Kraftig børsfall på Wall Street

Det startet med kraftig fall på Wall Street ved åpning onsdag.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones er ned nærmere 1300 poeng, eller nesten seks prosent. S&P 500 og Nasdaq er også ned over fire prosent.

Trump holder pressekonferanse

USAs president Donald Trump sier han vil avholde en pressekonferanse med «veldig viktig informasjon» fra det amerikanske mattilsynet (FDA) onsdag.

– Jeg kommer til å ha en pressekonferanse i dag for å diskutere veldig viktige nyheter fra FDA om det kinesiske viruset, skriver Trump på Twitter uten å spesifisere når pressekonferansen skal være.

Trump har flere ganger de siste dagene omtalt koronaviruset som «det kinesiske viruset», trolig i et forsøk på å sverte Kina. De første tilfellene av viruset ble oppdaget i byen Wuhan i Kina. Episenteret for virusutbruddet er nå i Europa, ifølge WHO.

Tirsdag meldte CNN at antallet dødsfall forårsaket av viruset i USA hadde passert 100. Mer enn 6.000 er så langt smittet i samtlige amerikanske delstater. Relativt få er imidlertid testet i USA sammenlignet med mange andre land, og forekomsten kan være langt høyere.

Saken utvides

Én dollar koster over 10 kroner

Den negative utviklingen i verdensøkonomien påvirker nå krona sterkt. Én dollar kostet torsdag for første gang over 10 kroner.

Kronen har i løpet av torsdagen svekket seg mot både dollar, euro og pund, melder E24.

Med en kurs på 10,06 er kronen på sitt svakeste mot dollar noensinne, skriver nettavisen. Kronekursen er også på sitt laveste noensinne mot euroen, som nå koster 11,29 kroner.

Britiske pund koster ved lunsjtider 12,08 kroner.

Usikkerheten rundt koronaviruset og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet har sendt verdens børser nedover. Norge rammes ekstra hardt fordi oljeprisen også har stupt i kjølvannet av pandemien og som følge av Saudi-Arabias priskrig.

Et fat nordsjøolje kostet på samme tid 33,29 dollar på spotmarkedet. Det er et prisfall på drøyt 3 dollar bare i løpet av dagen. Natt til fredag lå prisen så vidt over 50 dollar fatet