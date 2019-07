Kraftig fall for Høyer

Høyers årsresultat er 95 prosent ned to år: - Vi må utvikle oss og det koster penger, sier Ørnulf Høyer.

Høyer-gruppen er en av de virkelig store motekjempene i Norge, men som mange av konkurrentene merker de at det går tråere for tiden.

Høyer-gruppens årsesultat var på skarve 653.000 kroner i fjor, mot 3,9 millioner året før.

Men også det var et svakt år sammenliknet med 2016, hvor Høyer-gruppen hadde et årsresultat på 13,1 millioner kroner.

Med andre ord har årsresultatet til Høyer falt med 95 prosent på to år.

- Vi har investert tungt i netthandel og egne merker og det gjør at totalresultatet går ned. Men det er nødvendig at vi gjør det. Vi må omstille oss og det koster penger, sier Ørnulf Høyer til Nettavisen.

Selger mer

Nedturen skjer til tross for at Høyer selger stadig mer. Omsetning til Høyer-gruppen var på 387 millioner kroner i fjor, mot 375 millioner kroner i 2017 og 338 millioner året før det igjen.

Høyer-gruppen består av en rekke selskapet i Høyer-sfæren, som Huset Høyer, Høyer Norge og Retail & Branding as. Sistnevnte selskap driver Høyers klesbutikker.

De siste årene har Høyer imidlertid gjort store endringer, blant annet en stor satsing på netthandel og oppbygging av merkevarene Maud og Fram for henholdsvis kvinner og menn. Maud er oppkalt etter dronningen med samme navn, mens Fram er oppkalt etter skipet til Høyers oldefar Frithjof Nansen.

- Totalresultatet blir dratt ned av, men det går nokså jevnt bra i butikkene, Samtidig ser vi resultater av endringene. Vi får 40 mill i omsetning på nettbutikkene i år og da begynner utgiftene å lønne seg, sier han.

Tøft marked

Høyer anslår at de har brukt nærmere 13 millioner kroner bare på merkevarene og nettsatsingen. Det utgjør i så fall forskjellen mellom årsresultatet i 2016 og 2018.

- Markedet er utrolig tøft, men vi har veldig stabilitet i det vi holder på med og kjempebra likviditet. Samtidig ser vi at klesbransjen generelt sliter. Det merker vi, som også er leverandør til andre butikker, sier Høyer.





Livredde

Han sier at usikkerheten rundt klesbransjen gjør at folk er blitt veldig redde for å investere på feltet.

- Mange butikker opplever innstramming fra finanshold. Mange av de som sitter med pengene er blitt livredde og det gjør at endel butikker ikke får finansiering selv om driften egentlig går rundt. Det er blitt redsel blant de som finanserer butikkene og det skaper en egen usikkerhet og ubalanse, sier Høyer.

De siste årene har en rekke motekjeder, som PM eller Vivekes, kastet inn håndkleet, enten frivillig eller ufrivillig. Høyer mener enda flere vil forsvinne.

- Noen vil falle fra gjennom konkurs, mens andre butikkkjeder vil legge ned. Det betyr at det blir mer rom for oss som er igjen. Jeg tror alt i alt det vil føre til at motebransjen blir litt sunnere, sier han.