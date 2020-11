Kraftig økning i seksuelle overgrep mot barn: Mener Sp-Vedums politikk vil avdekke færre

Justisminister Monica Mæland (H) mener det blir vanskeligere å avdekke pedofile nettverk om Trygve Slagsvold Vedum får viljen sin. – Lavmål, svarer Sp-lederen.

FORNEBU, BÆRUM (Nettavisen): Det er dyster stemning når Telenor legger frem tallene. I løpet av året har de gjennom overgrepsfilteret stoppet 3,5 millioner tilfeller av nordmenn som søker opp overgrepsmateriale. Det er rett under 10.000 tilfeller om dagen.

Barn blir lurt av pedofile via nettet til å sende nakenbilder mens de oppholder seg tilsynelatende trygt på barnerommet. Bildene blir solgt og brukt. I mange tilfeller går det mye lenger. De siste årene har anmeldelser av overgrep mot barn økt med 160 prosent.

Ifølge Politidirektoratet kommer økningen som følge av en reell økning i overgrep på internett, at politiet avdekker flere ofre og saker - og at flere saker anmeldes enn tidligere.

Selv om 10.000 tilfeller om dagen er mye - går antallet ned. Det bekymrer justisminister Monica Mæland. Hun frykter nedgangen ikke skyldes mindre aktivitet i pedofile nettverk, men at de er blitt mer sofistikerte og har funnet nye verktøy.

Hun mener mye av økningen i anmeldelser, tiltaler og dommer er som konsekvens av politireformen. Nå vil hun ta flere ved hjelp av å lagre IP-adresser lenger.

Politireformen er en av de største politiske sakene de senere årene, hvor regjeringen har lagt ned over 100 lensmannskontorer og flyttet ressurser over til for eksempel etterforskning. Senterpartiet har stått i bresjen for å reversere reformen og gjenopprette lensmannskontorer landet rundt.

Justisministeren er bekymret for at flere pedofile nettverk vil slippe unna om Senterpartiet får flertall for å reversere reformen.

– Overgriperne blir stadig mer sofistikerte. De finner nye veier og nye verktøy. Og vi er nødt til å følge med. Dette er den nye hverdagskriminaliteten i Norge, sier Mæland med tydelig henvisning til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener politireformen fører til at vanlig hverdagskriminalitet, som hærverk og sykkeltyveri ikke blir prioritert.

– Jeg ser Vedum er opptatt av sykkeltyverier. Det må vi selvsagt ta på alvor, men noe må prioriteres. Overgrep er det mest alvorlige våre barn kan møte i hverdagen sin. Før så advarte vi barn mot å snakke med og ta imot godteri fra fremmede. Men nå er det på nettet det foregår, hvor pedofile utgir seg for å være jevnaldrende, sier hun.

– Så konsekvensen av å reversere reformen vil være at færre overgrep mot barn blir avdekket?

– Jeg er mer opptatt av at overgrep mot barn blir avdekket enn sykkeltyveri, sier justisministeren og understreker at alle tyverier skal tas på alvor.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland mener Senterpartiet sitter fast i et virkelighetsbilde fra hvordan kriminaliteten var på 60 og 70-tallet.

– Det er en helt annen kriminalitet i dag. Når Sp vil åpne lensmannskontoret noen timer i uken mens folk er på jobb, er det et uttrykk for et gammelt kriminalitetsbilde. Som mamma skulle jeg ønske vi var tilbake til det kriminalitetsbildet Vedum snakker om, for da var foreldrene mine bekymret for at jeg ble utsatt for tyveri, sier hun.

– Lavmål

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på angrepet fra justisministeren.

– Dette er desperasjon fra Monica Mæland, hvor hun setter små og uskyldige barn opp mot det å ha politiberedskap. Det er en uverdig måte å argumentere på. Det er lavmål, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

– Men du vil prioritere opp sykkeltyveri - da vil naturlig nok noe måtte prioriteres ned?

– Det er en enorm fallitterklæring om regjeringen sier at de ikke skal ta tak i hverdagskriminaliteten. Hærverk, innbrudd og biltyveri er mindre saker for staten Norge, men enorme saker for den det gjelder. Om politiet ikke har ressurser til å komme, går det selvfølgelig utover trygghetsfølelsen til folk, sier Vedum.

Sp-lederen fyrer tilbake, og mener statsråden burde snakke mer med vanlig politifolk.

– Hun burde snakke mer med dem som faktisk jobber i politiet, og ikke bare dem som jobber i kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet.

– Ved å bruke mye ressurser på å gjenopprette lensmannskontor, tilpasser du deg ikke et kriminalitetsbilde som er fra 60/70-tallet?

– Det er fortsatt desidert mest hverdagskriminalitet som innbrudd, vold og fyllekjøring. Rundt 90 prosent av kriminaliteten er vinningskriminalitet, vold, narkotika, trafikkovertredelser og så videre. Vi må ikke glemme den 90 prosenten, selv om 10 prosent er ekstremt viktig, sier Vedum.

– For eksempel når det gjelder voldsalarm for kvinner, er det viktig at du har et politi som er nært som kan bistå om det faktisk skjer noe. I dag fremmet Senterpartiet et forslag i stortinget om organisert gjengkriminalitet, som har blitt nedprioritert for lenge. Det er en litt ny type kriminalitet hvor gjenger har forbindelser til utenlandsk mafia, sier han.

