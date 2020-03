Kraftig advarsel mot å hylle Kina: – De er ingen engler

Enkelte forskere hyller Kinas respons mot koronaviruset. Andre advarer sterkt mot å bli lurt av kinesisk propaganda.

Det koker i debatten om hvordan Norge skal håndtere koronaviruset.

«Kinesisk virus» sier president Donald Trump og får tøff kritikk fra medier og andre politikere.

Forsker og lege Gunhild Alvik Nyborg hyllet imidlertid den kinesiske responsen til koronaviruset på NRK Debatten. Men hvem og hva kan man stole på?

Les også: Undersøkelse: 99,2 prosent av koronaofrene i Italia hadde andre sykdommer

Viruset kommer fra Kina

Ledende forskningsteam har forsøkt å spore koronaviruset (Covid-19) og hvordan det startet. Ifølge den best tilgjengelige informasjonen startet viruset ved å mutere fra dyr til mennesker på et marked for kjøp og salg av ville dyr i Wuhan, Kina.

For nordmenn er det nok et ukjent fenomen med kjøp og salg av levende dyr direkte på et åpent marked. Men det er et helt vanlig fenomen i en rekke land.

Det som imidlertid gjør markedene i Kina spesielle er at det ville dyr selges på markedene. Der selges både flaggermus, beltedyr og en rekke andre dyr. Ofte står dyrene over hverandre i små bur, noe som fører til at dyr som vanligvis ikke omgås kommer i tett kontakt med hverandre.

Ifølge eksperter er dette en av grunnene til at det blir mye sykdom og virus muteres mellom ulike dyrearter – og til slutt til mennesker.

Les mer: Toppøkonom om børskollapsen: – Gjør du dette, tjener du penger (+)

I et slikt marked skal det ifølge den ledende hypotesen være kombinasjonen av et menneske, flaggermus og beltedyr som samtidig fikk viruset til å mutere over til mennesker.

Av de første 41 pasientene, hadde 27 vært på markedet i Wuhan.

Også de forrige kjente virusene SARS og MERS har begge kommet fra lignende markeder.

Like etter utbruddet ble offisielt anerkjent av kinesiske myndigheter, ble markedet stengt. Det samme skjedde også etter SARS-utbruddet i 2003. Men bare et års tid etter utbruddet av SARS var markedene i full sving igjen.

En liten, rik minoritet

Det er imidlertid ikke vanlig for kinesere å spise ville dyr. Dyrene er både dyre og eksklusive, og markedsføres på en spesiell måte. For eksempel er det flere selskaper som markedsfører det å spise enkelte ville dyr vil føre til at du blir sterkere og mer maskulin.

Ifølge eksperten Peter Li er professor ved universitetet i Houston, Texas, er det en liten minoritet i Kina som spiser ville dyr av ulike og delvis konspiratoriske grunner.

– Majoriteten av kinesere spiser ikke ville dyr. Folkene som spiser ville dyr er de rike og mektige som er en liten minoritet, sier han til mediehuset Vox.

Les også: Ny krisepakke: Slik slår det ut for deg

Ifølge lovene som regulerer handel av ville dyr, er dyrene i kinesisk lov en del av statens ressurser. Og loven sier at staten skal oppmuntre avl og handel med ville dyr.

Som eksempel er det flere små bønder som har startet med små gårder med noen få ville dyr, men etterhvert bygd opp til storskala produksjon. Enkelte gårder driver for eksempel med avl av bjørn og har til enhver tid over 1000 bjørner på gården.

FLERE VIRUS: Kinesiske markeder for ville dyr har vært knyttet til både SARS, MERS og nå koronaviruset. Foto: Liu Dawei (AP)

Ofte avler de også flere andre ville dyr på gårdene. Dette øker sykdomsomfanget og øker risikoen for at virus kan muteres.

Les mer: Legen som advarer mot 150.000 døde i Norge er ikke ekspert på korona-virus

I tillegg kommer den ulovlige handelen med ville dyr. Som for eksempel utrydningstruede tigere, beltedyr eller neshorn. Disse ender også ofte opp på de samme markedene.

