Kraftig nedgang på Wall Street på grunn av dødsviruset

Meldingen om at det nye coronaviruset har spredd seg til USA, skaper frykt på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Etter meldingen om at en person i USA er smittet, falt Dow Jones med over 200 poeng, melder CNBC.

S&P 500 og Nasdaq Composite falt også.

Aksjene i casino og hotel selskapene Wynn Resorts and Las Vegas Sands falt med henholdsvis 5 og 6 prosent på grunn av nyheten. Frykten går på at virusutbruddet vil føre til en nedgang i internasjonal reise.

Denne frykten gjør også at flyaksjer opplever nedgang.

Både United Airlines og Delta Air Lines er ned mer enn fem prosent, mens Southwest og American Airlines er ned henholdsvis 3 og 4.3% prosent.

Ille var det også for Boeing, som er ned 5 prosent tirsdag, og som fikk handelen stanset på grunn av nyheten om en ny utsettelse av 737 Max-flyene.