Kraftig økning: Nordmenn hamstrer vin

Selv om utestedene ble stengt, drikker folk alkohol som aldri før.

Koronaviruset har ført til bom stopp for taxfree og grensehandel. Utestedene og barene ble stengt. Nordmenn har tydd til å hamstre alkohol her hjemme.

Ifølge nye tall fredag morgen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det en økning i alkoholkjøpet på 21 prosent sammenlignet med fjoråret. Totalt ble det omsatt 8,6 millioner liter ren alkohol i 2. kvartal.

Les mer: Høyre vil ha ned avgiftene på alkohol og sukker

Det som har økt desidert mest er omsetningen av vin og rusbrus. Sammenlignet med fjoråret kjøpte nordmenn 31,7 prosent mer vin, og 29,5 prosent mer rusbrus.

Heller ikke på brennevinet har vi roet ned på, med en økning på 21,3 prosent sammenlignet med i fjor.

Utestedene åpnet igjen i juni, men er under restriksjoner for smittevern, og en nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

Les også: 99,32 prosent av harryhandelen er borte

Alkoholomsetningen per innbygger tok også et kraftig hopp. I fjor kjøpte nordmenn 1,61 liter ren alkohol i kvartalet per innbygger. Det tallet er økt til 1,93 liter.

Det betyr at i løpet av tre måneder har en gjennomsnittlig nordmann kjøpte nært 2 liter ren alkohol.