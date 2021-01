Kraftig passasjerfall for Norwegian

Desember var nok en gang en fryktelig måned for Norwegian.

Norwegians trafikktall for desember er kraftig påvirket av lavere etterspørsel som følge av strengere reiserestriksjoner over hele Europa, opplyser selskapet i en pressemelding.

129.664 passasjerer reiste med Norwegians fly i desember, en nedgang på hele 94 prosent fra samme måned i fjor. Selskapet hadde i snitt ni fly i drift i desember, hovedsakelig på norske innenriksruter. 99,2 prosent av selskapets planlagte flygninger ble gjennomført. Flyene var litt over halvfulle med en fyllingsgrad på 52,3 prosent.

Negativ innvirkning

Konsernsjefen tar tallene til etterretning, men hevder han ser tendenser til at det er lys i enden av tunnelen.

- Pandemien fortsetter å ha en sterk negativ innvirkning på driften vår, noe den har hatt siden hele Norge stengte ned i mars i fjor. Norwegian var på vei mot et positivt resultat for 2020, men i stedet ble vi kastet ut i vår livs kamp og 2020 har vært svært krevende. Selv om etterspørselen i desember var lav, var imidlertid bookingene for jul og nyttår positive og vi har tilpasset produksjonen vår godt til situasjonen vi står i.

- Nå gjør vi alt vi kan for at Norwegian skal komme styrket og mer konkurransedyktig ut av denne krisen med en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, i en pressemelding.

Troen på 2021

Konsernsjefen har imidlertid troen på at 2021 blir noe helt annet enn skrekk-året 2020.

- Støtten vi har opplevd fra kunder, medarbeidere og andre i året som har gått har vært enorm. Vår viktigste jobb er å knytte folk sammen på en trygg måte og nå kjenner vi alle på savnet etter å møtes. At vaksineringen er i full sving er gode nyheter både for luftfarten og de reiselystne.

- I år ser vi frem til å fortsette å bidra til å knytte det norske folk sammen, skape verdier for landet vårt og å gi folk flest muligheten til å fly i et marked med sunn konkurranse. 2020 har vært et tøft år, men vi er fulle av pågangsmot og gir oss ikke, avslutter Schram.

