Kraftig fall i norsk handel

Desember, tradisjonelt den klart viktigste måneden i norsk varehandel, ble en gigantisk skuffelse i fjor. Nå spår ekspert konkurser og nedleggelser.

Saken oppdateres.

Sesongjustert er omsetningen i detaljhandelen, altså handel med varer til vanlige forbrukere, ned to prosent.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende tall siden desember vanligvis er den klart viktigste måneden for norske butikker, og den med tradisjonelt klart høyest omsetning.

Klimasmell

Økonomene i Handelsbanken sier at dette er betydelig svakere enn forventet og at det er en klar negativ trend for norsk varehandel.

- Vi var forberedt på en korreksjon etter signalene om at deler av julehandelen hadde blitt flyttet til november, som følge av Black Friday. Men ikke at det skulle bli så kraftig, skriver de i en melding.

Varehandelsekspert Odd Gisholt mener den underliggende forklaringer er rett og slett at nordmenn har nok varer.

- Det vi ser er at nordmenn er mette og har klær og varer nok. Det er det vi ser nå. Ingen trær vokser inn i himmelen, sier Gisholt til Nettavisen.

Han mener dette er både en følge at nordmenn har garasjen og kleskapet fullt, samtidig som økt bevissthet rundt miljøet gjør at de ikke ønsker å forbruke like mye som før.

- Nordmenn har jo høy kjøpekraft, men bruker det på andre ting enn varer, som opplevelser. Da blir det priskrig i butikkene med enorme rabatter på elektronikk, sport og klær. Da blir det også mindre omsetning, sier Gisholt, som viser til at mange kjeder selger varene sine med opp til 70 prosent rabatt.

Færre butikker

Han tror at konsekvensen blir at kjeder med må legge ned butikker og at flere går konkurs fremover.

- Det vil bli nedgang i antallet butikker og noen vil gå konkurs, sier han.

Han får støtte fra Eirik Melle, varehandelsanalytiker i Danske Bank.

- Vi tror at varehandelen, både i antall varer og verdi, skal ned og at det mer fokus pp bærekraft og at folk bruker penger på andre ting. Det er ingen tvil om at norsk handel går en tøff tid i møte, sier han til Nettavisen.

Smell for sko

Alle verst får det for butikker som selger bøker, musikkartikler og liknende. Denne kategorien hadde en nedgang på hele 3,5 prosent fra november til desember og elleville -7,3 prosent sammenliknet med desember i fjor.

Klesforretninger var på sin side ned seks prosent på årsbasis, mens skoforretninger faller 19 prosent på månedsbasis og 13 prosent på årsbasis i desember.

Han mener mye av feilen er at de store kjedene, spesielt innen sportsbransjen, har vært for aktive med å åpne nye butikker.

- Da har hatt lav vekst og prøver å kompensere ved å åpne nye butikker på dårligere beliggenheter, siden de gode beliggenhetene allerede er tatt. Det er klart at det ikke er bærekraftig, sier han.