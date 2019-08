Kraftig fall i elbilsalget

Juli hadde det laveste elbilsalget på tolv måneder, mindre enn halvparten av måneden før: - Nedgangen bekymrer oss, sier elbilforeningen.

Elbilsalget ble mer enn halvert fra juni til juli i år, samtidig som andelen elbiler falt.

Det er nok til å bekymre Elbilforening. De tror at innføringen av bompengeringen rundt Oslo, der også elbiler må betale en liten sum, har påvirket potensielle elbileiere.

- Denne nedgangen bekymrer oss. Spørsmålet om bompenger gjør at mange som vurderer å kjøpe elbil, lar være. Vi vet fra undersøkelser vi har gjort tidligere at elbilfordelene har stor betydning, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu til Nettavisen.

Klart ned

I juli endte elbilandelen i nybilsalget på 38 prosent. I første halvår 2019 var elbilandelen på 45 prosent, med mars som beste måned med 58 prosent elbilandel.

Det var til sammen solgt 3484 elbiler i juli i Norge, mot 7427 elbiler i juni. Vi må tilbake til juli i fjor for å finne en dårligere måned, men da var til gjengjeld salget bare 2287 biler.

- Det er normalt med et fall i juni, men dette er et større fall enn normalt. Det er spesielt, sier Bu.

Hun peker på at fallet var ekstra stort i Norges største elbilfylke, Akershus, hvor elbilandelen falt til 34 prosent, mot 47 prosent av alle biler første halvår. Der ble det i juni innført 54 nye bomstasjoner som fanger opp elbiler.

- Akerhus er jo bompengefylket fremfor alle, så her ser vi tydelig, så det tyder på at frykt for bompenger kan ha påvirket folk, sier Bu.

Lettere å kjøpe elbil

Hun viser til at utvalget og tilgjengeligheten av elbiler er blitt mye bedre i år enn det var i fjor.

- Vi har mange flere elbiler å velge i enn vi hadde i fjor og det er mange elbiler som er hyllevare som du bare kan få med en gang. I fjor var vi veldig hemmet av at det var veldig mye kø. Det blir spennende å se på utviklingen fremover, men det er viktig at politikerne lokalt vurderer hvor mye bompenger elbiler skal betale, sier hun.