– Industrien har markedsført ville dyr som body-building, sex-forsterkende og for å bekjempe sykdommer. Ingen av disse påstandene har noe grunnlag, sier professor Peter Li til mediehuset Vox.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Heroisk propaganda

I starten var Wuhan-provinsen selve episenteret for pandemien. De siste ukene har de ekstreme tiltakene i Kina tilsynelatende virket, og fått ned antallet nye smittede. Samtidig har Europa tatt over som sentrum for pandemien.

Dermed har også kinesiske myndigheter endret strategi.

De fremhever kommunistpartiets «heroiske» innsats for å bekjempe viruset under ledelse av Kinas president Xi Jinping.

PROPAGANDA: Den nye talsmannen til det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, hevder amerikanske soldater står bak viruset. De siste dagene har amerikanske journalister blitt kastet ut av landet. Foto: Andy Wong (AP)

Det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian har også igangsatt en kampanje for å flytte oppmerksomheten vekk fra det kinesiske virusutbruddet.

– Det kan være den amerikanske hæren som førte epidemien til Wuhan. Vær åpne og legg frem dataene deres. USA skylder oss en forklaring, skrev Lijian på Twitter.

Bård Nikolas Vik Steen jobber med Kina-USA-relasjoner på Det norske nobelinstitutt. Han mener Kina har en mulighet til å rehabilitere imaget i tiden som kommer.

– Det har veldig stor betydning hva kineserne gjør nå. Hvis de vil bedre standingen i etterkant av dette viruset er den mest effektive måten å gjøre det på, å trå til og bli en slags motor i denne situasjonen, sier Vik Steen til Nettavisen.

Les mer: Holder tilbake viktig korona-informasjon

– De er ingen engler

Bård Thorheim har bakgrunn fra Utenriksdepartementet og har forsket på internasjonal politikk ved Norges utenrikspolitiske institutt (NUPI). Han mener det er ingen grunn til å hverken stole på Kina eller hylle deres respons.

ADVARER: Forsker og utenrikspolitisk ekspert Bård Thorheim advarer mot å hylle Kinas respons. Foto: Espen Teigen

– Jeg skjønner ikke at vi skal hylle dem. Gjennom historien har vi aldri sett noen vellykket isolasjon av et virus av denne skalaen. Når man åpner opp samfunnet igjen vil det begynne å spre seg på nytt. Denne hyllingen av Kina forstår jeg ingenting av, sier han til Nettavisen.

Han mener det er god grunn til å ikke stole på noe av opplysningene som kommer fra Kina.

– Jeg lurer på om de egentlig har det under kontroll, eller har latt det løpe løpsk og ikke registrere. De er årsaken til viruset, og nå skal de fremstille seg som noen engler til Italia og andre land. Dette er ikke noen marshallhjelp som etter krigen, sier Thorheim.

Les også: Tesla-sjef Elon Musk vil hjelpe under korona-krisen

Selv om mange land tyr til grep som på overflaten fremstår som godsinnet, advarer Thorheim mot å ta det som god fisk.

– Stormaktspolitikken er ikke koblet ut bare fordi vi har en pandemi. Statsledere tenker på hvordan landet kommer ut maktpolitisk. Vi må huske hvem som er våre nærmeste venner, sier han med en klar henvisning til Vesten og spesielt USA.

– Mediene må være kritisk

Thorheim advarer også norske medier om å behandle tallene fra Kina på lik linje med alle andre land. NRK meldte torsdag morgen om at nye smittetilfeller i Wuhan og resten av Hubei-provinsen var nede på null. I denne provinsen bor det omtrent 56 millioner mennesker.

– NRK og andre medier må utvise kildekritikk. Regimet har undertrykket journalister og forskere som varslet i en tidlig fase, det er en pågående informasjonskrig med USA. Det er all grunn til å være kritisk til statlig eller statskontrollerte mediers rapportering fra stiuasjonen i Kina, sier Thorheim.

Personlig tror han at det vil være godt mulig å håndtere viruset i vestlige land, og sikter til at Norge har store ressurser.

– Det vi må gjøre er rask utbygging av helsekapasiteten. Men hvis vi samarbeider godt med næringslivet her hjemme vil vi klare å på plass enda flere intensivplasser, sier han.

Les mer: Sissener med brannfakkel: Slik vil han redde aksjemarkedet