og i motsetning til president Donald Trump har han fra første stund understreket alvoret og farene knyttet til viruset.

Over 7.100 mennesker har fått påvist smitte av koronaviruset i New York, som dermed er USAs hardest rammede delstat.

– Etter hvert som vi tester flere, kommer vi til å få flere positive tilfeller, advarte Cuomo fredag.

– Vi må derfor stenge ventilen, for økningen i antallet smittetilfeller overvelder nå sykehusene våre, sa han.

Apotek og matbutikker får holde åpent, men alle andre virksomheter som ikke regnes som samfunnskritiske må stenge dørene, lyder påbudet fra guvernøren.

Delstaten New York har rundt 20 millioner innbyggere.

Ny levemåte

California, som har 40 millioner innbyggere, har også bedt folk om å holde seg hjemme, har pålagt alle virksomheter som ikke er samfunnskritiske å stenge og forbudt alle folkeansamlinger.

Nasjonalgarden er satt inn både i California og i 30 andre delstater for å distribuere mat, rengjøre og bistå på andre måter, opplyste USAs forsvarssjef Mark Esper fredag.

– Vi er i ferd med å begynne en ny levemåte her i Los Angeles, sier byens borgermester Eric Garcetti.

– Det vi gjør, måten vi gjør det på og om vi gjør det riktig, vil avgjøre hvor lenge denne krisen varer, sier han.

Tiltakene har allerede en synlig effekt i Los Angeles. Byen er kjent blant annet for den enorme mengden biler, men i disse dager er det bemerkelsesverdig mindre trafikk på veiene.

Stengte grenser

Drøyt 16.000 har hittil fått påvist koronasmitte i USA, men det koster penger å la seg teste og mørketallene antas å være store. Viruset har til nå krevd 219 menneskeliv i landet.

Det amerikanske forsvaret har klargjort militære sykehus for sivil bruk, samtidig med at USA langt på vei har stengt grensene for utenlandske statsborgere, stanset utstedelsen av visum og bedt amerikanske statsborgere i utlandet om å komme hjem.

Grensen mot Canada og Mexico vil fortsatt være åpen for varetransport og pendlere, men stengt for turister og andre, opplyste Trump fredag. Det tiltaket vil ifølge presidenten redde talløse liv.