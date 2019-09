Kortbruk når nye høyder - på vei mot et kontantløst samfunn

Nordmenns bruk av betalingskort øker kraftig, og vi beveger oss i retning av et kontantløst samfunn.

Ifølge ferske tall fra Nets og Vipps AS ble det i august utført 180,9 millioner kortkjøp. Det er en vekst på 4,9 prosent sammenliknet med august 2018.

Nordmenn kjøpte i foregående måned varer og tjenester for 59,1 milliarder kroner via sine betalingskort. Det er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med august 2018.

- Dette er første gang det er gjennomført over 180 millioner kortkjøp i løpet av en måned. I gjennomsnitt var det mer enn 5,8 millioner kortkjøp per dag i august, sier pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets Norge i en pressemelding.

Rivende utvikling

Tjore sier det er ikke så lenge siden dager med mer enn 5 millioner kortkjøp ble ansett som dager med mye kortbruk.

- Så dette er kanskje en ytterligere bekreftelse på vi beveger oss mot et kontantfritt samfunn, sier pressesjefen.

Nordmenn dro bankkort med BankAxept 148,4 millioner ganger i foregående måned, en økning på 3,5 millioner fra august i fjor. Vi handlet varer og tjenester med disse kortene for 45,6 milliarder kroner, som tilsvarer et gjennomsnittlig kjøp på drøyt 300 kroner.

I tillegg til BankAxept-kort benytter vi oss av ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Kontaktløst

I august tæppet nordmenn 20,9 millioner ganger med BankAxept-kort. Tæpping er kontaktløse betalinger, der vi verken drar kortet eller taster inn en kode.

- Andelen av kontaktløse betalinger i forhold til antall totale BankAxept kjøp økte fra 12,4 prosent til 14,1 prosent. Vi ser at andelen øker mye hver eneste måned, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps AS.

Hun mener utviklingen er et tydelig tegn på at stadig flere ser fordelene ved å tæppe kortet og at vi er i ferd med å etablere nye vaner.

- Vi tror veksten kommer til å forsterke seg utover høsten og ser frem til at de store dagligvarekjedene snart åpner opp for kontaktløse betaling, spår Kjærnes.