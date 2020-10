Kraftig oppgang etter Trump-melding

Uttalelse fra president Donald Trump fører til oppgang på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): I en video som president Trump la ut på Twitter natt til torsdag snakket han varmt om en eksperimentell koronamedisin, Regeneron.

- Jeg tror det var en velsignelse fra Gud at jeg ble smittet. «A blessing in disguise», sier Trump om behandlingen han har vært gjennom.

Se video av Trump øverst i saken.

Selskapet Regeneron var opp fire prosent på Wall Street torsdag, kort tid etter åpning. Dow Jones åpnet også opp rundt 100 poeng, på grunn av forventninger rundt en ny krisepakke. President Donald Trump sa torsdag morgen at hans administrasjon og Demokratene hadde «startet på noen veldig produktive samtaler.»



Saken utvides.



- Den var helt fantastisk

Medisinen Trump fikk, var en stor dose med en eksperimentell antistoff-medisin utviklet av det amerikanske selskapet Regeneron.

- Helt fantastisk, sier han om medisinen han fikk.

Les også: Trump i fyr og flamme i ny video i natt: - Alle skal få det. Gratis!

Så fornøyd med medisinen er Trump at han lovet at folk, spesielt de eldre, skal få den gratis om de også blir syke. Medisinen ble injisert mens Trump fortsatt var i Det hvite hus fredag. Medikamentet testes nå klinisk, men er ennå ikke godkjent som behandling mot covid-19.

- Jeg fikk andre ting enn Regeneron, men spør dere meg, så var denne medisinen utslagsgivende, sier Trump.

- Jeg følte meg helt utrolig. Jeg følte meg fantastisk med en gang, sier han.

- Du skal få det gratis

I videoen som Trump la ut i natt, lovet presidenten også at han skal jobbe med å få ut denne medisinen på markedet, slik at alle som trenger den, kan få den.

- Vi har Regeneron, og vi har en lignende medisin fra Eli Lilly på vei. Vi skal få dem ut raskt og godkjent. Hvis du er på sykehuset og føler deg dårlig, så skal vi prøve å få gitt det til deg og du skal få det gratis. Og spesielt om du er gammel skal du få det raskt, sier Trump.

- Vi har hundretusenvis av doser av dette og det er like før de er klare. Jeg har en krise-ordre klar, og vi må få det signert nå. Du kommer til å bli frisk, og du kommer til å bli frisk raskt. Dette er noe ingen hadde tenkt på for bare noen måneder siden, sier presidenten i videoen.

Selskapet har nå søkt om å få godkjent nødbruk av den eksperimentell medisinen, melder CNBC.

Trump: - Dette er en kur

Trump sier at medisinene han har fått blir betegnet som terapeutiske, men presidenten er ikke enig

- For meg er dette en kur. Jeg gikk inn på sykehuset, jeg følte meg ikke bra - og 24 timer senere følte jeg meg meg fantastisk, sier presidenten.

- Det er slik jeg vil alle alle skal ha det - og oppleve det. Jeg vil at alle skal få samme behandlingen som presidenten fikk. Fordi jeg føler meg fantastisk, helt perfekt, sier Trump.

President Donald Trump opplyste på torsdag at han nekter å delta i den neste debatten mot Joe Biden, dersom de to ikke kan møtes ansikt til ansikt.

Kommisjonen som arrangerer presidentdebattene opplyste torsdag at neste debatt, som skulle ha funnet sted i Miami neste torsdag, må holdes som et videomøte. på grunn av bekymring for koronasmitte, skriver NTB.