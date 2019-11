Kraftig hopp i strømprisen - øker med nesten 77 prosent

Vinteren har startet tidligere enn normalt, mener analytiker etter at kraftprisen stiger med opp mot 77 prosent.

Strømprisen vil onsdag nå en topp på over 80 øre per kilowatt time i Norges fire største byer, ifølge nettstedet Nord Pool Group, skriver DN.

Det er en oppgang på 77,4 prosent sammenlignet med i går. Da var snittprisen på 40 øre per kilowattime, og nådde en topp på litt under 50 øre per kilowatt time.

– Med lav temperatur kommer prishoppet. Nå som vinteren allerede har startet i strømmarkedet, det er blitt kaldere og fortere mørkt, er dette en vanlig respons til været, sier sjefanalytiker i Wattsight Tor Reier Lilleholt, til DN.

Les også: Gladmelding til huseiere - spår 20 prosent lavere strømpriser

Han mener vinteren har startet tidligere enn normalt, og at det er det som drar opp prisene. Samtidig er han klar på at en topp på over 80 øre per kilowatt time ikke er noe ekstremtilfelle.

Faste avgifter utgjør mer enn halvparten



Den nordiske kraftprisen lå i fjor vinter på 50 øre per kWh, men har så falt med rundt 20 prosent til 40 øre per kWh. Det betyr imidlertid ikke at du får 20 prosent lavere strømregninger fremover.

Les også: Kronefall gir strømprissjokk: - Kundene får hele smellen

- Nei, over halvparten av strømregningen er avgifter som du ikke får gjort noe med, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i konsulentselskapet Wattsight til Nettavisen Økonomi.

Kraftmarkedet i Europa hindre norsk prisnedgang

En annen årsak, i tillegg til den uunngåelige vinteren, er det europeiske kraftmarkedet.

Les også: En av fire strømkunder har den dyreste avtaleformen

Norge utgjør en del av det europeiske kraftmarkedet. Da blir det en økonomisk sammenheng mellom hva produsentene kan selge kraft til her hjemme og hva de kan oppnå i utlandet.

Les også: Tjener norske forbrukere på europeiske kraftpriser i Norge?

Blir prisforskjellene for store, vil det gjøre det lønnsomt å eksportere kraft. Det kan hindre en norsk prisnedgang. Norske strømpriser påvirkes også av nivået på brenselprisene ute i Europa.

Norske husholdninger opplevde mot slutten av fjoråret de høyeste strømprisene på mange år.

Med avgifter måtte husholdningene i fjor ut med over 1 krone per kilowattime – kWh - i totale strømutgifter. Hvis vi forutsetter et årlig strømforbruk på 15.000 kWh for gjennomsnittsboligen, tilsvarer det 16.000-17.000 kroner.

Les også: Billigst fyring med ved eller strøm