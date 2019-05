Kraftig økning i grensehandelen

Grensehandelen steg med hele 8,3 prosent på årsbasis i første kvartal.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn fra andre kvartal 2018 til første kvartal 2019 grensehandlet for 16,3 milliarder kroner, mot 15,1 milliarder i samme periode fra 2017 til 2018.

Antall dagsturer i perioden falt derimot med 0,6 prosent fra 8,68 millioner til til 8,63 millioner. Påsken var som kjent i april i år og ikke med i førstekvartalstallene.

KRAFTIG ØKNING: Grensehandelen har tatt av kraftig siden 2015.

I første kvartal i år la vi fra oss 3,9 milliarder kroner over grensen. SSB skriver at det det gjennomsnittlige handlebeløpet per tur økte fra 1735 kroner til 1889 kroner. I gjennomsnitt brukte vi 154 kroner mer per grensehandelstur enn i forgående firekvartalsperiode.

I fjerde kvartal i fjor økte grensehandelen med 10 prosent på årsbasis. Totalt utgjorde grensehandelen i fjor 15,7 milliarder kroner, i fjerde kvartal alene bortimot 5 milliarder.

Siden 2004

SSB har siden 2004 laget statistikk over grensehandel. Statistikken viser antall dagsturer til utlandet det seneste kvartalet, beløpet som er brukt på varer og tjenester i utlandet på dagsturer, reisemålet for dagsturen og bostedsregionen for de som grensehandlet.

Statistikken dekker kun kjøp av varer og tjenester mens man er på dagsreiser utenlands. Nordmenns kjøp av varer i utlandet via nettbutikker er ikke inkludert i denne statistikken.